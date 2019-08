Settembre è il mese dei ritorni: chi torna dalle vacanze, altri tornano a scuola e al lavoro. Sicuramente ci sarà molto da lavorare per organizzare al meglio questa parte finale del 2019. L'Oroscopo di questo mese sembra prevedere tranquillità per la Bilancia e il Capricorno, mentre il Cancro e i Pesci dovranno affrontare alcuni turbamenti particolari. Scopriamo tutte le previsioni per settembre.

Oroscopo di settembre: da Ariete a Vergine

Ariete: l'oroscopo prevede grandi cambiamenti per i nati sotto a questo segno.

Dovrete riuscire a superare delle sfide importanti, ma alla fine vi godrete il successo in tranquillità assoluta.

Toro: avete un po' esagerato con le spese durante i mesi estivi, ora è il momento di risparmiare e dedicarsi anima e corpo al lavoro. Non lasciatevi scappare delle meravigliose opportunità per la vostra carriera.

Gemelli: non rifiutate delle avventurose giornate prima del rientro alla vostra routine.

Fatevi aiutare dagli amici per organizzare qualcosa che da tanto desiderate.

Cancro: il mese di settembre sarà pieno di novità per voi e per le persone che vi stanno attorno. Cambierete idea piu volte nel corso di una discussione, mentre i turbamenti spariranno verso la seconda metà del mese.

Leone: correte a raggiungere i vostri obiettivi. Settembre sarà una corsa contro il tempo che vi porterà ad incrociare moltissime possibilità, ma starà a voi riconoscere e scegliere quella più adatta.

Vergine: con molta fatica avete intrapreso un nuovo percorso lavorativo, ma riuscirete ad apprezzarlo? La vostra continua voglia di cambiare giocherà brutti scherzi in ambito lavorativo state attenti a controllare i vostri istinti.

Astri del mese: da Bilancia a Pesci

Bilancia: insieme a settembre arrivano anche i temporali e questo inciderà inevitabilmente sul vostro umore. Sul lavoro sarete carichi ed avrete voglia di fare nella prima metà del mese, mentre sarete invece molto tranquilli e rilassati nella seconda metà.

Scorpione: il vostro partner lamenta di volere maggiori attenzioni da voi, e sicuramente farete il possibile per lui. Tuttavia la cosa potrebbe sfuggirvi di mano con l'inizio di un nuovo lavoro che vi porterà moltissimi nuovi impegni difficili da gestire.

Sagittario: siete soddisfatti di come si è svolta la vostra estate e ora è il momento di ritornare ai propri doveri. Settembre prevede grandi sorprese per voi, fate attenzione a tutti i minimi particolari e vivete tutto al 100%.

Capricorno: il mese sarà tranquillo per voi. Sfoggierete con i vostri amici e parenti tutte le avventure di cui siete stati protagonisti nel corso dell'estate e vi sentirete al top stando sempre al centro dell'attenzione.

Acquario: finalmente è arrivato settembre e voi non vedevate l'ora di tornare alla routine di tutti i giorni. Tuttavia, in questo mese la vostra routine verrà stravolta da un imprevisto che potrebbe avere un risvolto positivo.

Pesci: un turbamento vi perseguiterà per tutto il mese. Purtroppo potrete contare solo sulle vostre forze per risolvere questo quesito importante per la vostra carriera. State molto attenti ai falsi amici.