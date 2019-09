Il cielo di venerdì è costellato di astri fortunati che nell'Oroscopo di venerdì mettono impegno per concretizzare i sogni e portare avanti i progetti lavorativi tenuti fino ad ora in cantiere. Buone le sensazioni per Vergine, Bilancia, Leone, Cancro e Scorpione, che sotto un influsso lunare portentoso portano avanti i loro desideri amorosi e professionali con coraggio, cercando di concretizzarli con fiducia. Di seguito le previsioni astrologiche fortunate.

Grinta e forza di volontà nell'oroscopo di venerdì

Ariete: una forza avversa ai desideri crea attrito in amore ma forse dovrete ammorbidirvi un po' nei confronti del partner, se volete concretizzare i desideri. Il quadro stellare lavorativo è in espansione e giungeranno fortunate conferme.

Toro: Plutone e Saturno dal Capricorno supportano la sfera lavorativa garantendo la concretizzazione di progetti fruttuosi.

In amore, Nettuno e l'astro d'argento faranno di tutto per farvi aprire il cuore a una dolcezza che se investita in amore darà risultati strepitosi.

Gemelli: attenzione ad alcuni imprevisti e difficoltà che potrebbero manifestarsi nel settore professionale a causa di una Luna un po' dispettosa, che quasi sfida a fronteggiare le situazioni, quindi anche quella sentimentale, con maggiore decisione e consapevolezza.

Cancro: buono il lavoro e una certa abilità farà mettere in mostra le capacità e un'efficienza conferite da Luna in Vergine. L'amore diventa più ragionato sempre grazie all'influenza del satellite notturno, ma Marte vigoroso spinge avanti con coraggio una passione nascosta.

Leone: ritagliatevi maggior tempo per l'amore, potrete così beneficiare di splendidi momenti di relax e romanticismo. In campo lavorativo, metterete impegno nelle attività svolte e questa tenacia procurerà successo.

Vergine: l'equilibrio tra intuizione e azione è forte con Marte che incrocia le sue energie con Luna. Un atteggiamento temerario e molto dinamico fa affrontare alcuni impegni lavorativi con grinta. In amore, sono previsti attimi di pura passione.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: una Luna amica insieme al sovraffollamento planetario presente nel segno, attua alcuni progetti che state portando avanti già da un po'.

Per voi non sarà possibile rimanere indifferenti al fascino di una persona conosciuta da poco. Mercurio fortunato garantisce un lavoro stabile.

Scorpione: Luna in posizione armonica in Vergine lambisce gli affetti come in un abbraccio, aprendo un mondo intuitivo e sensibile tutto da dedicare all'amore. In ambito lavorativo, sono previsti successi e grandi riconoscimenti.

Sagittario: attenzione a non eccedere con i piaceri della buona tavola, altrimenti rischierete di mettere a repentaglio una forma fisica raggiunta con grandi sacrifici.

Luna in quadratura con Giove potrebbe creare dissensi sia in amore che in campo lavorativo.

Capricorno: Plutone e Saturno splendono nel cielo astrale dedicato al lavoro, state avviandovi verso una strada che porterà al successo. In amore, ascoltate la voce del cuore e non arrendetevi davanti ad alcune piccole avversità sentimentali.

Acquario: una storia amorosa appena cominciata deve essere portata avanti con coraggio e non ve ne pentirete. Buono il lavoro anche se riscontrerete qualche difficoltà nell'esprimere i pensieri.

Pesci: timidi e un po' scontrosi a causa di un'opposizione lunare, potreste rendervi insopportabili in amore e troncare all'improvviso i rapporti amorosi. In campo professionale analizzate alcune decisioni in modo ponderato.