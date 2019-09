Guadagni in netto rialzo nella giornata di mercoledì 18 settembre per i nativi dell'Ariete e del Cancro. Sarà una fase positiva negli affari e proficua dal punto di vista della produttività lavorativa. Le amicizie saranno il tarlo principale per i nativi del segno dei Pesci e motivo di gite e libertà per i nativi del segno della Bilancia. Relax per la Vergine e per il Capricorno, tensione per Gemelli.

Di seguito le previsioni astrologiche della giornata segno per segno.

L'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: il lavoro sarà in netto rialzo, anche grazie alla vostra capacità di adattamento ad ogni problematica che vi si trova davanti. Acquisterete maggiore stima all'interno della cerchia dei colleghi.

Toro: complicità con il partner. L'intesa con la persona amata accrescerà notevolmente in questa giornata mentre i rapporti all'interno della famiglia di origine sembrano piuttosto distesi rispetto a qualche giorno fa.

Gemelli: sarete tesi. Le vostre ultime schermaglie amorose vi hanno messo parecchio in crisi e molti rapporti potrebbero quasi inspiegabilmente esserne coinvolti. In miglioramento il vostro rendimento lavorativo.

Cancro: guadagni in arrivo e qualche sfizio in più. Un rinnovo del vostro look sarà la chiave per la vostra serata fra amici. Fate del vostro meglio per apparire più frizzanti ed originali possibile.

In molti apprezzeranno.

Leone: giorno della settimana favorito per gli affari, sembrerà girare tutto dalla vostra parte. Gli affetti saranno fieri di voi ed acquisterete molta stima fra i colleghi ed il capo. Stress da tenere sott'occhio.

Vergine: relax, magari in casa davanti ad una serie tv oppure in giro a fare acquisti per un restyling casalingo. Il partner avvertirà un certo distacco da parte vostra e probabilmente ve lo farà capire, ma voi dedicatevi prima a voi stessi.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: organizzazione per un viaggio. Chiamerete a raccolta amici e conoscenti per un'avventura forse un po' al di fuori dei vostri canoni, magari in qualche posto più selvaggio ed immerso nella natura.

Scorpione: tensione sul posto di lavoro. Potreste dare del filo da torcere a qualcuno, ma alla fine si risolverà con un silenzio pesante ma meno “disastroso” delle vostre parole.

Giornata “nì” anche sul piano delle amicizie.

Sagittario: il partner potrebbe farvi una sorpresa che non vi aspettavate o regalarvi qualcosa di nuovo e del quale avvertivate effettivamente il bisogno. Ricambiate con più gentilezze del solito, farà bene al vostro affiatamento.

Capricorno: avrete le idee più chiare su come sbollire la rabbia e la tensione degli ultimi giorni. Il partner sarà determinante per rimettervi l'animo in pace, favorendo un atteggiamento meno rissoso.

Relax in serata.

Acquario: utilizzerete la creatività per sbrigare delle faccende insolute sul posto di lavoro, ma dovreste concedere più spazi anche agli altri colleghi. Al momento siete troppo vincolati a persone che non vi stanno considerando.

Pesci: qualche vecchio amico si farà sentire, probabilmente per ricordare i vecchi tempi. Starà a voi decidere se assecondare la sua richiesta di vedervi oppure declinare l'invito. Rifletteteci bene prima di dare una risposta.