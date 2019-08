Le meritate vacanze, partite alla grande o quasi alle porte, vengono sottolineate in modo profondo e positivo nell'Oroscopo del weekend, che garantisce splendide sensazioni per ciascun segno zodiacale. L'amore prende il volo con Venere che continua il suo transito in Leone e la Luna, premonitrice ed energica in Sagittario, garantisce viaggi entusiasmanti e ricchi di sorprese nelle previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo del weekend

Ariete: Luna ospite del Sagittario è in posizione favorevole per i nati Ariete e offre grandi opportunità in questo weekend, da vivere con slancio. Una nuova tranquillità lambisce i rapporti sentimentali e domenica toccherete l'apice del romanticismo, vissuto con spirito tradizionalista.

Toro: Urano e Luna, il cui connubio planetario è incompatibile poiché il primo distorce l'emotività dell'altra, creano dei blocchi emotivi difficili da gestire.

Potreste avere la sensazione di non riuscire a governare la vita sentimentale, quando i pianeti invece chiedono un maggiore approfondimento delle sensazioni amorose.

Gemelli: attenzione a non commettere delle imprudenze a causa di una Luna in opposizione che per tutto il fine settimana rende i sentimenti pretenziosi. Sarete arroganti con il partner per via di una mentalità ristretta che nuoce all'amore.

Cancro: la vita pratica risulta più leggera grazie alla voglia di trovare le soluzioni giuste. Le idee brillanti conferitevi da Mercurio riusciranno a risolvere alcune problematiche familiari e giungeranno in maniera inaspettata.

Leone: Venere, Marte e Sole continuano il loro transito favorevole e incrociano le energie con una Luna in trigono molto emotiva nei confronti dei sentimenti. La voglia di fare è tanta in questo weekend e siete in splendida forma, allora via libera all'approfondimento dell'amore, che non sia vissuto però con uno spirito troppo temerario.

Vergine: un'intelligenza brillante sprigionerà idee originali e Urano darà la spinta idonea per concretizzare alcune soluzioni che valuterete come quelle giuste. Attenzione solo a non prendere delle decisioni importanti in maniera troppo frettolosa, filtrate i pensieri in modo approfondito.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: splendide sensazioni non aspettano altro che essere vissute in questo weekend magico per i sentimenti.

L'astro d'argento in posizione favorevole spinge i sentimenti alle stelle e sarà inutile cercare di controllare le emozioni, lascerete fluire le sensazioni in maniera prorompente.

Scorpione: Luna si è trasferita nel domicilio vicino e sarà lì per l'intero fine settimana, ma vi ha lasciato come insegnamento un modo di amare più profondo e consapevole, che non cela nessun tipo di sentimento e che risulta molto fortunato, anche grazie all'influsso di Giove in Sagittario.

Sagittario: molto ottimisti, seguirete un istinto curioso che approfondirà nel viaggio nuovi mondi e sistemi di pensiero più concreti. La voglia di libertà spingerà ad approfondire orizzonti nuovi e intriganti, l'amore assumerà un nuovo significato.

Capricorno: l'energia vitale è bassa a causa di un'opposizione solare che produce una certa stanchezza, fisica e mentale. Come un ciclo naturale della propria esistenza, lasciatevi trasportare da questa corrente, fino a quando una nuova energia ritornerà e darà la spinta giusta per ricostruire le strutture della vita.

Acquario: l'astro d'argento, fisso per tutto il weekend in casa astrologica nona, regalerà un modo di aprirsi all'amore molto allegro e ottimista, anche se libero. Ricercherete nel partner una fiducia completa che non limita la voglia di libertà e di esprimervi.

Pesci: non illudetevi nei confronti di alcune persone che sembrano sincere ma che in realtà sono dotate di una mentalità ristretta, che non va d'accordo con il vostro modo di fare molto trascendentale. Il fine settimana sarà molto perspicace e Mercurio approfondirà i pensieri positivi, consigliandovi al meglio come attuarli.