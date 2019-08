Lunedì 26 agosto 2019 la Luna e il Nodo Lunare si troveranno nell'orbita del Cancro, mentre Marte, Venere e il Sole stazioneranno in Vergine. Mercurio si troverà nel segno del Leone, nel frattempo Nettuno sarà in Pesci. Plutone e Saturno permarranno sui gradi del Capricorno, come Giove nel Sagittario, e Urano che continuerà il suo moto in Toro.

Oroscopo: spese extra per Gemelli

Ariete: famiglia d'origine.

Il comportamento dell'ultimo periodo che i nativi hanno avuto nei confronti della famiglia originaria, oggi potrebbe tornare alla ribalta e probabilmente loro, di conseguenza, saranno tenuti a dare delle valide spiegazioni.

Toro: concentrati. I nati Toro durante questa prima giornata della settimana saranno dotati, c'è da scommetterci, di una grande capacità di concentrazione, che indirizzeranno nelle questioni lavorative.

Gemelli: spese extra. Una spesa non preventivata potrebbe inaspettatamente insorgere nella giornata dei nati del segno. Prima pagheranno, prima dimenticheranno questa amarezza economica.

Cancro: amore "flop". Astri poco concilianti quest'oggi per i nati Cancro, che saranno alle prese con qualche brutta grana nelle faccende di cuore. Il clima sarà probabilmente gelido e di effusioni nemmeno l'ombra.

Previsioni astrologiche: Scorpione romantico

Leone: attendisti. Lunedì d'attesa più che d'azione per i nativi che, con ogni probabilità, sfrutteranno questa apparente stasi per riorganizzare i pensieri in vista delle prossime mosse da effettuare.

Vergine: distratti. Idee e intenti dei nativi, a causa della dissonanza lunare e mercuriale, risulteranno probabilmente appannati rendendoli, di conseguenza, distratti durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Bilancia: routine. Giornata senza troppe novità o scossoni di sorta quella che andranno, con tutta probabilità, ad affrontare i nati Bilancia. Sarà bene che vadano a dormire qualche ora prima, ove possibile.

Scorpione: romantici. Se da un lato le faccende lavorative lasceranno l'amaro in bocca, dall'altro gli affari di cuore regaleranno probabilmente qualche soddisfazione in più ai nativi che, agli occhi del partner, risulteranno oltremodo romantici.

Acquario polivalente

Sagittario: amici. Il focus odierno dei nati Sagittario sarà probabilmente improntato sugli amici, perché organizzeranno una cena che diverrà, più che altro, una rimpatriata dove il divertimento sarà assicurato.

Capricorno: mondani. Vorranno divertirsi e, con ogni probabilità, è proprio ciò che faranno i nativi quest'oggi. Sembra arrivato il momento di andare in quel pub in centro di cui tutti parlano bene.

Acquario: polivalenti. Si barcameneranno a destra e a manca i nati del segno questo lunedì, portando a casa più di una soddisfazione morale. Lavoro in secondo piano.

Pesci: relax. Un lunedì dove i nati Pesci, con tutta probabilità, non avranno granché voglia di darsi da fare e opteranno per il relax casalingo. Senza speranza amici e partner tenteranno di dissuaderli.