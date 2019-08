Durante il fine settimana dal 10 all'11 agosto 2019, Giove e la Luna si troveranno nel segno del Sagittario mentre il Nodo Lunare si troverà sui gradi del Cancro. Sole, Mercurio, Venere e Marte transiteranno nel segno del Leone, Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Nettuno permarrà in Pesci come Urano nel segno del Toro.

Gemelli brioso

Ariete: lucidi. Dopo una lunga attesa, finalmente Mercurio favorirà il weekend dei nativi.

Nei progetti lavorativi, probabilmente i nati Ariete adesso avranno una marcia in più.

Toro: stanchi. Poche le energie che il duetto Marte-Sole fornirà con tutta probabilità ai nati del segno questo fine settimana, rendendoli di conseguenza fiacchi.

Gemelli: briosi. Saranno l'anima della festa ovunque andranno, dal posto di lavoro a quella cena galante, passando per una scanzonata serata tra amici: il loro sorriso donerà buonumore alle persone con cui avranno a che fare.

Cancro: tristi. L'umore in questo weekend potrebbe essere ai minimi storici a causa delle copiose dissonanze in onda nel cielo. Sarà bene che i nati Cancro ponderino bene ogni parola rivolta al partner, perché il rischio di defaillance sarà elevato.

Leone euforico

Leone: euforici. Mercurio e Giove tornano diretti e ciò vuol dire fortuna nelle azioni che intraprenderanno. Saranno favoriti i lavoratori autonomi che potranno contare su idee da mettere subito in atto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: stressati. Le incombenze pratiche dei nati Vergine potrebbero essere più del solito. Il loro carattere difficilmente farà rimandare gli impegni.

Bilancia: mondani. Il focus dei nati Bilancia in questo weekend sarà con ogni probabilità indirizzato verso il divertimento. Domenica con "fuochi d'artificio" sotto le lenzuola anche per i single del segno.

Scorpione: stand-by. Sul fronte lavorativo qualche progetto avanza anche se tra grandi sforzi mentali e fisici dei nativi. Sul versante amoroso una differenza di vedute potrebbe rovinare l'armonia del weekend.

Amore 'flop' per Capricorno

Sagittario: energici. L'ambiente lavorativo potrebbe nascondere qualche insidia, ma grazie a Marte nel loro Elemento, i nati Sagittario avranno la grinta per contrastare tali asperità. Amore sottotono.

Capricorno: amore 'flop'. Le faccende di cuore potrebbero risentire della severa congiunzione Urano-Saturno di Terra, che andrà scontrandosi con il Sole leonino, scatenando discussioni per futilità in coppia.

Acquario: trasgressivi. Una chiamata o un messaggio di una "vecchia fiamma" potrebbe infastidire i nativi, che cederanno alle lusinghe della "minestra riscaldata'' anche se già in coppia.

Pesci: weekend tranquillo, nel quale i nati Pesci potrebbero decidere di concedersi un viaggio con il partner e figli durante la giornata di domenica.