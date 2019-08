Nella settimana che va dal 19 al 25 agosto 2019 troviamo la Luna viaggiare dai gradi dell'Ariete a quelli dei Gemelli mentre Venere ed il Sole, inizialmente in Leone come Mercurio, cambieranno domicilio spostandosi nella Vergine dove staziona pure Marte. Il Nodo Lunare si troverà nella nona casa del segno del Cancro nel frattempo Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Nettuno permarrà in Pesci come Urano, il quale proseguirà il suo moto in Toro e Giove che continuerà a stazionare in Sagittario.

Relax per Toro

Ariete: divergenze amorose. Giovedi e venerdì saranno probabilmente le giornate più nervose di una settimana dove i nativi avranno a che fare con i Pianeti dissonanti nell'Elemento Terra. Probabili discussioni per questioni di poco conto.

Toro: relax. Sette giorni dove i nati del segno, lavoro permettendo, sceglieranno di staccare la spina dalla routine per ritagliarsi ampi spazi di relax.

Tale scelta riequilibrierà, con ogni probabilità, il loro benessere psico-fisico.

Gemelli: stress. Tante, forse troppe le incombenze da portare a termine durante questa settimana per i nati Gemelli. Ostinatamente potrebbero cercare di ultimarle tutte ugualmente arrivando esausti al weekend.

Cancro: chiamate extra. I nativi che svolgono dei lavori alle dipendenze altrui potrebbero ricevere qualche chiamata supplementare rispetto al solito. Sarà bene che puntino più sulla quantità che sulla qualità economica.

Progetti per Leone

Leone: progetti. Il periodo del compleanno volge al termine ed è tempo che i nativi ponderino a dovere le prossime mosse da effettuare in ambito lavorativo. Favoriti i lavoratori autonomi che avranno una marcia in più.

Vergine: tempo libero. Settimana di fine agosto dove i nati Vergine, con ogni probabilità, avranno più tempo libero a disposizione e le faccende amorose risentiranno favorevolmente di questo trend.

Bilancia: straniti. Seconda parte della settimana dove l'amato bene potrebbe assumere un atteggiamento ambiguo che metterà in allarme i nativi. Reagiranno probabilmente in maniera impulsiva rendendosi successivamente conto di aver preso lucciole per lanterne.

Scorpione: lavoro in pole position. Sebbene le questioni amorose non avranno i favori astrali, quelle lavorative, invece, potranno probabilmente godere di ottimi influssi. Ottime occasioni per chi cerca lavoro.

Viaggi per Sagittario

Sagittario: viaggi. I nati del segno, con ogni probabilità, durante questi sette giorni vorranno organizzare un viaggio con gli amici di sempre o con la dolce metà. Figli da attenzionare nel weekend.

Capricorno: determinati. Niente e nessuno riuscirà a fermare i nati Capricorno che, intrepidi, marceranno a ritmo spedito verso i loro obiettivi più ambiziosi. Da giovedì saranno ancora più energici.

Acquario: fuori fase. L'acume dei nati Acquario potrebbe risultare appannato questa settimana a causa delle asperità astrali, capitanate da Mercurio dissonante. Domenica da dedicare all'amato bene.

Pesci: oziosi. Poca voglia di fare e comunicare avranno, con tutta probabilità, i nati del segno che li renderà inclini a rinchiudersi tra le quattro mura amiche. Invano parenti e amici tenteranno di 'stanarli'.