Durante la giornata di martedì 27 agosto, i nativi Toro e Pesci riusciranno a ottenere dei grandi successi sul posto di lavoro. Scorpione sarà più allegro, mentre Acquario cercherà di sbloccare la propria relazione di coppia, ormai in una situazione di stallo. Ariete avrà voglia di fare shopping, mentre Leone potrebbe avere qualche incertezza sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 27 agosto 2019.

Previsioni oroscopo martedì 27 agosto 2019 segno per segno

Ariete: il partner sarà il vostro solo pensiero durante la giornata di martedì.

Farete tante attività insieme, per poi concludere la serata in modo molto romantico. Voto - 8

Toro: tanti guadagni per i nativi del segno. Sarete particolarmente creativi e inoltre potreste ricevere una meravigliosa notizia da parte del partner. Voto - 8

Gemelli: avrete voglia di fare shopping in seguito a un turno lavorativo stressante. Cercate di non sciupare tutte le vostre finanze. Voto - 7

Cancro: potrebbero esserci dei problemi all'interno della vostra relazione di coppia.

Il vostro atteggiamento arrogante vi porterà a una lite con il partner, che potrebbe andare a finire male. Voto - 5

Leone: avrete delle difficoltà nel portare a termine i vostri progetti lavorativi. Dovete cercare di sbloccare la situazione in fretta per evitare che il vostro capo vi rimproveri. Voto - 6

Vergine: sarà una giornata di relax per i nativi del segno; inoltre, per evitare di stare tutto il tempo sul divano a non far nulla, darete una mano al partner, che vi ringrazierà per quello che fate.

Voto - 7,5

Bilancia: vi sentirete orgogliosi di voi stessi, al punto tale da non permettere a nessuno d'intromettersi nelle vostre faccende. Cercate di essere più umili. Voto - 6,5

Scorpione: sarete sottotono, senza energie. Ciò nonostante, cercherete comunque di trarre qualcosa di buono e non causare malumori a chi vi sta intorno. Voto - 7

Sagittario: in questo periodo state lavorando come matti per cercare di non avere lavoro arretrato.

Non avrete il tempo di riposarvi un attimo e arriverete a chiedere aiuto per terminare le vostre faccende. Voto - 6,5

Capricorno: pochi impegni sul posto di lavoro per i nativi del segno; anche se lavorerete sodo, troverete del tempo per discutere amichevolmente con i vostri colleghi. Voto - 7,5

Acquario: avrete qualche piccola discussione all'interno della vostra famiglia, per fortuna saranno solamente delle discussioni di poco conto che potrete risolvere facilmente.

Voto - 7

Pesci: sarete carichi di energie da spendere sul posto di lavoro. Ci saranno tante mansioni da svolgere e sarete felici di portarle a termine entro il tempo prestabilito. Voto - 8