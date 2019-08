L'Oroscopo settimanale da lunedì 2 a domenica 8 settembre si preannuncia problematica per il Leone, mentre ci saranno nuovi incontri per la Vergine. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: nessuna novità imminente è in arrivo per voi. Chi è single potrebbe provare attrazione per una persona diversa rispetto al proprio standard. In ambito professionale non siete abbastanza soddisfatti: molti di voi non hanno ancora trovato un lavoro fisso.

Una persona a voi cara potrebbe aiutarvi nella ricerca di un lavoro ideale.

Toro: periodo molto positivo per voi, in cui sarà possibile fare dei grandi acquisti o portare avanti dei nuovi progetti. Attenzione a qualche possibile spesa imprevista. In famiglia potreste aver avuto qualche piccola discussione che vi porterà ad isolarvi.

Gemelli: grandi novità in arrivo in amore nella settimana dal 2 all'8 settembre.

Qualcuno potrebbe aver cambiato da poco casa e sta cercando di abituarsi al nuovo ambiente. Bisognerà pazientare un po' per far sì che ogni situazione si metta sulla giusta riga. Provate a staccare la spina dal lavoro per provare a pensare a voi stessi.

Cancro: alcuni di voi dovranno prendere delle decisioni fondamentali per il proprio futuro. Chi ha avuto divergenze troverà il modo di chiarire. Avrete spazio per la programmazione di progetti importanti.

A livello lavorativo potrebbero esservi proposti dei cambiamenti, anche se le responsabilità aumenteranno di conseguenza.

Leone: le stelle non sono proprio a vostro favore. Se negli ultimi mesi ci sono stati problemi nella coppia, cercate di non essere eccessivamente polemici e di lasciare correre. Cercate di gestire le problematiche nella vostra relazione in maniera matura: parlate con il partner e provate a trovare un punto d'incontro.

Vergine: i pianeti saranno in aspetto positivo in questa settimana dal 2 all'8 settembre. Potrete fare nuovi incontri, anche non troppo impegnativi. Valutate bene ogni rapporto prima di programmare qualsiasi cosa. Siete abituati ad affrontare ogni problema da soli e non date ascolto a chi vi critica.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: in quest'ultimo periodo avete dovuto affrontare delle spese che non erano previste.

Per chi ha idee da mettere in atto sarà un periodo abbastanza positivo per realizzarle. Tra martedì e mercoledì potrebbe arrivare una buona notizia in ambito professionale. Qualcuno potrebbe aver in mente di intraprendere una dieta.

Scorpione: periodo prevalentemente sereno, anche se non privo di scelte da fare. Chi sta vivendo una relazione complicata dovrà decidere se proseguire o meno. Evitate di prendere decisione troppo affrettate: siate sicuri di quello che fate.

Non rimandate i controlli che riguardano la vostra salute.

Sagittario: nella settimana dal 2 all'8 settembre potrete vivere dei momenti abbastanza intensi. Se avete problemi di coppia dovrete cercare di capire se questi sono risolvibili o meno. La vostra situazione economica è invece abbastanza stabile. Avete molti progetti da voler realizzare, ma cercare di essere il più razionali possibile.

Capricorno: il mese di agosto ha rappresentato per voi un periodo di tensione. A partire da settembre invece, potrete vivere nuove emozioni in perfetta tranquillità. Sarà necessario prendersi del tempo da dedicare alle vostre attività preferite. In ambito fisico potreste risentire di un po' di stanchezza accumulata nel tempo.

Acquario: cielo abbastanza positivo per voi, che regalerà grande fortuna agli amori iniziati da poco. Questa è una fase molto attiva, in cui riuscirete a realizzare molti dei vostri sogni. Se state progettando nuove strategie di lavoro dovrete prestare attenzione a fare tutto con molta calma.

Pesci: in amore avete in mente dei grandi cambiamenti, specialmente se non state bene da tempo con la persona al vostro fianco. Chi sta invece da tempo con una persona, potrebbe progettare una convivenza o un matrimonio. In ambito professionale arriveranno delle grandi soddisfazioni nella settimana dal 2 all'8 settembre.