Nella settimana che va dal 26 agosto al 1° settembre 2019 troviamo Mercurio cambiare domicilio passando dal Leone alla Vergine, dove stazionano anche Marte, Venere ed il Sole, mentre il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro. La Luna viaggerà dal Cancro alla Bilancia nel frattempo Plutone e Saturno si troveranno nell'orbita del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano nel segno del Toro e Nettuno stabile in Pesci.

Toro stacanovista

Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie potrebbero rendere i nati del segno inclini al nervosismo, specialmente per quanto riguarda le relazioni amorose. Weekend di probabili discussioni per futilità col partner.

Toro: stacanovisti. Vista l'abbondanza di Pianeti nel loro Elemento, supportati dal rivoluzionario Urano nel loro segno e con moto diretto, i nativi avranno, con ogni probabilità, la strada spianata nelle vicende lavorative dove non si tireranno indietro, anzi.

Gemelli: spese extra. Una spesa non preventivata potrebbe giungere d'improvviso ed i nati Gemelli, con ogni probabilità, non potranno sottrarsi dal saldarla. Venerdì e sabato da fuochi d'artificio nell'alcova.

Cancro: umore 'flop'. Settimana dove l'umore non sarà probabilmente ai massimi livelli, a causa sia delle dissonanze in onda sia per l'indole nativa dell'ultimo periodo, leggermente incline al pessimismo.

Vergine corteggiata

Leone: focus finanziario. Sette giorni dove i nati Leone, c'è da scommetterci, faranno tutto il possibile per tenere sotto controllo tutti i loro movimenti economici per avere un 'quadro' lungimirante nei mesi a venire.

Vergine: corteggiati. I single del segno avranno una marcia in più grazie allo Stellium di Terra che li vedrà raggianti ed estremamente affascinanti. Uno stuolo di spasimanti scalpiterà per corteggiarli.

Bilancia: routine. Fine agosto senza troppe novità o scossoni di sorta quello che andranno a vivere probabilmente i nati del segno. Sarà bene che si ritaglino ampi spazi di relax per tenere lontanto lo stress.

Scorpione: a testa bassa. Settimana dove i nativi, con tutta probabilità, avranno poco 'tempo' a disposizione per l'amore e le faccende domestiche perché la mole di lavoro sarà imponente.

Stress per Acquario

Sagittario: amore 'flop'.

Le faccende di cuore potrebbero subire un netto rallentamento e le coppie stabili, di conseguenza, avvertiranno una certa freddezza da parte dei nati Sagittario.

Capricorno: famiglia d'origine. La famiglia originaria potrebbe reclamare l'attenzione dei nati del segno che non tarderanno a prestare il loro aiuto emotivo che sarà ben apprezzato.

Acquario: stressati. Tante, forse troppe le incombenze da portare a termine durante questa settimana per i nativi che, per necessità, si ostineranno ugualmente ad ultimare divenendo oltremodo stressati già da venerdì.

Pesci: galanti. Chi vive una relazione stabile probabilmente vivrà una settimana, specialmente mercoledì e giovedì, piena di romanticismo e galanterie di ogni tipo. L'amato sarà entusiasta.