L'Oroscopo settimanale garantisce una nuova vitalità e tanto dinamismo ai segni zodiacali alle prese con l'amore e le opportunità lavorative. I transiti planetari spingono a investire maggiore impegno in campo professionale, seguendo una buona intuizione conferita da Luna prima in Bilancia, poi in Scorpione e Sagittario. I sentimenti prendono il volo in questa settimana che soddisfa pienamente la Vergine, mentre gli altri simboli dello zodiaco nelle previsioni astrali segno per segno dovranno vincere qualche incertezza sentimentale per progredire in modo felice.

Buone sensazioni nell'oroscopo settimanale

Ariete: lo scenario planetario stenta a favorirvi a causa di una Luna in opposizione nella giornata di lunedì che renderà gli affetti poco costanti e indecisi. L'influenza dell'astro d'argento dissonante scombussolerà anche il lavoro, provocando indecisione ma Luna passerà in posizione favorevole sabato e domenica e ritornerete a essere più intuitivi e sensibili.

Toro: improvvisi cambiamenti animeranno un inizio settimana alquanto per gli affetti. Una Luna opposta sprigionerà sensazioni conturbanti a tratti liberatorie. Dovrete chiarire maggiormente le idee, senza condizionamenti che potrebbero riguardare anche il lavoro, Venere e Sole sprigioneranno energia positiva per voi.

Gemelli: il quadro astrale non sarà dei migliori con il sovraffollamento planetario presente in Vergine, che renderà gli affetti troppo distaccati e provocherà un calo d'energia in ambito professionale.

Attenzione al weekend che proporrà una Luna in opposizione.

Cancro: puntate tutto su un weekend incantevole per i sentimenti. Molto romantici grazie alla vicinanza di Venere, sarete anche molto comprensivi a livello emotivo. In campo professionale, cercherete di migliorare il lavoro con costanza e pazienza.

Leone: a metà settimana l'astro d'argento potrebbe creare qualche attrito sentimentale poiché in quadratura e rendere il modo di amare eccessivamente sensuale.

Nel fine settimana il satellite notturno sarà benefico per l'amore e una carica intellettuale e fiduciosa nelle proprie capacità sarà benefica sia per l'amore che per il lavoro.

Vergine: buone le sensazioni a inizio settimana grazie alla vicinanza di Luna che influenza benevolmente una Venere molto promettente per l'amore. Saturno dal Capricorno spinge a fare sempre di più, raggiungendo il massimo risultato in campo lavorativo e i successi arriveranno grazie a un Sole splendente nel segno.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la Luna nel segno a inizio settimana garantirà un'allegria unica. Sarete alla ricerca di sicurezze interiori, ecco perché approfondirete gli affetti con slancio. Mercurio garantirà buone sorprese in ambito lavorativo, soprattutto martedì.

Scorpione: Luna ospite nel segno già da martedì, potenzia il magnetismo e regala un'intuizione fuori dal comune.

In ambito amoroso potrete contare anche sull'aspetto favorevole di molteplici pianeti, che posizionati in Vergine daranno il via a splendide storie amorose. In ambito lavorativo, affrontate le sfide con maggiore grinta.

Sagittario: positivi e intraprendenti, affronterete le novità riguardanti il campo professionale con dinamismo ma anche con grande inquietudine. Luna nel segno nella giornata di sabato vi renderà sicuri delle proprie capacità ma anche molto permalosi soprattutto in amore.

Capricorno: la settimana si aprirà in modo pigro per i sentimenti e una Luna quadrata a Plutone non sarà delle migliori. Alcune paure sprigioneranno delle fobie capaci di generare pensieri distruttivi, quindi arginate queste sensazioni, il fine settimana andrà meglio per l'amore. Sarà favorito inoltre il lavoro di concentrazione.

Acquario: ottimismo e fascino saranno garantiti da una posizione favorevole della Luna già per lunedì. Giove garantirà la risoluzione fortunata di alcuni affari lasciati da troppo tempo in sospeso e il fine settimana sarà sensazionale per le faccende di cuore.

Pesci: sarete molto concentrati sul lavoro e darete il massimo di voi, grazie a una spiccata lucidità mentale. Meno sicurezze ci saranno in campo affettivo, dove sarete alquanto indecisi sul da farsi, ma forse la colpa sarà delle persone che vi sono vicine e dal loro atteggiamento altalenante.