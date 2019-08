Questo martedì 3 settembre 2019 porterà importanti novità sopratutto per i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli, che vivranno una giornata positiva. Astri e stelle, in questo inizio del nono mese dell'anno, non saranno buoni invece per Pesci e Cancro, alle prese rispettivamente con problemi lavorativo-familiari e sentimentali.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): vi resterà un pizzico di amarezza per decisioni imposte dal destino e non dipendenti dalla vostra volontà.

Le stelle a volte si divertono a fare brutti scherzi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): negli affari una seppur minima distrazione potrebbe crearvi seri problemi. Siate lucidi e concentrati per evitare azzardi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): sarà un martedì piuttosto sottotono. Il consiglio è quello di non voler strafare. Sarà meglio accontentarsi anziché sfidare la sorte e avere brutte sorprese.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): il momento di monotonia delle scorse settimana è finalmente terminato. Adesso date spazio a nuove conoscenze e avventure: gli astri saranno dalla vostra parte.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): dovrete prendere una decisione fondamentale per il futuro, ma non siete affatto preparati per fare la scelta giusta.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): la vita spesso ci pone di fronte a drastici cambiamenti. Abituarsi alle nuove circostanza all'inizio può apparire difficile, ma col tempo tutto si sistemerà.

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): la relazione sentimentale con il partner va sempre peggio a causa della lontananza per motivi di lavoro e la smodata gelosia del partner.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): prosegue il periodo negativo. Sul lavoro sarete demotivati e privi di voglia. Anche in famiglia dovrete affrontare una feroce discussione che vi metterà giù di morale.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): non sprecate le energie per cose che non hanno molta importanza per voi. Concentratevi piuttosto di più sulla cura dei vostri affetti e della famiglia.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): sia in amore che sul lavoro potete fare molto di più. Non cullatevi sugli allori ma prefissatevi sempre nuovi obiettivi da raggiungere.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): la sfortuna in amore vi perseguita. Puntualmente siete piuttosto masochisti nel cercare una relazione che vi faccia sempre un po' soffrire.

Toro (21 aprile – 20 maggio): crisi e tensioni da superare, ma non sarà facile accettare adesso dei notevoli cambiamenti nella vostra esistenza.

Solo il tempo migliorerà le cose.