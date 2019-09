L'Oroscopo del giorno 1 ottobre 2019 è pronto a dare il via alla girandola di previsioni interessanti la prima giornata del nuovo mese. In primo piano in questa parte della settimana, come ormai prassi consolidata, la classifica e le predizioni da Bilancia a Pesci, corredate come al solito da consigli e dritte da sfruttare sia in amore che in ambito lavorativo. Partiamo subito con il mettere in evidenza i migliori e peggiori del momento estrapolandoli dai seguenti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Diciamo subito che, vista la meravigliosa presenza della Luna in Scorpione, presente nel comparto del segno di Acqua già da questo lunedì, ad avere grandi opportunità da spalmare nei settori legati soprattutto ai sentimenti sarà, oltre all'ovvio Scorpione, anche l'Acquario. Il puntiglioso segno di Aria potrà contare su uno splendido periodo, in questo caso valutato a cinque stelle. Invece, in base a quanto estrapolato dalle effemeridi del momento e riportato nelle previsioni di martedì 1 ottobre, a dover subire flussi astrali poco positivi saranno gli amici Capricorno.

Il sensibile segno di Terra sarà costretto a fronteggiare la pericolosa quadratura in atto tra Venere e Plutone, quest'ultimo presente in Capricorno in 'casa 12'. Ansiosi di sapere come fare per mitigare i relativi influssi negativi? Bene, andiamo ai dettagli, segno per segno.

Classifica stelline 1° ottobre 2019

La buona Astrologia ha stilato già la scaletta riservata ai sei segni zodiacali attualmente in analisi e riportato fedelmente nella nostra classifica stelline, nel frangente interessante il giorno 1 ottobre 2019.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Il prossimo martedì, come da anticipazioni iniziali, conferma la bontà della Luna già attiva nel campo dello Scorpione, dispensatrice di ottime opportunità in amore ai due segni presenti al primo posto della classifica con cinque stelline. Si presume possa essere un giorno positivo anche per Bilancia, Sagittario e Pesci, in questo caso valutati a quattro stelle. Allora, pronti a dare un parere sull'odierna valutazione del vostro segno?

A seguire, il responso degli astri espresso dalle stelline quotidiane:

★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Bilancia, Sagittario, Pesci;

★★★: Capricorno.

Oroscopo martedì 1 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Si prevede per voi un martedì discretamente positivo, anche se alla lunga potrebbe risultare poco vivibile nel caso fosse vissuto con disattenzione o poco criterio. In generale comunque c'è una buona notizia: lo stress che vi insegue da qualche giorno potrebbe terminare già da metà giornata del prossimo mercoledì.

La conferma? L'ingresso nel settore di una sensuale quanto generosa Luna nel segno proprio il 2 di ottobre. In amore, diciamo che state raggiungendo passo per passo una certa stabilità sentimentale anche se, forse, non tutto ancora è ben chiaro; di certo siete sulla buona strada, pertanto continuate così. Intanto più di qualcuno tra voi nativi potrebbe avere il cuore o i sensi in subbuglio per quei motivi che ben conoscete: le dolci attenzioni da parte del partner saranno 'la medicina' giusta per voi.

Single, una persona simpatica ed interessante colpirà così tanto la vostra attenzione che potreste optare per approfondire la cosa: le previsioni del giorno augurano un doveroso 'in bocca al lupo!'. Nel lavoro, momento favorevole: volgerete tutto con grande impegno e precisione, sarete apprezzati e rispettati dai vostri colleghi.

Scorpione - Una giornata ottima, oseremo dire quasi al limite della perfezione! Pronti a gongolare? Certo che sì, anche perché gli astri saranno benevoli con voi Scorpione e non solo questo martedì ma anche il prossimo giovedì, data di arrivo di Mercurio nel segno: questa ve l'abbiamo appena servita su un piatto d'argento, contenti? In amore, finalmente vi renderete conto di quanto siete fortunati e di quanto sia bella, unita e forte il vostro attuale rapporto. Farete progetti insieme a chi amate e, senz'altro molto presto, potrebbe esserci l'idea per un viaggio da programmare subito: preparatevi a passare dei divertenti momenti insieme al partner, ovviamente da soli voi e lui/lei. Single, l'influsso degli astri, in primis quello della Luna nel segno, saranno pienamente dalla vostra parte: in tanti sarete propensi a dimostrare emozioni che solo qualche giorno fa tenevate nascoste nel profondo del cuore. Passerete del tempo con gli amici e questo vi metterà il buon umore, rendendovi sereni. Nel lavoro, vi stupirete di come vi si presenterà il periodo. Riscuoterete ovunque consensi e gli affari evolveranno secondo le migliori aspettative. Alcune situazioni in corso di definizione faranno salire alle stelle la vostra immagine sociale.

Sagittario - In arrivo un martedì 1 ottobre assolutamente non negativo ma nemmeno troppo buono in assoluto. Insomma, una via di mezzo tra positività e negatività. Diciamo pure che la giornata di inizio mese di ottobre sarà felice in determinati frangenti, soprattutto se questi ultimi dovessero interessare questioni legate ad affari, finanze o rapporti interpersonali in genere. In amore, se siete innamorati potreste aggiungere sfumature molto interessanti alla vostra intesa di coppia. In massima parte le sorti del vostro rapporto si stabilizzeranno su fondamenta più che solide, ridestando in molti la voglia di fare e di stare insieme alla persona del cuore. Single, una sorpresa vi farà vivere una bella emozione, il che vi lascerà stupiti per il modo in cui quest'ultima potrebbe arrivare. Vi tornerà anche in mente qualcuno che avevate ormai perso di vista e vi accorgerete che certi sentimenti non li avete ancora dimenticati: dite la verità, desiderate incontrare di nuovo quella persona che solo voi sapete, vero? Nel lavoro invece, sarà la giornata giusta per cambiare qualcosa o magari porvi nuovi traguardi da raggiungere. Guardate al futuro con ottimismo, perché solo in questo modo potrete apportare qualche miglioramento alla vostra attuale situazione lavorativa. Più di qualcuno riuscirà a risolvere alcuni problemi esistenti.

Astrologia del giorno 1 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - In arrivo un giorno poco efficiente proprio in questa parte della settimana coincidente con l'avvio del mese di ottobre. Diciamo che in prevalenza gran parte del periodo avrà un andamento 'sottotono', con possibili momenti dominati da instabilità o malumori generalizzati. Cosa fare quindi? Nulla! Solo stare un po' da parte cercando di non immischiarsi in situazioni potenzialmente difficili da contenere. Le predizioni di oggi infatti indicano questo martedì come abbastanza difficile da governare con momenti davvero 'pensierosi' con i quali misurarsi. In amore, se sarete impazienti e/o nervosi non dovete discutere con il partner, ok? Sappiate che oggi e domani potreste creare troppi scompigli mettendo a rischio la stabilità nella coppia. Alcuni cambiamenti vi potrebbero mettere con le spalle al muro: accettateli senza esitazioni, anche perché impuntandovi fareste più danni che altro. Single, se la compagnia di amici non è quella giusta, cambiatela! Non dovete sforzarvi andando contro quelli che sono i vostri desideri o interessi. In amicizia conta la qualità e non la quantità, sappiatelo... Nel lavoro, forse vi sentite molto sensibili alle ingiustizie, piccole o grandi che siano. In questo caso farete bene ad esprimere il vostro sincero parere, magari evitando di apparire eccessivamente polemici.

Acquario - Potrebbe rivelarsi quasi un terno al lotto per molti di voi Acquario la giornata in arrivo. Il cielo astrale brillerà come non mai, con in primo piano la specularità positiva al 90% offerta dalla meravigliosa Luna in Scorpione, nel frangente in trigono con Nettuno in Pesci. Diciamo pure che è ora di dire basta con l'essere titubanti: sfoderate tutto il vostro coraggio, quel poco che avete e datevi da fare. In campo sentimentale, avrete addosso una particolare energia e sarete invogliati a coltivare con dedizione e tanto affetto il vostro amore per la persona che avete accanto. Date spazio alle sorprese, saranno molto gradite alla vostra dolce metà... Single, grazie alla positiva posizione di Luna e Venere (specularità positiva al 75%), un amore importante potrebbe nascere dall'oggi al domani, così come nulla fosse. Ma affinché questo possa avvenire occorre che vi rendiate disponibili, più aperti al dialogo e pronti ad accettare qualsiasi rischio a livello affettivo. Nel lavoro invece, sarete sostenuti dai vostri ideali e procederete lungo questa scia senza deviazioni. Se così davvero fosse, raggiungerete l’eccellenza (quasi) in diversi settori.

Pesci - Partirà bene questo vostro secondo giorno dell'attuale settimana, sì o no? Bene, visto l'attuale carta del cielo diciamo pure che non sarà né troppo negativo né altrettanto troppo positivo. Insomma una via di mezzo tra negatività e positività con un leggero vantaggio a favore di quest'ultima. Secondo l'oroscopo del giorno 1 ottobre, riguardo l'amore, sarà una giornata abbastanza pregna di voglia di fare e di sufficiente passionalità di sentimento. In alcuni frangenti della giornata vi sentirete così vicini alla persona amata che sarete presi da una insolita voglia di fare qualcosa per renderla felice. In generale, tanta l'energia positiva potenzialmente in grado di portare entrambi a fare progetti importanti sul medio-lungo termine. Se single invece, ovviamente se ancora in cerca dell'anima gemella, dovrete essere cauti nel tentare un corteggiamento reputato difficile: fatevi avanti con decisione ma sereni e convinti delle vostre qualità, ovviamente senza essere troppo esagerati. Oggi potrebbero esserci cambiamenti inattesi per molti di voi singoli nativi dei Pesci: non abbiate timore ma cercate di prendere quello che verrà con sorriso e tanta fiducia, ok? Nel lavoro, per chiudere, avrete spirito d'iniziativa e sarete assistiti anche da discreta fortuna. Perciò non lamentatevi delle odierne quattro stelline, alla fine il bilancio complessivo potrebbe andare oltre le vostre aspettative.