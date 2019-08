Le previsioni zodiacali di questo ultimo venerdì di agosto saranno particolarmente favorevoli per i nati sotto i segni zodiacali di Pesci, Toro e Leone, soprattutto per quel che concerne le relazioni sentimentali-amorose. Gli astri si riveleranno meno benevoli, invece, per Ariete e Acquario che vivranno una giornata caratterizzata da incertezze e dubbi.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): qualche dubbio e insicurezza di troppo non vi farà stare emotivamente sereni.

In amore piccoli indizi vi porteranno a pensare che una persona non sia dalla vostra partner per una scelta lavorativa importante.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre):serata sottotono. In questa giornata sarete privi di stimoli e annoiati di fare qualsiasi cosa. Il week-end lo trascorrerete a casa.

Leone (23 luglio – 23 agosto): riceverete un invito a cena da una persona che vi piace molto. Non potete assolutamente declinare, sebbene le vostre insicurezze cercheranno di farvi desistere.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): non è un periodo particolarmente brillante nel settore lavorativo. I disguidi con i colleghi e la rigidità eccessiva del vostro capo vi porteranno a pensare di voler cambiare occupazione.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): concedetevi qualche giorno di assoluto relax e spensieratezza perché l'eccessivo stress da lavoro potrebbe compromettere anche il vostro stato di salute fisica.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): la stanchezza fisica e mentale accumulata nelle scorse settimane si farà sentire, anche a causa della presenza del satellite Luna in opposizione al vostro segno zodiacale.

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): molti e interessanti progetti dovranno essere - vostro malgrado - ridimensionati per colpa del danaro. Questo sarà il vostro unico limite in questo ultimo venerdì di agosto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): il week-end parte alla grande con un venerdì che rimarrà a lungo impresso nei vostri ricordi. Conquisterete finalmente il cuore di una persona che corteggiate da molto tempo.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): dovrete imparare ad ascoltare di più il vostro cuore e meno la ragione se non volete avere continue discussioni con il partner.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): dovete tenera a bada il carattere orgoglioso e geloso del vostro partner per evitare inutili discussioni e rovinarvi il fine settimana.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): oggi ci sarà nell'aria una certa agitazione. Sarete sempre più scontrosi e irritabili. Sarà meglio per voi non esporvi in situazioni troppo caotiche o di disagio.

Toro (21 aprile – 20 maggio): giornata estremamente positiva e dinamica, grazie anche al passaggio del satellite Luna nel vostro segno zodiacale. Non mancheranno le occasioni di divertimento e passionalità assieme al partner.