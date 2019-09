L'Oroscopo del 26 settembre annuncia un giovedì pieno di impegni tra faccende casalinghe, questioni lavorative e scolastiche. Tuttavia non manca lo spazio dedicato all'amore e al romanticismo. Anche la famiglia ha la sua importanza in questa giornata. Scopriamo le previsioni di ciascun segno nel dettaglio.

Previsioni astrologiche del 26 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ariete: In questa giornata dovreste dire ciò che davvero pensate, non dovete aver paura di essere invadenti o troppo duri.

Dovete esternare il vostro pensiero riguardante alcune situazioni e sciogliere tutti i dubbi. Scegliete e decidete insieme al partner il da farsi. Siate sempre educati e rispettosi.

Toro: Giornata un po' all'insegna della creatività e della fantasia. Dovete cercare di impegnarvi di più sia nel lavoro che nella vita privata. Dovete seguire e stare al passo con i tempi. Fare una sorpresa alla persona amata è bello, piacevole e appagante e non è assolutamente necessario attendere una ricorrenza particolare.

Amate ricevere attenzioni.

Gemelli: L'oroscopo del 26 settembre apre le porte ad una buona giornata. Tenetevi pronti a mostrare il vostro entusiasmo. Potreste essere protagonisti e andare molto lontano anche se la cosa potrà apparirvi banale all'inizio. Date fiducia a questo progetto e sviluppatelo fino in fondo. Trascorrete questo giovedì con i vostri famigliari, magari potreste recarvi al centro commerciale e concludere la serata con un bel film divertente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: Vi avvicinate al 2020 con più opportunità in campo lavorativo e nuovi progetti che promettono tanti incassi. Le coppie trascorreranno una serata colma di passione con il partner. I single, invece, non devono lasciarsi sopraffare dalla timidezza. Non nascondetevi da quelle persone che vi provocano certe sensazioni. Non perdete l'occasione di dichiararvi.

Leone: In questa giornata è importante mantenere la calma sia in amore che nel lavoro.

Varie cose vi porteranno ad avere una reazione istintiva, senza riflettere abbastanza. Nella vita non si può reagire sempre di testa propria. Chiedetevi dove volete arrivare.

Vergine: In questo periodo le persone che vi sono intorno non sono molto sincere e oneste con voi. Tutto ciò vi causa disagio sia in campo sentimentale che in quello lavorativo o professionale. Dovete impegnarvi molto proprio per quest'aria irrespirabile. Dovete dimostrare le vostre capacità e fare squadra.

Oroscopo del giorno 26 settembre per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia: L'oroscopo di oggi vi vede alle prese con il lavoro e la passione. Di sicuro vi butterete nello shopping o nelle spese folli ma occhio a non esagerare poiché il vostro budget è limitato. Chi è sentimentalmente impegnato deve valutare al più presto una convivenza, un matrimonio o dei figli. Amate molto il vostro partner e siete ricambiati.

Arrivano buone notizie anche per i single e i separati i quali incontreranno qualcuno di speciale.

Scorpione: Questa è una giornata molto impegnativa e nessuno può permettersi di rovinarvela. Avete tanto da fare e per fare bene le cose, avete bisogno di tranquillità e del giusto umore. Dovreste cercare qualcuno che vi sostiene e vi dia forza, ma nello stesso tempo datevi da fare nel migliore dei modi.

Sagittario: Giovedì movimentato dove avrete modo di avere a che fare con varie persone e non tutte potrebbero piacervi. Cercate di non essere di parte e non far capire le vostre preferenze. Possibili scontri di gelosia o invidia.

Capricorno: L'oroscopo del 26 settembre invita ad evitare di giocare troppo con i sentimenti altrui. Anche se siete molto impegnati in campo lavorativo o con gli studi, non siete giustificati nel mantenere in sospeso chi prova interesse per voi. Considerate che questi ultimi non hanno fatto nulla per meritarsi un atteggiamento simile. Riflettete attentamente e prendetevi uno spazio per chiarirvi.

Acquario: In questo periodo dovreste tenere un atteggiamento spontaneo, in qualsiasi situazione sia sentimentale che lavorativa. Dovete capire cosa fare e non cambiare spesso idea. Se volete apparire giusti e per bene, cercate di non contraddirvi.

Pesci: Non potete pretendere troppo da voi stessi. Avete un animo gentile e un cuore grande che vi permette di fare tanto per gli altri. Ma anche voi avete bisogno di ottenere qualcosa, perciò chiedete! Ritagliate del tempo per voi stessi e, se ne avanza, dedicatevi agli altri. La fortuna bussa alla vostra porta.