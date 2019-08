Le previsioni zodiacali di domenica 1° settembre preannunciano una giornata eccezionale per i segni zodiacali di acqua, in particolare Cancro e Pesci. Il primo giorno dell'ultimo mese estivo sarà straordinariamente positivo in amore anche per i nati sotto l'Ariete. Capricorno e Scorpione, invece, dovranno attendere ancora qualche giorno per vedere qualche miglioramento.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): la sintonia e l'affinità di coppia col partner prosegue, confermando il periodo d'oro che state vivendo.

Bene anche il lavoro, con una gratificazione importante in arrivo per voi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): non trascurate troppo il lavoro per dedicare tempo ad altro. E' un periodo delicato dal punto di vista professionale e non potete permettervi errori.

Leone (23 luglio – 23 agosto): la vostra eccessiva sensibilità potrebbe causarvi qualche sofferenza di troppo. Talvolta sarebbe meglio essere più superficiali e lasciarsi scivolare addosso le cose.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): è finito il periodo in cui riuscivate a fare le ore piccole senza conseguenze. Adesso, invece, le sbornie notturne si ripercuoteranno inevitabilmente sul vostro stato di salute fisica e mentale.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): non siate troppo ambiziosi nel lavoro e negli affari. Fissatevi un obiettivo, seppur modesto, e cercate di raggiungerlo con impegno e costanza.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): gestire la relazione sentimentale con il partner non sarà affatto facile per colpa della Luna, in netta opposizione astrale col pianeta Venere.

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): una giornata straordinaria dal punto di vista dei sentimenti: le emozioni forti che vivrete in queste 24 ore le dimenticherete difficilmente.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): grazie alla vostra professionalità e competenza, otterrete un successo lavorativo significativo e proficuo per il prosieguo della vostra carriera.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): una notte insonne potrebbe rischiare di farvi apparire distratti e disattenti anche in ufficio, creandovi qualche problemino coi i vostri colleghi di lavoro. Nei prossimi giorni la situazione poi migliorerà.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): le stelle non saranno dalla vostra parte. Sarà meglio rimandare alla nuova settimana ogni decisione o l'inizio di progetti ambiziosi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): non concedetevi eccessivo relax cullandovi troppo sugli allori: sul lavoro c'è qualcuno che non aspetta altro che prendere il vostro posto.

Toro (21 aprile – 20 maggio): le circostanze giornaliere potrebbero crearvi uno stato di nervosismo e stress mentale che riuscirete a scaricare solo nei prossimi giorni.