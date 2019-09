Una nuova giornata si profila all'orizzonte: curiosi di sapere cosa prevede l'Oroscopo del giorno 28 settembre 2019? Sotto osservazione in questo contesto il sesto giorno della settimana coincidente con l'inizio del weekend, analizzato approfonditamente in relazione agli ultimi sei segni facenti parte dello zodiaco. Dunque occhi puntati come sempre sui settori della quotidianità riguardanti l'amore e il lavoro: iniziamo immediatamente a dare soddisfazione al segno più fortunato di oggi, prelevato ovviamente tra i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Bene, evitiamo inutili attese passando subito a mettere in mostra il segno al 'top del giorno': quest'oggi l'Astrologia guarda con efficacia in direzione di coloro nativi della Bilancia. A dare interessanti spunti di positività al generoso segno di Aria sarà l'entrata nel settore della splendida Luna nuova in Bilancia a partire dalle ore 12:04 di sabato 28. Intanto ad avere abbastanza fortuna dal novilunio in essere in questo weekend anche coloro appartenenti al Sagittario: oltre alla Luna ci saranno ottimi flussi astrali provenienti sempre dal comparto della Bilancia, in questo caso generati da Mercurio e Venere entrambi in sestile a Giove.

Nel frattempo, a dover tirare per un po' i cosiddetti 'remi in barca' saranno gli amici aventi nel proprio Tema Natale il simbolo dei Pesci: le previsioni di sabato 28 settembre indicano altamente rischiosa la non buona situazione in cui versano Marte e Giove, rispettivamente in opposizione ed in quadratura a Nettuno.

Classifica stelline 28 settembre 2019

L'Astrologia è pronta a fare una valutazione oggettiva sul possibile andamento riservato dalle stelle ad ognuno dei sei segni sotto osservazione in questo contesto.

In evidenza pertanto, come già anticipato nel titolo principale, il segno della Bilancia che, insieme a quello del Sagittario risultano meritatamente ai primi posti nella nostra classifica stelline parziale interessante il giorno 28 settembre 2019. Parlando di segni in difficoltà, il periodo vedrà un po' indecisi sul da farsi tantissimi dei Pesci: potrebbero sortire problemi a livello affettivo proprio a metà-fine periodo per quei nativi con problematiche aperte da più tempo.

A questo punto, visto che abbiamo già tolto il velo della curiosità sia dai primi che dall'ultimo in classifica, non rimane altro da fare se non dare spazio all'intera scaletta con le stelline. A seguire in resoconto finale segno per segno:

: Bilancia - Luna nuova nel segno; ★★★★★: Sagittario;

★★★★: Scorpione, Capricorno, Acquario;

★★★: Pesci.

Oroscopo sabato 28 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia ’top del giorno’ - Giornata di avvio del prossimo weekend certamente da vivere al massimo della positività disponibile.

Quindi periodo valutata super-fortunato nelle predizioni di oggi, grazie all'arrivo della Luna nuova nel segno con l'apporto non indifferente di Giove in sestile a Mercurio e Venere. In amore, allora, strada spianata? Certo che sì: in molte situazioni l'Astrologia vi porterà l'entusiasmo e quel tocco di romanticismo in più capace di regalare dei momenti indimenticabili da vivere con chi si ama. Single, Venere oggi vi farà provare maggiori emozioni.

Sarete romantici e affascinanti, dedicherete molto tempo alla cura della vostra persona e potreste decidere di concedervi (finalmente!) una piccola vacanza di piacere. Le previsioni del giorno invitano a prenotare già da adesso... Nel lavoro invece, potrebbe essere il momento adatto per cercare di stringere nuovi rapporti professionali e/o sociali. La comunicazione sarà agevolata dalle attuali influenze planetarie e tutto scorrerà a gonfie vele. Grazie anche all'aiuto delle stelle che vi proteggeranno e vi faranno vivere una giornata davvero speciale.

Scorpione - Una giornata senza troppe difficoltà, con impegni ridotti al minimo nei diversi campi. In preventivo per voi Scorpione poco o nulla di interessante: le solite cose, i soliti colleghi, la stessa monotonia di sempre. Ad avere qualche problemino di troppo forse saranno coloro con un rapporto 'sfasciato' alle spalle: da evitare scontri o ritorsioni. In amore, chi è già in coppia oggi e domani potrà godere delle attenzioni di un partner premuroso e affettuoso. Ne sarete molto lieti ed a beneficiarne sarà soprattutto l’intesa che migliorerà notevolmente. Parlando più in generale, non avrete difficoltà eccessive, riuscendo a mettere in sicurezza anche quei problemi che vi trascinate dietro da tempo. Single, buttatevi nella conquista, perché se anche vi capitasse di essere rifiutati da una persona sarete così ricercati che alla fine non rimarrete di certo da soli... Nel lavoro, la routine quotidiana si tingerà di nuovi colori e questo vi porterà molto entusiasmo. Sarete molto eloquenti e grazie alla vostra parlantina attirerete nuovi collaboratori. Occhio però alle spese non messe in conto, ok?

Sagittario - Si preannuncia un sabato fantastico sotto ogni aspetto. L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno apprezzati e certamente restituiranno buoni frutti. In amore, vi piacerà dialogare con il partner, confidarvi e fantasticare insieme a lui, come se aveste ancora tanto da scoprire l'uno dell'altro. In molti ritroverete l'armonia perduta e sarà questa una giornata speciale per molti di voi nativi. Infatti, riuscirete a stabilire un dialogo chiarificatore con quelle persone con le quali ultimamente eravate in conflitto. Single, l'arrivo di una buona notizia vi sveglierà e vi darà come 'una scossa' senz'altro positiva: sarete elettrizzati, pronti per nuove amicizie/legamenti di un certo spessore. Nei rapporti intimi, giocate sulle novità: è bello tutto ciò che piace! Nel lavoro, raggiungerete agevolmente le vostre mete, anche se con tanta determinazione ed un pizzico di fortuna. Diciamo che tutti i problemi non è che 'spariranno' magicamente ma inizieranno a cambiare rotta volgendo in positivo. Credendo nelle vostre potenzialità e risorse, riuscirete ad impegnarvi ed a ottenere i risultati tanto agognati.

Astrologia del giorno 28 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Questo nuovo sabato d'inizio weekend sarà mediamente discreto per voi del Capricorno, anche se in determinati frangenti potrebbe restituire attimi abbastanza impegnativi con i quali misurare la propria pazienza. In questo caso gli astri invitano alla calma: qualcuno potrebbe essere messo alla prova dei fatti, dunque si consiglia di far tesoro dei consigli disinteressati di un amico/parente/conoscente. Le predizioni di sabato, viste le quattro stelline applicate al periodo, indicano poche o nessuna novità di rilevo in amore. Grazie al vostro atteggiamento più conciliante e comprensivo, senz'altro la sfera affettiva riprenderà ad essere la fonte primaria del vostro equilibrio interiore. Finalmente dopo la tempesta risplenderà il sole nel vostro rapporto. Single, riscoprirete la gioia di interminabili chiacchierate spensierate in compagnia delle persone che meglio vi conoscono e alle quali volete un gran bene. Nel lavoro, vi aspetta una giornata pesante: avrete difficoltà a comunicare con i colleghi, ma proverete un gran senso di libertà quando direte le cose come stanno. Imparate a respirare a pieni polmoni.

Acquario - Il prossimo giorno in calendario coincidente con quello di sabato, per la stragrande maggioranza di voi Acquario non sarà troppo difficile da affrontare, anzi. Troverete sul vostro cammino discrete possibilità di migliorare sia le condizioni relative ai sentimenti che quelle inerenti le attività di routine. In campo sentimentale, grazie al vostro atteggiamento più conciliante e comprensivo la sfera affettiva riprenderà ad essere la fonte primaria del vostro equilibrio di coppia. Solo con la collaborazione di entrambi tutto andrà bene... Single, qualche bella sorpresa potrebbe essere in arrivo per voi; tuttavia dovrete cercare di capire quello che veramente volete dalla vostra vita affettiva. Fate le dovute riflessioni e senz'altro troverete la strada della felicità: emozioni e desideri danno vita ai sogni, ascoltateli! Nel lavoro invece, darete uno smacco importante alle persone che concorrono per i vostri stessi obiettivi: continuate così perché avete molta forza e determinazione. In questo giorno vi sentirete in netto recupero e la vostra dinamicità farà la differenza. Qualcuno più intraprendente invece avrà di fronte un piccolo rebus da risolvere: iniziare o no una nuova attività?

Pesci - L'imminente sabato di fine settimana non sarà troppo agevole per la maggior parte di voi Pesci. L'arrivo della Luna nel settore della Bilancia potrebbe destabilizzare alcuni rapporti di forza in ambito affettivo, già di per sé abbastanza fragili per via di un pessimo Giove in quadratura a Nettuno, pianeta presente nel settore. Un consiglio: non statevene con le mani sui fianchi ad aspettare che la fortuna arrivi, rimboccatevi le maniche ed iniziare ad impegnarvi di più, cominciando da questa giornata. Secondo l'oroscopo del giorno 28 settembre, riguardo l'amore, oltre all'umore meno brillante del solito dovrete fare luce su quella questione familiare che solo voi sapete: se non agite subito potrebbe complicarsi di ora in ora. Pertanto, armatevi di pazienza e cercate di risolvere il tutto anche con l'aiuto del vostro partner. Se single invece, fareste meglio a rimandare eventuali programmi/impegni a livello affettivo, onde evitare la nascita di problemi. Sarete decisamente fuori di voi a causa dei troppi pensieri e/o preoccupazioni e non avrete voglia di uscire affatto: calma e riposo la giusta medicina! Nel lavoro, per chiudere, non brillerete come altre volte ma non mancheranno le energie per reagire. Con la dovuta calma riuscirete a portare a termine quello che vi sarà richiesto.