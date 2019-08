Giovedì 29 agosto 2019 troviamo Mercurio e la Luna in Leone mentre Marte, Venere ed il Sole stazioneranno in Vergine. Il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Saturno e Plutone permarranno nel segno del Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano nel segno del Toro.

Umore 'top' per Ariete

Ariete: umore 'top'. Mercurio sugli ultimi gradi del Leone sollecitato dalla Luna di Fuoco renderà, con ogni probabilità, il tono umorale dei nativi spensierato come non succedeva da un po'.

Revisioni amorose.

Toro: famiglia d'origine. Giovedì in cui il focus dei nati del segno sarà, c'è da scommetterci, improntato sulla famiglia originaria che reclamerà la loro attenzione. Il loro supporto sarà ben apprezzato.

Gemelli: perplessi. Il comportamento del partner quest'oggi potrebbe rendere perplessi i nati Gemelli che non sapranno cosa pensare a riguardo. Durante le ore serali potrebbero accorgersi di aver frainteso qualche gesto.

Cancro: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie in onda questo giovedì renderanno probabilmente i nativi estremamente nervosi, specialmente sul versante amoroso dove, però, farebbero bene a non innescare discussioni col partner per il puro piacere di farlo.

Attriti amorosi per Scorpione

Leone: entusiasta. Sul fronte lavorativo i nati Leone godranno, con tutta probabilità, dei favori astrali che vorranno vederli concentrati sull'obiettivo regalandogli, di conseguenza, più di una soddisfazione economica.

Incontri stuzzicanti con persone già impegnate.

Vergine: stressati. Tante, forse troppe le incombenze pratiche che i nati del segno dovranno ultimare quest'oggi. Vorranno portarle tutte a compimento arrivando a sera esausti ed oltremodo stressati.

Bilancia: routine. Nonostante la favorevole Luna la giornata dei nativi potrebbe scivolare sull'onda della routine. Sarà bene che sfruttino questo giovedì per dedicarsi alle faccende procrastinate più volte.

Scorpione: attriti amorosi. Stelle poco congeniali renderanno probabilmente i rapporti affettivi più nervosi del solito. C'è da dire che i nativi non faranno nulla per alleggerire il clima nel focolare domestico.

Sagittario creativo

Sagittario: creativi. I nati del segno che lavorano autonomamente godranno dei favori donati dal duetto di Fuoco Mercurio-Luna che gli donerà estro e creatività oltre che le giuste occasioni per mettersi in mostra.

Capricorno: ostinati. Niente e nessuno riuscirà a far cambiare idea ai nati Capricorno durante la giornata odierna perchè perseguiranno il loro obiettivo qualunque cosa accada.

Acquario: distratti. Le asperità planetarie di oggi potrebbero appannare idee ed intenti dei nativi durante lo svolgimento delle incombenze lavorative. Amore in stand-by.

Pesci: confusi. Poco lucidi e concentrati potrebbero essere oggi i nati del segno che non sapranno bene se dedicarsi al lavoro o all'amore.

Probabilmente sceglieranno una terza via, la più facile, ovvero oziare mentre ci pensano.