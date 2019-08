L'Oroscopo di domani mercoledì 28 agosto 2019 è pronto a dare inizio alla girandola di emozioni dopo l'attesa che ha tenuto con il fiato sospeso tantissimi lettori appassionati d'Astrologia. Come sempre, anche oggi a dettar legge saranno le effemeridi applicate ai segni dello zodiaco compresi dall'Ariete alla Vergine. Allora, ansiosi di conoscere come potrebbe evolvere la giornata relativa a questo mercoledì?

Certo che si, pertanto vediamo di fare una breve considerazione sui segni più fortunati del giorno e anche su quelli previsti con probabili difficoltà. Come da titolo, il periodo cadrà 'a fagiolo!' per i simpatici amici nativi del Cancro: il sensibile segno d'acqua avrà a favore la Luna in Leone proprio questo mercoledì di metà settimana. Quindi, amore a gonfie vele per il Cancro, ovviamente non da meno sarà il Leone, quest'oggi valutato al 'top del giorno' grazie al positivo supporto lunare.

Purtroppo, anche questa volta ci preme sottolineare il periodo poco performante messo in agenda per un solo segno. A tal proposito, secondo le previsioni zodiacali del 28 agosto, agli amici nativi dei Gemelli è stata preventivata una giornata probabilmente 'sottotono': curiosi di scoprire di più? Bene, senza perdere ulteriore tempo andiamo pure a mettere in chiaro la nuova scaletta con le stelline quotidiane e, a seguire, le attesissime predizioni su sentimenti e attività lavorative.

Classifica stelline 28 agosto

Gli astri sono pronti a fare la cernita relativa ai segni fortunati e quelli con periodo in salita: target la giornata di mercoledì. A tale scopo, come sempre, è già disponibile alla consultazione la nuova classifica stelline interessante il giorno 28, appena creata. Allora, cosa c'è di meglio se non analizzare a priori come potrebbe essere il periodo relativo al terzo giorno della corrente settimana relazionato al segno d'appartenenza? Bene, allora iniziamo pure a dare luce alla scala di valori impostata sui primi sei simboli dello zodiaco, ovviamente incrociando le dita.

Andiamo pure ai dettagli a seguire con il responso degli astri segno per segno:

Top del giorno : Leone - Luna in Leone;

: Leone - Luna in Leone; ★★★★★: Cancro;

★★★★: Ariete, Toro, Vergine;

★★★: Gemelli.

Oroscopo mercoledì 28 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Il prossimo mercoledì si annuncia abbastanza vivibile, seppur immerso nella più totale della normalità. Gli astri mettono in primo piano domani la presenza di Venere, Marte e Sole speculari positivi al 80%, purtroppo Venere avrà l'opposizione di Nettuno.

In merito a quanto specificato vi esortiamo a fare uno sforzo in più per cercare di migliorare sia l'immagine che il vostro ruolo in ogni ambito della vita. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, parlando di coppie, sarete discretamente immersi in una buona complicità, anticamera della felicità. Per qualcuno l'affiatamento potrebbe risultare straordinario, certamente in grado di ristabilire un positivo legame che ultimamente sembrava affievolito.

Sentirete in crescita sia l'affetto che la voglia di comunicare: fatene buon uso! Single, affrontate pure la giornata con grinta e ottimismo. Innanzitutto, cercate di svagarvi insieme alla persona oggetto dei vostri desideri amorosi, in primis trovando quel punto di equilibrio nel rapporto in grado di garantire serenità e buon dialogo. Nel lavoro intanto, le stelle saranno in ottima posizione e vi porteranno delle novità interessanti che vi renderanno positivi e disponibili verso gli altri. Chi può, staccasse la spina da eventuali negatività e via...

Toro - In arrivo un mercoledì 28 agosto discretamente efficiente, in parte anche abbastanza positivo. Diciamo che si allineerà sulla media sufficienza, anche se in alcuni frangenti potrebbe risultare più che buono. Insomma, la giornata di metà settimana, se presa con i dovuti distinguo, alla fine non lascerà insoddisfatti molti di voi del Toro. In amore, il partner rimarrà sorpreso di eventuali vostre idee, riscoprendo finalmente inaspettate sfaccettature del vostro carattere. Siate fiduciosi, la persona amata rimarrà deliziosamente affascinata dal vostro modo di fare. Per voi Toro che amate la buona compagnia, in questa giornata sarete allettati dall'idea di concedervi un momento di svago riuscendo a organizzare con gli amici una serata davvero divertente. Single, le stelle hanno deciso di essere particolarmente benevole con voi, un motivo in più per non lasciarsi prendere dallo sconforto. Quindi, guardate la vita con fiducia, presto farete sicuramente un bell'incontro. Nel lavoro, diciamo che, tra le tante, avrete diverse piccole opportunità su cui poter contare. In pratica servirà solo saper scegliere: nel malaugurato caso doveste pensare che non possano fare per voi, vi esortiamo a rifletterci bene sopra.

Gemelli - Il prossimo mercoledì, giornata interessante la parte centrale della corrente settimana, non si prevede troppo facile da portare a buon fine per la maggior parte di voi Gemelli. L'opposizione Venere-Nettuno insieme all'opposizione Luna-Urano risulteranno 'fatali' nei confronti dei comparti inerenti i sentimenti e le attività lavorative. Cosa fare allora? Nulla, stare fermi e aspettare che il periodo 'no' passi. In amore intanto, visto che siete stufi del solito tran tran non lamentatevi, anzi, cercate di essere più elastici. Diciamo che dovete sforzarvi di non guardate il vostro partner sempre con l'occhio critico, di certo la relazione ne gioverà. Single, l'amore potrebbe bussare inaspettatamente alla vostra porta, ma tanti di voi non saranno ancora pronti al gran salto. Se non ve la doveste sentire, allora (forse) meglio non aprire 'quella porta'. Consiglio: cercate di farvi coraggio e indagate a fondo per sciogliere eventuali dubbi che vi tormentano. Nel lavoro invece, qualche ripicca di troppo potrebbe favorire la nascita di spigolosità, difficili poi da limare a fondo: usate la testa. Qualcuno di voi Gemelli, diciamo con una certa responsabilità sulle spalle, potrebbe essere interpellato per prendere decisioni di una certa importanza: esaminate il tutto prima di decidere.

Astrologia del giorno 28 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Giornata di metà settimana valutata con le ottime cinque stelle indicanti i periodi 'top'. Le previsioni di mercoledì vedono in rialzo il periodo per molti Cancro: la carica energetica unita alla voglia di fare sarà molto buona e, comunque, tale da permettervi di affrontare con disinvoltura sia i nuovi progetti che i piccoli problemi che si presenteranno nel periodo. In amore, una meravigliosa Luna in Leone unita alla positiva specularità di Saturno, nel frangente in trigono a Venere, risulteranno fondamentali per tanti di voi Cancro e lo dimostreranno facendovi provare delle emozioni davvero speciali. Durante questa giornata preparatevi a trascorrere momenti davvero felici con 'botto' nella parte finale: una serata romantica da gustare insieme al vostro partner e poi... In generale, se avete un sogno datevi una bella regolata: che aspettate a metterlo in pratica? Single, potrete godere di una giornata esuberante questo è vero, però ricordiamo a tutti che certi momenti non durano in eterno. Nel lavoro infine, la giornata sarà davvero positiva, idonea per recuperare quasi tutte le incombenze che avevate trascurato ultimamente. Date spazio a nuove idee o seguite l'ispirazione per avviare progetti adatti alle vostre esigenze.

Leone 'top del giorno' - Una giornata valutata a priori come speciale, degna di essere goduta in ogni momento. La bella presenza della Luna nel segno in questo caso vi regalerà senz'altro quel pizzico di fortuna che vi è mancato ultimamente, il che servirà a realizzare quel progetto ambizioso altamente desiderato. Molti nativi altresì avranno una gran voglia di divertirsi, diciamo proprio quel che vi ci vuole in questo periodo. Intanto per molti si prospetta una serata in felice compagnia di amici. In amore, la giornata di metà settimana sarà davvero sublime nei riguardi di affetti e sentimenti. In molti contesti infatti, finalmente vi sentirete completi: la vostra vita di coppia sarà migliore e all'altezza dei sogni più desiderati. Single, le stelle consigliano di non cedere con facilità alle lusinghe di chi, sin dall'inizio, non vi darà una buona impressione: prendete tempo! Consiglio: cercate di fare attenzione alle azioni impulsive e alle decisioni affrettate che potrebbero avere conseguenze disastrose nel futuro. Nel lavoro, le stelle seguiranno in maniera positiva la sfera lavorativa, regalandovi ottime occasioni di collaborazione con i colleghi e possibilità di avanzamento. Non indugiate nell’apportare innovazioni alla vostra attività, ben sapendo che ogni tanto è bene dare una 'rinfrescata' all'ambiente.

Vergine - Si presume possa portare solamente tanta normalità questo vostro mercoledì di mezza settimana. Quindi preparatevi pure a trascorrere una tranquilla quanto scontatissima giornata, come tante altre già vissute in passato. Discrete opportunità potrebbero entrare in gioco nella giornata di oggi o domani: valutate bene se sarà il caso di prenderle seriamente in considerazione. L'oroscopo di domani 28 agosto consiglia in amore una maggior presenza in ambito del rapporto, soprattutto perché in determinati momenti con il partner sarete un tutt'uno. Quindi, più che positiva la sintonia di coppia: tra di voi vi sarà una buona simbiosi, il che vi permetterà di vivere una buona fetta della giornata sicuramente in positivo. Single, la sfortuna vi farà il 'solletico' proprio ad inizio giornata, ma se è vero quel detto che recita 'vietato fasciarsi la testa prima di averla rotta', state calmi e siate fiduciosi. Con un po' di attenzione in più vivrete il periodo in assoluta tranquillità e in armonia con amici e persone amate. Nel lavoro, invece, le stelle dicono che sarà tempo di pensare al futuro, programmando attentamente ogni nuova idea. Cercate di impostare chiaramente affari e transazioni, sia in corso che quelle da mettere in gioco.

