Metà della seconda settimana del mese di agosto è passata. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 22 agosto 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dell'Ariete che necessitano di lasciarsi alle spalle alcuni problemi di lavoro. Per il Capricorno giornata che permetterà di chiarire alcune situazioni sentimentali. Nel dettaglio le previsioni per tutti i segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: in amore, se tenete ad una persona è bene recuperare serenità. Nel lavoro qualche fastidio nato in settimana deve essere dimenticato. Calo fisico in serata.

Toro: le stelle hanno in programma qualche piccola riappacificazione. Quelli che hanno discusso agli inizi di agosto possono vivere un recupero. Nel lavoro chi vi ha ostacolati sarà bloccato. Dovete cercare di recuperare il vostro ruolo.

Gemelli: a livello sentimentale il fine settimana in arrivo sarà importante perché a partire da domani sera ci sarà la Luna nel vostro segno. Nel lavoro riuscirete a essere sempre avanti rispetto agli altri.

Cancro: per i sentimenti in questi giorni avete più forza e l'amore può tornare a essere importante con Venere positiva. A livello lavorativo dovete evitare di dare spazio a malintesi o equivoci.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: a livello sentimentale questa sarà una giornata un po' sottotono. Nervosismo che comporterà complicazioni. Nel lavoro interessanti i contatti e chi ha avuto problemi nel passato ora può recuperare. Stanchezza per il fisico.

Vergine: a livello amoroso approfittate di questa giornata per fare qualche richiesta. Nel lavoro in questi giorni dovete fare le cose che pensate siano giuste. Opportunità in arrivo.

Previsioni e oroscopo del 22 agosto 2019: amore, lavoro e salute dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti giornata di recupero. A livello lavorativo c'è qualche problema da risolvere, più che altro in questo momento potreste pensare di non essere stati ripagati dei vostri sforzi.

Scorpione: in amore non è escluso che tra oggi e domani torni qualche discussione di troppo. Nel lavoro sono due giornate un po' sottotono, meglio rimandare tutto a sabato.

Sagittario: in questa giornata si raccomanda di tenere al minimo le discussioni o i problemi d'amore e parlare con cautela. Nel lavoro qualcosa non va come vorreste, il rischio è quello di avere un'idea ma anche qualcuno che cerca di combatterla.

Capricorno: per i sentimenti ottima giornata per chiarire quello che sentite. A livello lavorativo, se dovete lasciare il certo per l'incerto pensateci bene.

Stress che non fa bene al fisico.

Acquario: in amore oggi meglio avere un po' di tatto nelle relazioni. È probabile che un'amicizia però diventi qualcosa in più. Nel lavoro oggi potrebbe capitare di alzare la voce, ma questa è una cosa che succede quando non vedete le situazioni in modo chiaro.

Pesci: per i sentimenti, se siete in cerca d'amore potreste fare una scelta importante in vista del futuro. Nel lavoro attenzione alle spese per la casa, uscite già preventivate dall'anno scorso, la fine di questo mese di agosto vi invita a non spendere troppo. Un po' di stanchezza per il fisico.