L'Oroscopo del 6 settembre è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per ogni segno zodiacale. Per i nativi del Toro arriveranno grandi soddisfazioni sul lavoro, mentre le persone del Sagittario avranno l'opportunità di ripartire in campo sentimentale. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche per questa giornata di venerdì.

Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – Per chi ha un rapporto d'amore solido è arrivato il momento di costruire qualcosa con la persona amata.

Dopo un periodo abbastanza tosto e negativo, avrete buone occasioni in campo professionale. Da tenere sotto controllo il campo economico.

Toro – I momenti difficili sembrano essere diventati un lontano ricordo. In amore dovete chiudere un occhio sulle questioni passate e pianificare qualcosa di solido per la vostra relazione. In ambito lavorativo arrivano risultati soddisfacenti.

Gemelli – Questo venerdì sarà all'insegna dei chiarimenti.

Molti di voi devono fare chiarezza su alcune difficoltà avute nei giorni scorsi. In campo lavorativo non c'è niente che vi soddisfa. Da lunedì qualcosa si sbloccherà, magari avrete un ruolo o una mansione diversa. Non trascurate l'amore e, soprattutto, la famiglia d'origine.

Cancro – In questa giornata di venerdì 6 settembre riuscite a superare vecchi problemi. Siete pronti a rimettervi in carreggiata e vivere la vita con più tranquillità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Periodo favorevole per mandare avanti nuove idee, progetti inediti. Attenzione alle persone che vogliono portarvi su una strada sbagliata. Ripresa dal punto di vista fisico.

Leone – Dopo un periodo sottotono e negativo, ora siete pronti a risorgere come la Fenice dalle ceneri. Dovete fare tutto con cura e calma senza strafare: le cose si conquistano con la tenacia. Se nella vostra vita si ripresentano vecchie conoscenze, usate la diplomazia.

Vergine – In questa giornata siete talmente concentrati sul lavoro che vi dimenticate dell'amore. Situazione economica in netto miglioramento, specie se avete un'attività propria. Per chi ha un progetto rimasto bloccato da qualche tempo, potrebbe riprenderlo e terminarlo. Cercate di dormire di più e di prendervi cura del vostro fisico.

Previsioni di venerdì 6 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia – In questo venerdì 6 settembre avrete modo di recuperare in amore.

Nell'ambito lavorativo dovete essere cauti e meno spendaccioni. Presto avrete modo di guadagnare un po' di più rispetto ad adesso. In questa giornata accuserete un po' di malinconia e di sfiducia, ma già da sabato la situazione migliorerà leggermente.

Scorpione – Giornata positiva in ambito sentimentale. Nel lavoro è in arrivo un incarico importante. Avete tutto il tempo per riflettere su questa novità e capire se vale la pena lasciare il certo per l'incerto.

La forma fisica è in netto miglioramento. Dovete solo evitare di fare le ore piccole.

Sagittario – Dopo un periodo di incomprensioni, avete voglia di ritrovare un'intesa perfetta con la persona del cuore. Questa giornata di venerdì vi dà l'opportunità di ripartire in campo sentimentale, sempre se la vostra coppia è solida. In campo lavorativo state per essere travolti da un cambiamento. Si anticipa che nel mese di ottobre ci saranno nuove opportunità di lavoro. È il momento giusto anche per ristabilire un po' la forma fisica.

Capricorno – Sfruttate questo venerdì per avere un'opportunità in più in amore. Tutto ciò che farete adesso, darà i frutti nel prossimo mese. Potreste ottenere un grande successo, anche dei colpi di testa su un qualcosa che sembrava impossibile da realizzare. Evitate di accumulare troppi impegni: potreste sentirvi stanchi.

Acquario – Se avete subito un torto, è meglio che lo dimentichiate. Non ne vale la pena perdere tempo con certi personaggi che credono che il mondo giri intorno a loro. In amore c'è molta tensione per via delle questioni di denaro o di una crisi in campo lavorativo. Tutto ciò porta disagi e tante umiliazioni da digerire. Cercate di non stressarvi troppo.

Pesci – Coloro che sono impegnati sentimentalmente avranno modo di rafforzare il rapporto, dopo una piccola crisi avuta nelle settimane scorse. I single che potrebbero aver trovato qualcuno che ricambia i sentimenti, devono andarci cauti. Coloro che devono firmare un contratto devono leggere bene le clausole. Fate lunghe passeggiate per scaricare la tensione.