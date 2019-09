L'Oroscopo di mercoledì 4 settembre 2019 è arrivato, pronto come sempre a 'tastare il polso' all'Astrologia applicata ai singoli segni zodiacali. Curiosi di scoprire come sarà il prossimo 4 settembre? Sicuri della risposta, iniziamo subito a dare spazio ai pochi fortunati preventivati positivamente riguardo al periodo osservato. Ad essere direttamente valutati nei comparti relativi all'amore e al lavoro, i soli amici appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Come da foto e relativo titolo iniziale, il periodo esaminato si presume possa portare buone possibilità da investire in amore a coloro appartenenti al segno dei Gemelli, giustamente meritevoli della posizione al 'top del giorno'. Invece da segnalare un frangente decisamente poco positivo a carico del Leone, in questo caso valutato in giornata da 'ko'. Dubbi? Andiamo pure ad analizzare in profondità le previsioni zodiacali del 4 settembre, ovviamente subito dopo aver dato spazio alla nuova scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 4 settembre 2019

Il prossimo mercoledì è ormai alle porte: ansiosi di metter mano alla nuova classifica stelline interessante il giorno 4 settembre? Al primo posto, come da anticipazione iniziale, il segno dei Gemelli, favorito alla grande da una meravigliosa Luna in Scorpione speculare positiva al 95%. Che dire di più se non: pronti a gongolare in amore? Bene, passiamo pure ad evidenziare le stelline quotidiane poste a seguire mettendo in luce i restanti segni:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Ariete, Cancro;

★★★★: Toro, Vergine;

★★: Leone.

Oroscopo mercoledì 4 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - La bella Luna presente in Scorpione vi arricchisce di creatività e di fecondità di pensiero con la fantasia e l'immaginazione ai massimi livelli.

Potrete usare queste innegabili qualità a vostro tornaconto a piene mani, diciamo per un paio di giorni più o meno. Sia nel lavoro che nei sentimenti è buona norma cercare nuove amicizie o punti di riferimento concreti su cui poggiare necessità e certezze. Siete in status single? Ebbene, se non avete ancora incontrato l'anima gemella, oggi avrete un'occasione irripetibile scoprendo con gioia finalmente una persona che faccia al caso vostro.

Pronti a farvi sconvolgere positivamente l'esistenza? Intanto, fossilizzarsi sui dettagli non sarà una strategia vincente, soprattutto per chi, come voi, fa progetti in grande stile. Date fiducia alla persona amata cercando di delegare quelle mansioni che non potete svolgere in prima persona.

Toro - Trasformate questo mercoledì un po' monotono in un'occasione per estraniarvi dalla realtà. Stare con voi stessi e magari ascoltare le vostre emozioni sarà un'ottima medicina contro eventuali stress.

Il pianeta di settore Urano si troverà letteralmente sommerso dai positivi flussi generati dal trigono con Saturno (in Capricorno) e da quelli provenienti dal trio Mercurio-Sole-Marte (in Vergine). Visto il periodo altamente a favore, l'Astrologia vi invita ad un maggior dispendio energetico: praticate uno sport o fate qualcosa che impegni pienamente il fisico. In serata, parlando d'amore, momenti di recupero per quelle coppie che risentono un po' di più del logorio del tempo.

Dare ascolto al consiglio di una persona amica sarà la cosa giusta da fare per molti di voi Toro: è un invito disinteressato dettato dall'affetto nei vostri confronti, sappiatelo. Intanto, un chiarimento renderà più sereno i rapporti di qualsiasi genere, soprattutto se si ha motivo di rancore per qualcosa successo tempo addietro.

Gemelli 'top del giorno' - Ancora una giornata molto positiva dove realizzerete tutto quello che vi metterete in testa. Difficile vedere per voi un mercoledì di tutto riposo! La mente vi sollecita a prendervi maggior autonomia nella vostra vita, ma forse alcune circostanze ve lo impediscono. Nel dubbio, muovetevi adagio senza fare eccessivo rumore. In amore, se volete che un certo progetto abbia il successo come voi e il partner avete già immaginato, dovrete impegnarvi molto più a fondo: non battete la fiacca proprio oggi. Single, avrete l’imbarazzo della scelta: troverete qualcuno degno del vostro amore? Cercate di puntare tutto su una persona che vi capisca, che sappia ascoltare e con la quale possiate condividere gioie ma anche dolori. Nel lavoro invece, non sacrificate al 'Dio denaro' tutto il tempo che avete a disposizione: la vita non è solo professione, c'è senz'altro dell'altro. Se dovete ultimare qualche cosa, operate con calma e accuratezza, in modo da non trascurare nessun dettaglio: qualcuno non aspetta altro che un vostro passo falso, una vostra distrazione. Attenti!

Astrologia del giorno 4 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - All'orizzonte ci sono molte novità, frutto di Luna, Saturno e Plutone estremamente positivi per voi Cancro. Ci sono tante buone idee da mettere in campo, magari opportunità eccellenti da cogliere o nuove proposte da prendere in considerazione. Anche le prospettive economiche sono parecchio favorevoli: ci sono notizie in arrivo a più di qualcuno di voi, in primis a coloro di seconda decade. L'Astrologia intanto rivela che qualcuno, nel vostro gruppo di lavoro, forse sta facendo di tutto per farvi le cosiddette 'scarpe'. Tranquilli, le stelle indicano che qualsiasi tentativo in tal senso sono destinati a cadere nel vuoto. Le previsioni di mercoledì in merito all'amore invitano ad un maggior autocontrollo: da evitare i 'botta e risposta', decisamente non fanno per voi che avete bisogno di riflettere... Single, sarete 'vittime' di colpi di fulmine improvvisi: voi che siete così duri, oggi forse vi scioglierete come un gelato, concedendo al vostro cuore spazio per l'amore. Nel lavoro, Saturno anima la vostra vita professionale: il successo è servito su di un piatto d'argento, dovete solo saper riconoscere le occasioni più produttive di risultati.

Leone - Prestate la massima attenzione alla precisione, poiché ci sono piccoli imprevisti in arrivo. Nettuno e Giove, speculari negativi al 85% saranno molto dispettosi creando interferenze sui programmi in corso. Al contrario (per fortuna!) la Luna vi aiuterà ad esprimere le energie in maniera più equilibrata del solito. Non vi offendete di fronte ad una eventuale provocazione accidentale, soprattutto non lanciatevi in discussioni nate solo per difendere le vostre idee, ok? Sapete già che poi alla fine arriva l'immancabile stress e relativa arrabbiatura... In amore, all'ordine del giorno potrebbe esserci la non buona predisposizione del partner, non sempre socievole o disposto ad accettare alcune situazioni o discorsi riguardanti taluni argomenti, che ben sapete. Se ritenete di aver commesso errori, cercate di farvene una ragione e via, metteteci pure la classica 'pietra sopra'. Se single non è che la situazione cambi in meglio o peggio. Forse qualcuno sentirà in modo ancora più pressante il bisogno di avere una persona accanto: vietato arrendersi ai primi 'no', ok? Nel lavoro, diciamo pure che la giornata potrebbe portare novità: basterà un po’ di prudenza per portare a buon fine il periodo.

Vergine - Questo parte della settimana per voi della Vergine partirà abbastanza bene grazie a un crescente entusiasmo. Molti avranno voglia di rompere quell'odiosa barriera che divide la felicità dalla noia. In generale diciamo pure che vi sentirete particolarmente forti nei riguardi di affetti e sentimenti, però alla fine (come al solito!) rinvierete ogni decisione al altra data... Intanto l'oroscopo del 4 settembre consiglia in amore di muoversi con tranquillità anche se con una certa concentrazione: mai lasciare cose o situazioni al caso. Per qualcuno di voi nativi probabilmente sarà lecito aspettarsi una situazione abbastanza faticosa: con Nettuno in diretta opposizione ai vostri pianeti di settore il momento potrebbe risultare delicato, soprattutto per chi vive un rapporto in coppia da poco tempo o con problemi pregressi alle spalle. Single, qualcuno di voi nativi andrà incontro a situazioni abbastanza imbarazzanti: impossibile trovare la giusta soluzione senza mettere a rischio la propria credibilità. La giornata di domani potrebbe favorire il nascere di leggeri, seppur stressanti, malintesi: occhio! Nel lavoro, per chiudere, piccola chance in più, comunque poca cosa: diciamo che potreste rimettere qualcosa di importante in discussione, tipo un affare o un progetto già avviato.

