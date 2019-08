Martedì 20 agosto 2019 troviamo la Luna nel segno dell'Ariete mentre Venere, il Sole e Mercurio stazioneranno in Leone. Marte si troverà nell'orbita della Vergine nel frattempo il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano sui gradi del Toro. Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci.

Toro spossato

Ariete: spensierati.

Dopo un periodo parecchio nervoso ecco che lo sbarco di Marte in Vergine renderà probabilmente i nativi meno tesi e più spensierati. A giovare maggiormente di tale serenità saranno le faccende di cuore.

Toro: spossati. Il bottino energetico fornito dagli Astri in questo martedì sarà, con tutta probabilità, scarno rendendo come conseguenza i nati Toro svogliati durante lo svolgimento delle incombenze pratiche a causa della spossatezza che avvertiranno.

Gemelli: routine. Martedì senza troppi scossoni o novità di sorta quello che vivranno i nati del segno. Sarà bene che sfruttino questa apparente stasi per dedicarsi ad un nuovo hobby.

Cancro: attriti amorosi. Le asperità in onda quest'oggi potrebbero mettere sul cammino amoroso dei nativi qualche insidia di troppo. Leggerezza ed una buona diplomazia li aiuteranno a superare indenni la giornata.

Leone passionale

Leone: passionali.

Le faccende di cuore avranno il favore delle Stelle in questo martedì di fine agosto dove i nativi sfodereranno la loro passionalità sotto le lenzuola rendendo entusiasta l'amato bene.

Vergine: distratti. La dissonanza mercuriale amplificata da Marte nel loro segno potrebbe appannare idee ed intenti dei nati Vergine. Farebbero bene a prestare la dovuta attenzione durante lo svolgimento delle mansioni lavorative.

Bilancia: amore 'flop'. Qualche gelosia di troppo potrebbe minare il rapporto amoroso dei nativi che vivono una relazione stabile. La Luna arietina potrebbe spingerli ad un 'colpo di testa' che sarà meglio evitare.

Scorpione: finanze ridimensionate. Le proposte lavorative che hanno accettato o sono in procinto di sottoscrivere potrebbero essere meno allettanti economicamente di quel che gli avevano fatto intendere i datori di lavoro.

Sagittario eclettico

Sagittario: eclettici. Martedì in cui i nativi potranno, grazie ai favori dello Stellium, spaziare su più fronti contemporaneamente senza dimenticare il lato affettivo con le sue mille sfumature.

Capricorno: energici. Marte nell'Elemento Terra farà il paio col duetto Saturno-Plutone regalando ai nativi di seconda e terza decade una giornata, con tutta probabilità, piena di energia.

Acquario: famiglia d'origine. Il focus odierno dei nativi potrebbe essere rappresentato dalla famiglia originaria che reclamerà il loro aiuto. La tempestività e disponibilità che dimostreranno sarà ben apprezzata.

Pesci: focus amicale. Quest'oggi i nati Pesci potrebbero decidere di dedicare spazio al divertimento organizzando un'uscita serale con gli amici di sempre. La scelta si rivelerà azzeccata.