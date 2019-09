L'Oroscopo della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2019 è pronto a mettere in chiaro i voti e le previsioni interessanti i prossimi sette giorni in calendario. Ad essere valutata quest'oggi, la prima settimana di ottobre comprensiva dell'ultimo giorno di settembre. Come sempre, le analisi sono imperniate sulle effemeridi relative del periodo ovviamente messe in relazione ai sei segni sotto analisi in questo contesto.

Per la precisione, ad essere messi 'sotto-sopra' gli appartenenti alla seconda metà dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A fare un'ottima impressione, secondo quanto messo in luce dai nostri ultimi studi astrologici, tre segni su tutti: curiosi di scoprire qualcosa di più? Partiamo dal più fortunato della predetta serie, il Sagittario (voto 10), seguito a ruota dallo Scorpione (voto 9) e, poco più sotto, il segno del Capricorno (voto 8).

Quasi tutto nella media per coloro appartenenti a Bilancia (voto 6), Acquario (voto 6) e Pesci (voto 6), messi sotto scacco da pianeti abbastanza discontinui e poco affidabili. Vediamo a questo punto di dare maggior spessore al periodo andando a mettere in evidenza le previsioni da lunedì 30 fino a domenica 6 ottobre, ricordando a coloro interessati di non mancare l'appuntamento con la nuova classifica settimanale completa, come al solito pronta a fine previsioni.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 6. Rispetto al periodo precedente, questi prossimi sette giorni non saranno di certo all'altezza di quelli appena trascorsi, questo è certo. Potrete contare su solo due giornate davvero buone, mercoledì e venerdì, le altre saranno da valutare con attenzione. Andiamo pure ai dettagli e scoprire quando e come agire. Il responso astrologico di vostra competenza vi attende:

★★★★★ mercoledì 2, venerdì 4;

★★★★ lunedì 30, martedì 1, domenica 6;

★★★ giovedì 3 ottobre;

★★ sabato 5 ottobre 2019.

Scorpione: voto 9.

Valutato un pelino sotto a quello del Sagittario, il frangente in arrivo per voi dello Scorpione si annuncia molto positivo in diversi comparti. Punto centrale sarà l'ingresso nel settore della Luna, presente nel vostro segno dalle ore 11:42 di lunedì 30 settembre. Scopriamo quindi come sono state posizionate le stelline da lunedì a domenica in relazione al simbolo astrale d'appartenenza:

Top del giorno lunedì 30 settembre - Luna in Scorpione ;

lunedì 30 settembre - ; ★★★★★ martedì 1, giovedì 3, sabato 5;

★★★★ mercoledì 2, venerdì 4;

★★★ domenica 6 ottobre 2019.

Sagittario: voto 10.

L'oroscopo della settimana annuncia il periodo come uno tra i più positivi. Due i fattori importanti, decisivi specialmente in frangenti particolari, la Luna in Sagittario e Mercurio in Scorpione pronti a favorire diverse situazioni in ambito sentimentale/lavorativo. Andiamo a mettere in chiaro la nuova scaletta, passo passo:

Top del giorno mercoledì 2 ottobre - Luna nel segno;

mercoledì 2 ottobre - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 3, venerdì 4, domenica 6;

★★★★ lunedì 30, martedì 1, sabato 5.

Capricorno: voto 8.

Settimana decisamente molto costruttiva, convincente quanto basta per regalare soddisfazioni in diversi settori. Purtroppo non tutto il periodo sarà positivo: infatti, questo frangente vedrà un buon avvio e un gran finale, ma con martedì e un mercoledì sicuramente sconfortanti. In compenso, voi nativi potrete contare ad occhi chiusi su una splendida Luna in Capricorno, venerdì 4 ottobre. Analizziamo i dettagli:

Top del giorno venerdì 4 ottobre - Luna nel segno;

venerdì 4 ottobre - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 30, sabato 5, domenica 6;

★★★★ giovedì 3 ottobre;

★★★ martedì 1 ottobre;

★★ mercoledì 2 ottobre 2019.

Acquario: voto 6. In considerazione del mesto cielo astrale del periodo, consigliamo (se non strettamente necessario) di dare uno stop ad eventuali azioni o reazioni relative a fatti, persone, cose o attività. Infatti, la settimana per voi Acquario è prevista in linea con la media sufficienza. In primo piano due sole giornate: ottima quella di martedì 1 alla pari di quella di mercoledì 2 ottobre. Andiamo a dar voce al resto della classifica:

★★★★★ martedì 1, mercoledì 2;

★★★★ giovedì 3, sabato 5, domenica 6;

★★★ lunedì 30 settembre;

★★ venerdì 4 ottobre.

Pesci: voto 6. Settimana non troppo interessante per voi Pesci, diciamo 'passabile' solo in quelle giornate valutate con cinque e quattro stelle dall'Astrologia. Le previsioni della settimana pertanto, invitano a prendere nota delle due giornate al top, tralasciando il resto delle cose da fare relegandole a quelle meno positive. Vediamo quando agire e quando invece stare fermi e calmini:

★★★★★ lunedì 30 e venerdì 4 ;

★★★★ martedì 1, sabato 5 e domenica 6 ;

★★★ mercoledì 2 ottobre ;

★★ giovedì 3 ottobre 2019 .

Classifica settimanale segno per segno

Pronti a scoprire quale posizione in scaletta avrà il segno presente nel vostro Tema Natale? Certo che si, pertanto è arrivata già all'appuntamento con voi lettori la nuova classifica della settimana, in questo frangente collocabile nel lasso temporale compreso tra lunedì 30 settembre e domenica 6 ottobre. Come da copione ormai consolidato la classifica è valida per l'intero comparto zodiacale. Prima di passare ad elencare in ordine dal migliore al peggiore uno ad uno i dodici simboli astrali, ci preme rimarcare il segno al 'top della settimana' già svelato in apertura: il Sagittario. Adesso andiamo pure a mettere in chiaro il resto della scala di valori espressa dai voti da dieci a cinque. Il responso a seguire:

1° Sagittario , voto 10 segno al " top della settimana ";

, voto 10 segno al " "; 2° Scorpione, voto 9;

3° Gemelli e Capricorno, voto 8;

4° Cancro, Leone e Vergine, voto 7;

5° Toro, Bilancia, Acquario e Pesci, voto 6;

6° Ariete, voto 5.

Il rendiconto relativo all'oroscopo settimanale dal 30 settembre al 6 ottobre, in questo caso a cavallo tra la fine di questo e la partenza del prossimo mese è arrivato al capolinea. Vi esortiamo come sempre ad essere puntuali all'incontro prossimo con le predizioni, la nuova classifica e le stelle giorno per giorno ingegnati sul periodo compreso tra il 7 e il 13 del nuovo mese.

