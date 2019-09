L'Oroscopo di domani sabato 7 settembre 2019 è pronto a regalare più di qualche soddisfazione in merito al probabile andamento di questo inizio weekend. Pronti a togliere il velo al sesto giorno di questa prima settimana del mese? Bene, prima di iniziare ad anticipare qualcosa in relazione ai sei segni in valutazione ci sentiamo in dovere di evidenziare alcune novità interessanti l'Astrologia del momento.

In primissimo piano il quartetto astrale formato da Venere-Mercurio-Sole -Marte, tutti posizionati nel settore della Vergine: diciamo subito che tale formazione non sarà uguale per tutti in termini di positività/negatività offerta ma risulterà molto variabile a seconda dei segni interessati.

Partiamo allora con i più fortunati del periodo: Gemelli e Cancro. Ai predetti segni sono state pronosticate cinque stelle super-fortunate in quanto ambedue potranno contare su una conformazione astrale quasi identica: Luna, Saturno e Plutone saranno interessati dai trigoni provenienti dalla quaterna planetaria annunciata in precedenza presente in Vergine, nel contempo speculari positivi al 90% nei confronti degli stessi Gemelli e Cancro.

A reggere il generoso passo dei primi in classifica solamente altri due simboli: l'Ariete ed il Leone, valutati in questo frangente con le quattro stelle della normale routine. Per chiudere questa breve anteprima, le previsioni zodiacali del 7 settembre indicano poco performante la ripartenza del weekend a coloro appartenenti a Toro e Vergine: a seguire maggiori dettagli.

Classifica stelline 7 settembre 2019

Questo nuovo mercoledì è pronto a ricevere l'ok o eventualmente il non ok da parte dell'Astrologia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Come al solito a tenere alta l'attenzione di appassionati o semplici curiosi, l'attesissima classifica stelline quotidiana, al momento impostata sul giorno 7 settembre 2019. Curiosi di sapere con quante stelline è stato valutato il vostro simbolo astrale? Domanda superflua e risposta scontata: se siete qui è perché avete ansia o urgenza di conoscere il grado di positività/negatività attribuito al primo giorno di weekend. Allora, senza ulteriore titubanza diamo pure a Cesare quel che di Cesare, pertanto a seguire troverete il responso astrologico segno per segno.

A voi il resoconto:

★★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: Toro;

★★: Vergine.

Previsioni astrali sabato 7 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - In preventivo un sabato abbastanza soddisfacente, in questo frangente valutato con quattro stelle positive. Approfittate di questa giornata libera da vincoli di lavoro (si spera) per sistemare un po' di questioni 'domestiche' accumulate o rimaste in sospeso: se vi organizzate bene senz'altro resterà anche il tempo per l'agognato relax.

Come? Semplice: basta saper dividere equamente le ore della giornata. Secondo le previsioni invece, per quanto riguarda l'amore, vi aspetta una giornata discretamente positiva: poche le sensazioni passionali o di impeti da assecondare. Cominciate a rendervi conto che l’eccessiva gelosia in merito a certi comportamenti del partner non porta a nulla di buono ma crea in voi un forte malessere. Single, guardatevi bene intorno: non tutte le persone che vi circondano sono da ritenersi in buona fede o affidabili; tra queste qualcuna potrebbe mettervi in difficoltà.

Scegliete la strada della diffidenza e contate soltanto sulle vostre forze. In alcuni frangenti potresti avere episodi di debolezza legati a un recente stress. Intanto il lavoro (per coloro impegnati in attività) sarà al centro della vostra attenzione: da poco avete adottato un diverso approccio ed i risultati cominciano ad arrivare. Bene così!

Toro - Il prossimo sabato si presume possa portare una giornata marcata con il segno di spunta relativa ai periodi 'sottotono'. Quasi sicuramente vi aspetta un inizio weekend abbastanza in salita ma proficuo per certi aspetti, in primis nell’ambiente familiare o a livello delle amicizie. In mattinata potrebbero esserci momenti di nervosismo, poi però la strada della quotidianità sarà meno dura da percorrere. Consiglio: mostrate maggior tolleranza nei confronti delle persone che vi sono più vicine, invece nessuna pietà per quelle a 'doppia faccia' oppure che si credono furbe... In amore prestate massima attenzione in questo weekend: potrebbe riaffacciarsi il passato, magari tramite una persona con cui avete vissuto una storia finita male. Non datele retta, qualunque cosa voglia, ok? Concentratevi solo sul presente, sugli affetti attuali e consolidati non su chi non vi ha tradito... Single, è da un pezzo che avete capito l’importanza di essere selettivi nelle amicizie: grazie a questa illuminazione saprete individuare e tenere a distanza una persona in grado di creare problemi o stress. Sul lavoro, nel periodo sarebbe opportuno non seguire alla lettera il proprio istinto. seguire l’istinto. avrai delle soddisfazioni.

Gemelli - Questo sabato sarà più che ottimo per voi Gemelli. Diciamo che la giornata di fine settimana vi troverà senz'altro pieni di slancio e ben disposti a qualsiasi sacrificio/impegno: alla fine non avrete proprio di che pentirvi. In generale, le vostre doti migliori saranno il dinamismo, l’entusiasmo e la lungimiranza: sfruttatele a dovere, senza penarci troppo su, ok? In amore, non escludete a priori l’ipotesi di ricevere un invito che sarete costretti ad accettare 'per forza'. Questa cosa potrebbe rompere davvero le uova (per non dire altro...) nel paniere: ok, nel caso fosse allora portate pazienza, perlomeno avrete modo di fare - seppur a malincuore - qualcosa di diverso dal solito. In merito alla coppia invece, gli astri giocheranno un ruolo fondamentale, quindi cercate di mettere sul piatto le cose importanti come problemi irrisolti, difficoltà emergenti, diatribe etc. Single, contate in maggior misura sul vostro buon senso, ok? La buona energia non mancherà in questa giornata: preparatevi a sfruttarla al meglio. Incontri interessanti a fine giornata. Nel lavoro, tanta la carne al fuoco ma ci sono anche molte strade che non portano in nessuna direzione! Valutate bene quale scegliere prima di incamminarvi per sentieri inesplorati, ok? Potreste essere alle prese con un errore compiuto qualche giorno fa...

Astrologia del giorno 7 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Nel complesso andrà benissimo questo sabato nella settimana che sta per finire. In generale diciamo che la partenza del weekend, per alcuni di voi Cancro partirà proprio come sperato. Anche se è sabato, molti di voi hanno già la testa proiettata verso la nuova settimana: vi aspettano molti impegni nonché alcune questioni delicate da affrontare. Analizzate bene il da farsi, ma non chiudetevi a riccio e soprattutto non trascurate le persone che stimate. Le previsioni di sabato intanto, parlando d'amore, la passione continuerà ad animare ogni vostro intento, magari coinvolgendo anche chi vi sta intorno. In molti già siete a dir poco irresistibili, dunque approfittate di questo momento così particolare per buttarvi in qualcosa di stuzzicante da vivere in due. Sappiate cementificare una relazione già avviata. Single, vi sentirete rinati: dopo aver risolto delle problematiche che vi preoccupavano più del dovuto, le stelle del periodo vi aiuteranno a dare quel senso di libertà che a molti manca. Se prima vi sentivate legati e incatenati, in questa giornata avrete la percezione di non dover sottostare ad alcun vincolo e ciò renderà speciale la vostra giornata. Nel lavoro, vi saranno affidati nuovi compiti ma non avrete alcuna voglia di svolgere. Questo potrebbe far saltare alcuni programmi: se non potrete svicolare rassegnatevi e fate quanto richiesto.

Leone - Una giornata decisamente informale, abbastanza bella da vivere ma a tratti un pochino impegnativa. In generale, specie nelle relazioni interpersonali, potrebbe essere messa alla prova dei fatti la vostra buona fede. Fai anche attenzione a non parlare troppo: potreste creare malesseri in qualcuno che non se lo merita e poi dover affrontare alcune situazioni senza la necessaria lucidità. Consiglio: l’istinto va sempre controllato, in tutti i sensi... In amore, tenete gli occhi aperti: in questo weekend arriverà un piccolo segnale che vi riscalderà il cuore ripagando i tanti sforzi e sacrifici fatti tempo addietro. Per qualche Leone c’è un sogno quasi realizzato. continuate a inseguirlo e presto sarà vostro. D’altra parte, mettete pure in conto la possibilità di trovarsi nel bel mezzo di qualche polemica derivante dall’invidia altrui. Single, sarà un periodo buono se volete procedere con alcuni progetti importanti. Molti nati del segno potranno anche programmare qualcosa di particolare, come ad esempio lasciarsi corteggiare proprio dalla persona che interessa. Nel lavoro infine, avrete un forte intuito e abbastanza capacità di leggere nel cuore delle persone, due qualità che vi permetteranno di conquistare la fiducia degli altri e ottenere il sostegno di chi conta.

Vergine - In arrivo un sabato sicuramente poco congeniale al vostro segno, prettamente improntato al pessimo. In questo caso la domanda è: sarà una giornata di fine settimana difficile, si o no? In effetti questo è quanto fatto trapelare dagli astri del momento: sarà colpa del cattivo umore se avvertirete addosso una certa inquietudine oppure un senso di nervosismo: per fortuna voi della Vergine non siete a 'rischio esplosione', nel senso che dovrà davvero esserci un motivo valido per portarvi fuori dai gangheri! Consiglio: sforzatevi di controllare eventuali malumori. L’ideale sarebbe andare a caccia dei primi segnali di stress per poi annullarne le cause: facile a dirsi, ma difficile a farsi... L'oroscopo di domani 7 settembre in merito all'amore invita a stare calmi e sereni: a questo giro le amate stelle non daranno quel fascino particolare a cui siete ormai abituati, quindi sappiate essere ben sicuri di voi e delle vostre azioni prima di partire in quarta. Pensate meno ed agite di più! Single, la conversazione con la persona che sapete scorrerà inizialmente fluida e affettuosa, poi però potrebbe deragliare su binari scomodi da mantenere. Probabili imbarazzo o molto stress. Nel lavoro, per chiudere, sappiate che già da un pezzo qualcuno sta tentando di farvi i conti in tasca: proteggete di più la vostra privacy, ok? A proposito di soldini: spese impreviste in arrivo.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.