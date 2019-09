L'Oroscopo di venerdì 27 settembre 2019 è pronto a svelare che tipo di giornata sarà con la classifica di ciascun segno. Siamo alla vigilia del plenilunio: il 28 la Luna diventerà piena e si entrerà in una particolare fase caratterizzata da momenti di massima potenzialità dell’energia vitale. Detto ciò, in questo venerdì gli astri sorridono ai nati del Pesci i quali sono primi in classifica seguiti da Acquario e Scorpione. Di seguito le previsioni segno per segno ordinate in ordine decrescente.

Oroscopo venerdì 27 settembre: classifica dal 12esimo al settimo posto

Vergine – Ultimo posto nella classifica giornaliera. Coloro che hanno un rapporto affettivo, in questa giornata potrebbero avere un problema da risolvere. Avete fatto dei programmi e vorreste partecipare ad alcuni eventi ma purtroppo il vostro partner vorrebbe fare tutt'altro. A questo punto è doveroso meditare e fare una scelta.

Gemelli – è stata una settimana dura, per questo motivo siete 11esimi in classifica. Non siete riusciti a portare avanti i vostri progetti. Di sicuro avrete altre occasioni di fare bene e concludere ciò che avete iniziato. Dovete solamente pazientare e imparare che le cose belle hanno bisogno di tempo.

Leone – Decimo posto: dovrete mettervi all'opera già di prima mattina, solo così non incontrerete ostacoli che rischiano di rallentare i vostri programmi, dunque, evitate di immettervi in strade affollate.

I vostri avversari vorrebbero scavalcarvi, guardatevi alle spalle.

Ariete – Nono posto. In questo periodo non dovete assolutamente permettere che qualcuno vi crei ostacoli e vi metta in cattiva luce. Avete già troppi problemi per conto vostro e non avete bisogno che ve ne creino altri. Qualcuno vi chiederà delle spiegazioni, ma voi cercate di mantenere la calma e di minimizzare il tutto.

Capricorno – Siete ottavi in classifica.

Dovete essere più determinati sia nelle scelte che fate che in ciò che affermate. Le persone che vi sono vicino vedono che siete sempre un po' distratti e manchevoli nei vostri compiti. In effetti avete ben poca determinazione, probabilmente ci sono alcune cose che non vi appagano pertanto siete molto assenti e vi applicate poco.

Sagittario – Giornata che vi vede classificati settimi. Non dovete aver paura di essere troppo buoni o accondiscendenti con le persone che vi vogliono bene.

In alcuni, casi l’affetto o l’amore non è mai abbastanza. In questo venerdì 27 settembre, anche se siete giù di morale, non perdete l’opportunità di fare felice chi vi ama e trascorrete del tempo in loro compagnia.

Previsioni e oroscopo del 27 settembre: la classifica dal sesto al primo posto

Bilancia – Sesti. Vi sentite un po' troppo osservati e soprattutto giudicati dalle persone che vi stanno attorno.

In parte hanno ragione e non dovete offendervi o prendervela troppo. Il partner cerca solamente di spronarvi perché vi stima e desidera solo il meglio per voi. Inoltre, siete all'altezza di valutare e certe critiche particolari.

Toro – Quinto posto nella classifica giornaliera. Venerdì dovrete considerare le vostre relazioni anche se all'apparenza non avete nessun problema. Nonostante ciò, è bene fare il punto della situazione e vedere se si può fare di meglio. È nel vostro stile apparire sempre al top, perciò datevi da fare e dimostrate le vostre capacità.

Cancro – Oroscopo importante che vi posiziona al quarto posto. È un periodo di scelte da compiere, magari su quale strada percorrere. Siete così insicuri e non sapete quali siano i veri dilemmi della vita. Dovreste prendere le cose così come vanno, magari con più leggerezza. In questo modo il vostro stato fisico ne gioverà e sarete meno pressati.

Scorpione – È un periodo in cui siete particolarmente affascinanti. Magari vi siete curati di più mangiando sano e facendo del movimento salutare. Tutto ciò ha portato ad una lieta conseguenza, infatti siete apprezzati ed ammirati per il vostro stile di vita e per il fisico che vantate. Attenzione, magari chi vi è vicino soffre per le vostre mancate attenzioni e per il vostro egocentrismo. Il lavoro viaggia a gonfie vele, terzo posto in classifica per voi.

Acquario – Secondo posto sul podio. È un periodo in cui siete molto soddisfatti di voi stessi, sia per l'amore che per il lavoro svolto. Riuscite a tenere testa a una situazione difficile e a che vi aveva tolto il sonno in quest’ultimo periodo. Avrete motivo di festeggiare, organizzate una bella serata con la persona che amate o magari con i vostri cari amici.

Pesci – Primo posto nella classifica astrale. Nelle giornata del 27 settembre il vento soffierà a vostro favore. Per questo motivo potete osare e permettervi alcune cose che in passato sembravano irraggiungibili e che non avrebbero portato a nessun risultato sperato. Attualmente le stelle vi appoggiano e anche se farete degli errori, sarete premiati per l’impegno.