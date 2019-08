Settembre sta arrivando. Siete curiosi di sapere che cosa avranno in serbo gli astri per voi? L'Oroscopo mensile e le previsioni astrologiche sono pronti a svelare novità e cambiamenti dall'1 al 30 settembre per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del mese di settembre, da Ariete a Vergine

Ariete – I nati in questo segno sono tenaci, amano le sfide. Dopo un agosto di stress e di fuggi-fuggi, è normale fare conti con una profonda stanchezza fisica e mentale.

A settembre ci sarà un recupero e forse riuscirete a chiudere il nono mese con serenità. Nel lavoro saranno favoriti le persone che hanno idee e iniziative nuove. Coloro che da poco hanno iniziato una storia si sentiranno sempre più coinvolti. Questa è un'opportunità per curare anche le ferite del cuore che potrebbero essere grezze dopo i tristi trascorsi. Questo mese segna anche un nuovo ciclo per la vostra routine, la salute e forse una vita completamente rigenerata.

Lasciate andare ciò che non funziona, evitate di essere critici e polemici, e concentratevi maggiormente sulla guarigione. Si consiglia di tagliare i ponti con le persone negative e di piantare i semi coltivando una nuova vita, dando maggiore attenzione a ciò che conta di più.

Toro – Dopo un mese di agitazione potete contare su un settembre più tranquillo e sereno. L'inizio del nono mese dell'anno vi assicura grande forza ed energia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Si raccomanda massima concentrazione sul lavoro, gli invidiosi vi faranno terra bruciata. Al momento due sono le priorità: lo studio e il lavoro. Per la maggior parte del tempo, l'amore resta in riserva. Non si esclude che potrebbe nascere anche una nuova storia d'amore. Per chi ha un cuore spezzato si consiglia di eliminare le erbacce che v'impediscono di condividere ed esprimere i vostri sentimenti: la vostra sessualità, la vostra creatività e la vostra personalità.

È la vostra bellezza interiore che attira gli ammiratori, siete come le api con il miele.

Gemelli – Non è semplice superare la pausa estiva. Nel mese di settembre c'è da riflettere molto su che si vuole o bisogna fare. Si consiglia di gestire bene il denaro, di non fare investimenti azzardati che potrebbero creare disagi, soprattutto in famiglia. Anche in amore bisogna trovare un compromesso per continuare il rapporto con serenità.

Abbiate il coraggio di essere audaci e di esprimere i vostri sogni, usando sempre un linguaggio forbito e pacato. Siete persone curiose, di mentalità aperta, creative, audaci e siete capaci di fare scelte intelligenti. La vostra attenzione si sposta anche sulle questioni domestiche che coinvolgono la vostra casa, famiglia, sicurezza e senso di appartenenza. A fine mese avete l'opportunità di cancellare l'ardesia del passato.

Si consiglia di eliminare ciò che nuoce gravemente alla vostra crescita, al vostro benessere e al senso di sicurezza. Il 30 settembre vi offre un nuovo inizio che vi permette di costruire una vita da zero.

Cancro – Se agosto è stato un mese altalenante, settembre vi offre serenità. Per coloro che si sono impegnati in un progetto, arrivano le conferme tanto bramate. Avete tantissima energia e non avete paura di mettervi in gioco. In amore cercate di essere umili senza pretendere troppo. Ricordate che è la misura del vostro cuore, non il vostro conto bancario a determinare il vostro valore. Avete molto da dare e, inoltre, amate condividere. Mentre vi avvicinate alla fine del mese, cercate di eliminare i ricordi dolorosi così potete risorgere come la Fenice dalle ceneri. Meditate, calmate la mente ed elaborate tutto ciò che accade in questo mese di settembre. L'ultimo giorno vi permette di avere conversazioni, di piantare nuovi semi e di pianificare i prossimi passi mentre entrate nel mese di ottobre.

Leone – Vi aspetta un settembre impegnativo, non lasciatevi prendere da dubbi che possono mettervi in crisi. Cercate di far valere le vostre idee e le vostre ragioni in qualsiasi tipo di situazione. Aspettatevi anche molte opportunità per l'avventura, il romanticismo, la creatività e l'esplosione della vostra passione. Ci sono sviluppi imprevedibili che si svolgono in una situazione professionale. Dovete avere molta fiducia in voi stessi mentre inseguite la vostra passione. Le relazioni d'amore si stanno muovendo in un altro livello: alcune finiscono, altri approfondiscono e sbocciano. A fine mese cercate di scavare più a fondo per i vostri valori. Valorizzate voi stessi, senza sprecare nessuna energia o trascurare il vostro io. Riducete le spese in eccesso e tenete sotto controllo i movimenti bancari. L'ultimo giorno di settembre vi offre anche un nuovo ciclo vitale che vi vede crescere sia in sicurezza emotiva e sia quella finanziaria.

Vergine – In questo mese di settembre avrete grande energia e forza per fare tutte le cose che avete in mente. Finalmente potete risolvere alcuni progetti che da qualche tempo state cercando di ultimare. Dovete fidarvi del vostro intuito e riconoscere i vostri desideri segreti e subconsci. Sicuramente non avrete subito le risposte, ma le soluzioni si presenteranno una alla volta. Liberate le cose che non funzionano, svuotate il bagaglio emotivo e ciò che non supportano i vostri sogni. Non siete più quelli che eravate due anni fa. State crescendo e, man mano che vi avvicinate alla fine del mese, dovete eliminare gli aspetti della vostra personalità che, per tutto questo tempo, hanno nascosto il vostro vero 'io'. Buon recupero anche in campo sentimentale. Il desiderio di ritrovare serenità con il partner vi spingerà a fare un grande passo: un matrimonio o mettere su famiglia.

Previsioni di settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia – In questo mese di settembre risolverete molti problemi che sono nati negli ultimi tempi. Avrete buone opportunità di ripartire e intraprendere progetti ancora più stimolanti di quelli appena conclusi. Inizia il nuovo ciclo per le vostre amicizie e i rapporti con gli altri. Dovete aspettarvi inviti divertenti ed eccitanti, non rifiutateli! In amore siate audaci e onesti. Ciò che conta è come vi sentite. La vostra autenticità è stimolante e la fiducia vi rende irresistibili. Dopo un agosto caldo e travolgente, preparatevi a un autunno pieno di momenti di profonda introspezione. Sarete premiati e avrete maggiori conferme dal partner. La vita vi trascina verso l'ignoto, ma la preoccupazione è tutta energia sprecata.

Scorpione – Settembre promette di essere un mese generoso, migliore e sereno. Le difficoltà che avete dovuto superare nei mesi scorsi vi hanno reso diffidenti nei confronti delle novità, ma di sicuro superate questa fase e troverete ottime soluzioni. Si consiglia di essere chiari sui vostri obiettivi, in modo da non allontanarvi dalla rotta che avete intrapreso o perdere di vista i vostri valori. La vostra vita sociale diventa sempre più affollata. State creando connessioni che possono aiutarvi a favorire le vostre ambizioni più care. All'inizio di settembre sarete pronti a piantare semi e coltivare i vostri sogni.

Sagittario – In questo mese di settembre vi metterete alla ricerca di nuove opportunità in campo lavorativo. Coloro che sono stanchi della solita vita saranno costretti a fare dei cambiamenti. Le relazioni procedono alla grande, dopo un periodo di alti e bassi. Dall'anno scorso siete cresciuti esponenzialmente in saggezza, e avete valorizzato i vostri tanti talenti. Siete pronti ad andare avanti e a segnare una svolta, liberandovi da catene che vi hanno tenuti incatenati fino ad adesso. È arrivato anche il momento di cogliere al volo le eccellenti opportunità che si presentano di fronte a voi. La vostra creatività, il duro lavoro, la vostra ingegnosità e la dedizione per il vostro mestiere saranno riconosciuti. Non dovete preoccuparvi di essere perfetti. Il vostro altruismo è stimolante. C'è sempre tempo per migliorare, imparare e crescere. Questa è la chiave del vostro successo.

Capricorno – In questo mese di settembre, molti pianeti vi aiuteranno nel campo sentimentale e lavorativo. Rivaluterete molte situazioni e, soprattutto, le decisioni. Si consiglia di prendere la palla al volo: le occasioni sono tante e buone, non potete ignorarle. Ci sono potenti cambiamenti, sia finanziariamente e sia nei rapporti intimi. Dovete permettere alle situazioni di evolversi e di avere fiducia nel tempismo divino. Avete molto da guadagnare, ma tutto dipende da voi e dai vostri valori. Tutto ciò che luccica non è oro e tutto ciò che è oro non brilla. Solo l'amore è reale ed eterno. Il 30 settembre sarete pronti a buttare via le vecchie ambizioni e le idee logore che non servono più al vostro percorso di crescita.

Acquario – La prima parte dell'anno è stata abbastanza difficile, soprattutto in campo professionale. Sempre sotto tensione per via delle spese eccessive che vi hanno vuotato il conto bancario o postale. Per fortuna, in questo mese di settembre troverete stabilità e serenità sia in campo professionale che in quello economico. In amore, le passioni aumentano vertiginosamente. Ciò vuol dire un nuovo inizio per tutte le coppie. State imparando a capire che cosa vi attrae del partner. Cercate di andare oltre le apparenze fisiche e prestate attenzione a come vi sentite in presenza di questa persona. La sua compagnia è piacevole o spiacevole? Questa è la domanda che vi permette di capire se vale la pena investire in questa relazione. Mentre vi avvicinate a fine settembre dovete eliminare ciò che è vecchio e abbracciare le cose nuove. Un capitolo sta finendo e potrebbe sembrare che una parte di voi stia morendo, ma dovete sapere che si tratta di un processo di resurrezione che vi offre un nuovo inizio quando entrate nel mese di ottobre.

Pesci – Settembre sarà un mese creativo. State facendo progressi sul lavoro e siete pronti per una svolta. Le questioni professionali che sono state bloccate nei mesi scorsi stanno andando di nuovo avanti. Si spera che vi siete liberati dai blocchi mentali che hanno impedito i vostri progressi. Le relazioni d'amore sono al centro dell’attenzione degli astri. Mentre vi state avvicinando alla fine del di questo mese, fate il punto delle vostre relazioni e lasciate alle spalle le ferite passate, i risentimenti e il dolore. Eliminate ciò che non serve per la vostra crescita personale. Sarete pronti per coltivare relazioni d'amore che vi restituiscono tanto quanto offrite.