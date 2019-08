Lunedì 5 agosto 2019 la Luna sarà nel segno della Bilancia, mentre il Sole, Venere e Marte stazioneranno in Leone. Il Nodo Lunare e Mercurio si troveranno in Cancro, mentre Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Intanto Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno, così come Giove lo farà nel Sagittario ed Urano nel segno del Toro.

Amore 'flop' per Ariete

Ariete: amore 'flop'. Qualche attrito con la persona amata sarà probabile durante la prima giornata della settimana, a causa della Luna contraria alleata al duetto Urano-Saturno.

Chiedere scusa potrebbe essere l'unico metodo per riappacificare il rapporto amoroso.

Toro: il focus del lunedì per i nativi sarà, con tutta probabilità, improntato sulla famiglia originaria che richiederà il loro supporto. Sarà bene che gli dedichino il tempo doveroso perché la loro presenza sarà fondamentale.

Gemelli: tranquilli. Giornata di serenità e tranquillità per i nati Gemelli che, grazie alla Luna nel loro elemento, vivranno queste ore in totale spensieratezza e sempre col sorriso sulle labbra.

Cancro: finanze 'flop'. Il settore economico potrebbe nascondere qualche insidia a causa delle copiose dissonanze planetarie. Una spesa non preventivata insorgerà d'improvviso ma sarà necessario provvedere a pagarla tempestivamente.

Shopping per Bilancia

Leone: espansivi. Saranno un fiume in piena quest'oggi i nati Leone perché la loro parlantina ed il loro modo di porsi susciteranno, c'è da scommetterci, simpatia nelle persone con cui si rapporteranno.

Vergine: sconclusionati. Tante le incombenze da portare a termine durante la giornata potrebbero mettere in difficoltà i nati del segno che, ostinatamente, si impegneranno per ultimarle tutte accorgendosi dopo che non potranno riuscirci per via delle tempistiche ridotte.

Bilancia: shopping. Un capo d'abbigliamento visto in vetrina qualche tempo fa potrebbe balzare nuovamente nei pensieri dei nativi che, con tutta probabilità, decideranno di regalarsi per indossarlo al prossimo impegno mondano.

Scorpione: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri questo lunedì potrebbe risultare scarno ed i nativi risentiranno delle scarse energie durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Acquisti per Acquario

Sagittario: taciturni. Poche le parole che verranno 'scucite' dalla bocca dei nativi quest'oggi a causa del contrasto Terra-Fuoco che li 'colpirà' particolarmente. Verso sera il loro umore salirà leggermente.

Capricorno: capricciosi. I nativi che vivono una relazione duratura potrebbero divenire incontentabili in quanto a richieste all'amato bene. Il partner, esausto, versa sera potrebbe fargli una sonora ramanzina.

Acquario: acquisti. Sul versante lavorativo qualcosa non girerà probabilmente a dovere e, di conseguenza, i nativi vorranno evitare di pensare a tale asperità regalandosi un acquisto. Funzionerà, anche se poi il portafoglio sarà più leggero.

Pesci: romantici.

Il fronte affettivo potrebbe regalare qualche dolce sensazione ai nati del segno durante questa giornata. Verso sera opteranno per una tranquilla cena e divano, trovando probabilmente il benestare del partner.