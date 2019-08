La stagione estiva sta per andare in archivio e il mese di settembre è ormai alle porte. E' tempo di fare bilanci sull'estate appena trascorsa e prepararsi ad affrontare al meglio la nuova stagione autunnale. In questo mese le stelle saranno particolarmente benevole per i nati sotto i segni zodiacali di acqua, in particolare Pesci e Cancro, favoritissimi nelle relazioni amorose. Settembre positivo anche per Leone e Toro.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): nonostante il vostro approccio molto razionale ed estremamente ragionevole, spesso passate per una persona troppo ambiziosa e perfezionista, difficile da soddisfare.

Leone (23 luglio – 23 agosto): stress, turbamenti ed ansia dello scorso agosto sono solamente un lontanissimo ricordo. Capirete finalmente che la vostra felicità può dipendere soltanto da voi stessi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): i contrasti tra mente e cuore sono da sempre i più pericolosi e dolorosi. Dovrete essere bravi nel prendere una decisione importante. Consiglio: il cuore ha ragioni che la ragione non conosce.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): non sarà tutto oro ciò che luccicherà. In effetti, sarà difficile per voi sfuggire alle critiche altrui.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): la vostra vita sociale attraverserà un momento buio. In questo mese avrete poca voglia di stare con gli amici e di fare nuovi incontri e conoscenze.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): fregatevene di chi non si importa di voi. Concentratevi sulla vostra persona, sostenendo con forza quel meraviglioso sorriso che vi contraddistingue sempre.

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): il mese di settembre sarà caratterizzato da un mix di emozioni e sentimenti nella vita di coppia col partner.

Periodo eccellente anche per il lavoro con un avanzamento di carriera che vi aspetta.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): per fare in modo che sia un giorno memorabile, dovrete dare un calcio ai pensieri insipidi e annullare tutte le preoccupazioni inutili e deleterie.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): le situazioni sentimentali saranno largamente favorite durante tutto il mese, in particolare nelle settimane centrali di settembre.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): per futili motivi si scateneranno in famiglia dure discussioni. Lo stress e la tensione domestica si ripercuoteranno anche sul vostro stato di salute fisica.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): le parole non basteranno; dovrete dimostrare con i fatti che tenete al partner e alla vostra relazione di coppia.

Toro (21 aprile – 20 maggio): mese spumeggiante che vi assicurerà un grande successo nel settore lavorativo.

Bene anche le relazioni sentimentali. Per i single, sorprese in arrivo nella ultime due settimane di settembre.