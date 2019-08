Venerdì 23 agosto 2019 il Sole e Mercurio transiteranno nel segno del Leone mentre Venere e Marte si troveranno sui gradi della Vergine. Il Nodo Lunare si troverà nella nona casa del Cancro nel frattempo la Luna ed Urano stazioneranno nel segno del Toro. Plutone e Saturno permarranno nell'orbita del Capricorno come Giove nel segno del Sagittario. Nettuno continuerà il suo moto nel segno dei Pesci.

Ariete passionale

Ariete: passionali. I nativi della seconda e terza decade beneficeranno di favori astrali sul fronte amoroso, specialmente per quanto riguarda la passionalità. Meno floride le previsioni per la prima decade alle prese con un po' di nervosismo.

Toro: energici. Il bottino energetico fornito dai Pianeti questo venerdì risulterà, con ogni probabilità, copioso ed i nati Toro potranno lavorare alacremente senza quasi accusare la stanchezza.

Amore in secondo piano.

Gemelli: perplessi. Il comportamento dell'amato nella giornata odierna potrebbe insospettire i nati del segno che vestiranno, per l'occasione, i panni dei detective. A fine giornata si accorgeranno che era solo frutto della loro fantasia.

Cancro: famiglia d'origine. Il focus del venerdì sarà, c'è da scommetterci, orientato sulle vicende riguardanti la famiglia originaria che reclamerà la loro attenzione. Il loro supporto risulterà fondamentale e ben apprezzato.

Spese extra per Vergine

Leone: finanze 'top'. Venerdì col vento in poppa per quanto riguarda le questioni economiche dei nativi perché i progetti probabilmente avanzeranno celermente ed i frutti in termini di denaro saranno sostanziosi.

Vergine: spese extra. Il Sole leonino pone l'accento sulle finanze dei nati Vergine che potrebbero dover far fronte ad una spesa non preventivata. Tale esborso economico non dovrà, però, renderli indisponenti verso l'amato.

Bilancia: mondani. Oggi i nati del segno potrebbero optare per il divertimento e decidere di organizzare un'uscita con gli amici di vecchia data dove le risate saranno assicurate. Figli da attenzionare.

Scorpione: taciturni. Poca la voglia di comunicare che, con ogni probabilità, avranno oggi i nati Scorpione a causa delle copiose dissonanze planetarie. Il loro fare 'abbottonato' potrebbe innescare una discussione nell'ambiente lavorativo.

Shopping per Acquario

Sagittario: routine. Venerdì senza troppe novità o scossoni di sorta quello che, c'è da scommetterci, vivranno i nati del segno. Sarà bene che si ritaglino ampi spazi di relax, lavoro permettendo, per ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Capricorno: umore 'flop'. Sebbene lo stuolo di Pianeti nel loro Elemento i nativi potrebbero risentire del dissonante duetto Sole-Mercurio di Fuoco che abbasserà il loro tono umorale.

Acquario: stressati. Troppe le urgenze pratiche e lavorative che i nati Acquario avranno da ultimare nella giornata odierna. Il loro stress andrà in crescendo sino a quando, finalmente, potranno andare a dormire.

Pesci: malinconici. Una vecchia fiamma mai dimenticata potrebbe improvvisamente far capolino nella mente dei nativi che, con tutta probabilità, non riusciranno a distoglierne il pensiero.