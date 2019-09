L'Oroscopo della settimana dal 30 settembre al 1° ottobre 2019 è pronto a dare la giusta, seppur ipotetica, valenza ai prossimi sette giorni. Sotto analisi odierna, l'Astrologia applicata alla settimana compresa tra l'ultimo giorno di settembre ed i primi sei giorni del nuovo mese, ottobre. In primissimo piano le analisi astrologiche estrapolate dalle effemeridi interessanti i primi sei segni dello zodiaco, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Come sempre, prima di andare a spulciare in modo approfondito tra le novità proposte dalle stelle, è bene dare una piccola anteprima sui segni migliori e peggiori del periodo in esame. Diciamo subito che il periodo si profila ottimo per gli appartenenti a Gemelli (voto 8), sottoposti alle influenze positive di astri benevoli, in primis all'abbraccio della Luna in Scorpione e poi dalla Luna in Sagittario.

Periodo abbastanza positivo anche per Cancro (voto 7), Leone (voto 7) e Vergine (voto 7) con buona pace del Toro (voto 6), in questo giro costretto a stare 'alla finestra'. Frangente decisamente negativo purtroppo, in base a quanto evidenziato nelle previsioni da lunedì 30 settembre a domenica 1 ottobre, per tutti coloro aventi nel proprio Tema Natale il segno dell'Ariete (voto 5): i nativi nell'appena citato segno di Fuoco saranno sottoposti nel periodo a svariate turbolenze astrali, in arrivo precisamente martedì, venerdì e sabato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Elezioni Politiche

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di partire 'in quarta' analizzando le previsioni dell'oroscopo settimanale, d'obbligo svelare i prossimi transiti lunari all'interno dei segni direttamente interessati. Il periodo in analisi in totale farà segnare tre soste in tutto, ovviamente in programma per questa settimana. Ad aprire in ciclo dei passaggi astrologici, sarà la Luna in Scorpione, presente nel segno d'Acqua a fine mattinata di martedì 30 settembre, alle ore 11:42.

L'affascinante 'musa dei poeti' metterà a segno un nuovo cambio di settore mercoledì 2 ottobre, alle ore 13:44, dove darà vita allo schema astrologico relativo alla Luna in Sagittario. I transiti settimanali arriveranno a fine con l'ingresso della Luna in Capricorno, messo in conto venerdì 4 ottobre. Per chiudere, doveroso segnalare due diversi transiti astrali in arrivo nel periodo: l'ingresso di Mercurio in Scorpione e Marte in Bilancia.

A questo punto, dopo aver dato meritato spazio ai nuovi spostamenti lunari, iniziamo a dar voce alle attese previsioni zodiacali, ai voti e alle stelline segno per segno.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 5. La prossima settimana si prevede sotto le attese per molti di voi Ariete. Il periodo in analisi partirà un po' al rallentatore per poi perdersi abbastanza nella parte interessante il secondo giorno tra i sette in imminente arrivo.

In pratica il frangente sarà all'insegna degli alti e bassi. A seguire i dettagli:

★★★★★ giovedì 3 ottobre;

★★★★ lunedì 30, mercoledì 2, domenica 6;

★★★ martedì 1, venerdì 4;

★★ sabato 5 ottobre.

Toro: voto 6. Si preannuncia un periodo poco stabile dal punto di vista dell'affidabilità generale, in primis nei rapporti con gli altri. Giocate le carte buone soprattutto questo lunedì e domenica, lasciando alle restanti solo le cose che sapete fare bene. Ansiosi di conoscere quali saranno le altre giornate buone da sfruttare? Eccole, in bella vista nella scaletta sottostante:

★★★★★ lunedì 30 e domenica 6;

★★★★ martedì 1, mercoledì 2 e sabato 5;

★★★ giovedì 3 ottobre;

★★ venerdì 4 ottobre.

Gemelli: voto 8. Inizierà in modo splendido il periodo, regalando quattro ottime giornate, una migliore dell'altra. Il momento clou sarà generato il giorno dopo l'ingresso della Luna in Scorpione, martedì 1° ottobre, finendo però con l'ultimo giorno di weekend sotto della media. L'Astrologia a questo punto invita a mettere in agenda le cose di maggior interesse solo nei giorni classificati positivamente, mentre per gli altri meno farete e meglio sarà per voi Gemelli. Vediamo cosa riserveranno ancora le stelline di oggi:

Top del giorno martedì 1 ottobre;

martedì 1 ottobre; ★★★★★ lunedì 30, mercoledì 2 e sabato 5;

★★★★ giovedì 3 ottobre;

★★★ venerdì 4 ottobre;

★★ domenica 6 ottobre.

Cancro: voto 7. Periodo abbastanza idoneo a soddisfare quasi ogni aspettativa, purché venga messa un po' di attenzione in più nei rapporti con le persone o nelle cose che andrete a fare. Secondo l'oroscopo della settimana in periodo avrà un buon inizio, una parte centrale ottima con quella finale molto impegnativa. Piccola parentesi negativa proprio nel bel mezzo del weekend, ma è normale visto il tipo di cielo astrale presente. A seguire le stelline relative ai sette giorni a venire:

Top del giorno giovedì 3 ottobre;

giovedì 3 ottobre; ★★★★★ mercoledì 2 e venerdì 4;

★★★★ lunedì 30, martedì 1;

★★★ sabato 5 ottobre;

★★ domenica 6 ottobre.

Leone: voto 7. Diciamo che non sarà malaccio il periodo, soprattutto a metà e nella parte relativa alla chiusura, con sabato e una domenica indimenticabili. Pronta ad attendervi anche la giornata di giovedì, in questo caso valutato a cinque stelle. Momentanee situazioni in attesa, programmi da fare o discussioni aperte richiederanno uno stop deciso soprattutto lunedì e martedì. Vediamo cosa avranno da dire ancora le stelline settimanali:

Top del giorno sabato 5 ottobre;

sabato 5 ottobre; ★★★★★ giovedì 3 e domenica 6;

★★★★ mercoledì 2 e venerdì 4;

★★★ lunedì 30 settembre;

★★ martedì 1 ottobre.

Vergine: voto 7. Sicuramente buone nel complesso le previsioni della settimana di vostra competenza. Il periodo potrebbe essere abbastanza conciliante con i vostri interessi e intenzioni, a patto di saper giostrare bene le prossime attività in agenda. Diciamo che, togliendo la parte centrale al periodo, tutto il resto potrà essere sfruttato secondo desideri o esigenze. Decisi a scoprire di più? Ebbene, a seguire troverete le stelline segno per segno:

Top del giorno domenica 6 ottobre;

domenica 6 ottobre; ★★★★★ martedì 1 e sabato 5;

★★★★ lunedì 30 e venerdì 4;

★★★ mercoledì 2 ottobre;

★★ giovedì 3 ottobre.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica finale.