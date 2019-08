Nel mese di settembre Sole, Mercurio e Venere cambieranno domicilio spostandosi dalla Vergine, dove staziona Marte, al segno della Bilancia; mentre sui gradi del Cancro vi sarà il Nodo Lunare. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno, come Giove, che continuerà il suo moto in Sagittario. Urano proseguirà nel segno del Toro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Sul podio

1° posto Capricorno: stacanovisti.

Mese eccezionale quello che si prospetta per i nati del segno, che potranno contare su una gran quantità di Astri favorevoli. Instancabili nell'ambiente lavorativo durante i primi 20 giorni. Sul fronte amoroso dal 14 al 23 ci saranno, con ogni probabilità, delle belle novità.

2° posto Toro: avanzamenti. I Pianeti nell'Elemento Terra, capitanati da Urano nel loro segno, spingeranno per dei repentini cambiamenti sia in amore che nel lavoro.

Probabili scatti di carriera e convivenze con il proprio partner.

3° posto Leone: progetti. Ciò che avete seminato nei mesi estivi, probabilmentem inizierà a dare i primi "frutti" nel mese di settembre. I progetti avanzeranno celermente e, di pari passo, l'entusiasmo dei nativi crescerà. Favoriti gli acquisti immobiliari.

I mezzani

4° posto Sagittario: soci. A settembre i nati del segno potrebbero concretizzare l'idea, messa in cantiere ad agosto, di avviare un'attività in proprio, grazie alle competenze acquisite negli anni.

La scelta di un eventuale socio si rivelerà azzeccata.

5° posto Gemelli: passionali. Il focus settembrino dei nativi sarà, c'è da scommetterci, improntato sulle vicende amorose. La passione potrebbe raggiungere livelli mai visti in questo 2019.

6° posto Bilancia: serenità ritrovata. L'ambiente lavorativo, da qualche mese, risultava ostico e poco conciliante per i nati Bilancia, che si sono dovuti districare tra mille peripezie.

Da fine mese tornerà probabilmente il sereno. Perplessità nelle faccende di cuore.

7° posto Vergine: flirt. Una nuova conoscenza, durante la prima parte del mese, potrebbe intrigare i nati Vergine che vorranno approfondire. Se nascerà un flirt, difficilmente potrà trasformarsi in una relazione duratura.

8° posto Scorpione: chiamate extra. I nati del segno che lavorano a chiamata riceveranno, con ogni probabilità, qualche proposta supplementare che farebbero bene a sfruttare al volo.

Amore gelido.

9° posto Pesci: piedi in due scarpe. I nati Pesci potrebbero intrattenere due relazioni amorose contemporaneamente, ma entro la fine del mese dovranno decidere per una persona rispetto che l'altra; in caso contrario potrebbero rimanere con un pugno di mosche in mano.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: freddi. I rapporti amorosi potrebbero subire una fase di revisione durante questo nono mese dell'anno in quanto i nativi, nella prima parte, manterranno un atteggiamento distaccato osservando i comportamenti del partner e, durante la seconda parte, decideranno se terminare la relazione o meno.

11° posto Ariete: attriti. In coppia regnerà la gelosia, a causa delle copiose asperità planetarie. I nativi difficilmente manterranno la calma e le liti potrebbero essere frequenti.

12° posto Acquario: stress. I Pianeti di Terra renderanno i nativi privi di energie e di voglia di fare. Fortunatamente il trend verrà probabilmente invertito grazie agli Astri bilancini che doneranno loro la giusta vitalità.