A settembre troviamo Venere, il Sole e Mercurio stazionare nel segno della Vergine, dove Marte rimarrà in quello della Bilancia, mentre Saturno e Plutone si troveranno nell'orbita del Capricorno. Il Nodo Lunare sarà in Cancro, nel frattempo Giove sarà sui gradi del Sagittario. Urano permarrà nel segno del Toro, nel frattempo Nettuno sarà stabile in Pesci.

Amore

Nei mesi di luglio e agosto i nativi hanno potuto fare affidamento sul lato passionale del rapporto amoroso, rispetto a quello empatico, ne tanto meno sull'armonia di coppia.

Hanno spesso vissuto alti e bassi conditi da litigi, dove la "riconciliazione" avveniva puntualmente nell'alcova. A settembre, però, tali riconciliazioni saranno meno fattibili visto il duetto dissonante Venere-Sole, passato dall'Elemento Fuoco estivo a quello di Terra e specialmente Marte, loro Pianeta governatore, in posizione disarmonica nella Vergine.

Questi spostamenti planetari si traducono, in una dose esagerata di tensioni e malcontenti col partner.

I nati Ariete, dal canto loro, non faranno nulla per evitare polveroni dialettici o scenate plateali di gelosia, anche se non vi sarà nessun evidente motivo per alzare i toni. Durante la fine del mese, con lo spostamento degli Astri nell'opposta Bilancia, ecco che il partner potrebbe dare il benservito a causa della loro ancor più marcata indisposizione alla tranquillità. Poche, se non nulle, le occasioni d'incontro per i single del segno.

Lavoro

Il clima nell'ambiente lavorativo risentirà, con tutta probabilità, delle copiose asperità astrali e i nativi che svolgono un lavoro alle dipendenze altrui, farebbero bene a evitare ogni forma di discussione o esternare il loro malcontento, anche se sarà estremamente difficile trattenersi. Ci saranno probabili chiamate extra, ma con un ritorno economico sotto la media, che gli Ariete farebbero bene ad accettare ugualmente vista la precarietà del loro periodo astrale.

Sarà un settembre in cui potrebbe, inaspettatamente, palesarsi una spesa non preventivata che i nativi dovranno estinguere prima possibile. I lavoratori autonomi potrebbero essere deficitari in quanto a idee e creatività, ma non dovranno far prevalere il nervosismo a causa di tale stasi. Chi è in cerca di occupazione avrà molte difficoltà a trovare ciò di cui necessita, anche a causa dell'inconscia indisposizione che non li farà andare nei luoghi idonei a proporre la loro candidatura.

Negli ultimi nove giorni di settembre, sarebbe meglio limitare al massimo le parole, perché la défaillance sarà pronta ad aspettarli al varco. Ritagliarsi ampi spazi di relax in questo mese sarà un'ottima idea. Giorno fortunato: il 14.