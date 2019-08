Poche settimane ed il mese di agosto volge al termine. Quali sono le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali per quel che riguarda gli ultimi giorni del mese top dell'estate 2019? Di seguito, ecco l'Oroscopo con lavoro, amore e salute fino al 31 agosto.

Ariete: con la Luna dalla vostra parte nei giorni conclusivi del mese di agosto, potrete portare avanti delle situazioni importanti soprattutto in campo sentimentale.

Cercate di stare attenti alle polemiche che potrebbero giungere nell'ultima settimana del mese.

Toro: quelle della fine del mese di agosto saranno delle giornate da sfruttare al meglio. Con la Luna favorevole, dovrete sfruttare la situazione a vostro favore in campo sentimentale. Nel lavoro potrete fare dei passi avanti.

Gemelli: è possibile che in queste ultime due settimane del mese qualcuno possa farvi innervosire, cercate di limitare le polemiche.

Nel lavoro, a causa della stanchezza, potreste sentirvi bloccati.

Cancro: la fine del mese porta con sé delle tensioni per i nati sotto questo particolare segno. In campo lavorativo torna, invece, un po' di tranquillità, nonostante Saturno continui ad essere in opposizione. Vivrete delle buone emozioni in amore.

Leone: cercate di non fare azzardi particolarmente importanti. È possibile che nell'ultima settimana del mese abbiate una buona intuizione lavorativa.

Non mancheranno conferme. In amore, è possibile pensare alle cose importanti.

Vergine: non mancheranno degli accordi da formulare per la fine del mese. Passi avanti, dunque, nel lavoro. In amore vi sentite sotto pressione, avete bisogno di tempo per riflettere.

Astrologia di fine agosto

Bilancia: giornate di tensione quelle conclusive di agosto. Nel lavoro, dovrete affrontare dei cambiamenti che non riuscite ancora a gestire al meglio.

Scorpione: stelle interessanti in vista dello scorcio conclusivo dell'estate. Luna favorevole, cercate però di gestire al meglio le tensioni lavorative.

Sagittario: è possibile che nascano dei disagi e che questi creino dei rallentamenti in ambito professionale. In amore, potete fare invece degli incontri, se siete single.

Capricorno: nell'ultima settimana del mese potrete fare dei passi avanti per recuperare in campo professionale.

È possibile che, in amore, giungano delle proposte intriganti che possono attirare la vostra attenzione.

Acquario: cercate di mantenere la calma anche se non è semplice in questo periodo. Nel lavoro giungeranno delle buone intuizioni, sfruttatele. In amore, il mese non è iniziato al top, ma potrete concludere in ripresa per quanto riguarda le emozioni.

Pesci: cercate di non strafare in questi giorni, mancano, infatti, delle buone intuizioni.

Nel lavoro sono in arrivo delle risposte che da tempo attendevate. Siate sereni in amore.