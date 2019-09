Decimo mese dell'anno in arrivo. Quali sono le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno del Cancro nel mese di ottobre 2019? Di seguito, le stelle con amore, lavoro e salute, e alcuni accorgimenti per poter affrontare al meglio il periodo in arrivo. Nel mese di settembre, i nati Cancro, hanno vissuto dei momenti favorevoli a livello sentimentale e amoroso, ma solo per la prima parte del periodo.

Con il concludersi del mese e l'arrivo del periodo autunnale, sono nate delle difficoltà sia a livello professionale che sentimentale. In questo ultimo campo, non è mancata particolare confusione, che ha creato delle difficoltà comunicative con il partner. A livello lavorativo, alcune strategie hanno funzionato, mentre organizzare più cose contemporaneamente non ha giovato ai propri progetti. Per quel che ha riguardato il campo salutare, non è stato semplice evitare momenti di stress, per questo motivo a livello psicofisico il corpo ne ha risentito.

Nel mese di ottobre, ci saranno delle ottime opportunità a livello sentimentale. Sarà anche possibile ricongiungere un rapporto legato al passato, ma in realtà mai concluso. In campo professionale continuerà ad esserci della tensione, alcune situazioni faticano a sistemarsi completamente. Le cure, per quel che riguarda la salute, sono invece favorite. Diversi sono i pianeti dalla vostra parte, come Venere, Mercurio e Urano, in buon aspetto anche il Sole.

Cercate di tenere a bada la vostra emotività. Scopriamo, nel dettaglio le previsioni astrologiche sull'amore ed il lavoro del segno del Cancro per il periodo di ottobre 2019.

Oroscopo ottobre: lavoro e amore del Cancro

Come anticipato, a livello professionale le difficoltà proseguono. In particolare nella prima settimana ci saranno diverse situazioni da dover affrontare. A partire dalla seconda settimana del mese ci sarà invece un lieve recupero, ma la situazione migliora lentamente.

A novembre, alcuni progetti a cui tenete particolarmente potranno finalmente decollare e vecchi contenziosi saranno ripristinati.

Nel campo amoroso, bisognerà fare attenzione ad alcuni problemi che nascono soprattutto nel campo familiare. Non sarà semplice riprendersi da delusioni, se in passato siete stati traditi. Chi è in cerca della propria strada, potrà fare delle scelte giuste. Sarà possibile anche iniziare dei nuovi progetti, come una convivenza.

Nel periodo di novembre, potrete vivere delle nuove storie, mantenendo sempre una certa cautela. Sarà comunque un periodo tranquillo per l'amore. I sentimenti, soprattutto nelle ultime settimane del mese, saranno più facili da gestire.