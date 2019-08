Il lunedì di questa prima settimana di settembre 2019 inizia con il botto per tre segni zodiacali: si tratta di Bilancia, Toro e Ariete che vivranno una giornata particolarmente intensa dal punto di vista delle emozioni e dei sentimenti. Le previsioni astrali non sono, invece, molto rosee per i nati sotto il Leone e Gemelli, che si imbatteranno in disguidi e situazioni incresciose nell'arco delle 24 ore.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): settembre è iniziato alla grande. La vita di coppia vi elargirà grandi emozioni. Per i single, riceverete qualche avances da chi non vi aspettate minimamente.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): la lontananza fisica del partner, fuori casa per motivi di lavoro, vi porterà a essere svogliati e privi di stimoli.

Leone (23 luglio – 23 agosto): non temete le difficoltà. I problemi vanno affrontati e risolti, trovando la giusta soluzione. Non serve a nulla scappare dalle avversità della vita: peggiora solo le cose.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): la solitudine delle ultime settimane vi ha portato in uno stato di tristezza ed angoscia esistenziale dal quale difficilmente riuscirete ad uscire se non vi lasciate aiutare da qualcuno.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): evitate discussioni in famiglia e siate comprensivi e tolleranti con i figli che faranno qualche marachella di troppo.

Anche voi siete stati giovani.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): questo lunedì rappresenterà per voi la svolta lavorativa grazie ad un nuovo prestigioso incarico professionale che vi sarà affidato dal vostro capo.

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): ascoltate di più il cuore e l'istinto e meno la ragione. Spesso essere spontanei nelle decisioni aiuta molto più di quanto possiate immaginare.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): romanticismo eccessivo e sentimentalismo stucchevole non sono la strada giusta per conquistare il cuore di una persona che vi piace. Il consiglio è di cambiare strategia di approccio.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): 'parenti serpenti' recita un antico adagio. Prestate attenzione ad alcuni familiari che vorranno approfittarsi di voi per raggiungere il loro scopo.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): l'affinità con il partner lascerà un po' a desiderare a causa di qualche discussione di troppo negli ultimi giorni.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): attenzione agli affari. Il vostro socio è troppo impulsivo e potrebbe fare qualche mossa sbagliata che coinvolgerà inevitabilmente anche voi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): la Luna in congiunzione astrale propizia con il pianeta Venere vi garantirà una giornata di assoluto relax e spensieratezza.

Godetevi queste ore di pace e serenità.