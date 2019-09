Ottobre in arrivo anche per il segno dei Gemelli. Quali saranno le previsioni riguardanti questo periodo autunnale su amore, lavoro e salute del terzo segno zodiacale? Di seguito, l'Oroscopo, con anche suggerimenti per affrontare bene il periodo in arrivo. La prima parte di settembre è stata complessa da organizzare, non sono mancati dei disagi a livello professionale. Grande tensione si è avvertita anche in amore, dove sono nate discussioni soprattutto a livello familiare.

È stato necessario avere coraggio, per portare avanti delle relazioni difficili. In campo salutare, il mese si è concluso in modo positivo, con l'arrivo di ottobre c'è stato un momento di ripresa, grazie anche al Sole attivo nel segno.

In questo mese di ottobre, Marte sarà in aspetto favorevole e quindi potrete vivere dei buoni momenti sentimentali. Vivrete bei giorni di passione, soprattutto ora che avete bisogno di concretezza.

Nel lavoro riuscirete ad avere maggiori possibilità di azione, grazie anche alla Luna nel segno nella parte centrale del periodo. Per quel che riguarda la salute, il mese sarà interessante, se ci sono delle problematiche, riuscirete a migliorare di molto la vostra situazione. Fate attenzione al periodo intorno alla quarta settimana del mese, perché è possibile che nascano delle agitazioni. È importante ricercare maggiore relax. Leggiamo le stelle dettagliate che riguardano il lavoro e l'amore dei Gemelli nel periodo di ottobre.

Oroscopo ottobre 2019: stelle su lavoro e amore per i Gemelli

Un bel recupero riguarda la sfera lavorativa, nel periodo estivo alcuni accordi sono saltati, ma adesso la situazione si facilita. Grande è la volontà, anche da parte di chi è alle prime armi, di portare avanti i propri progetti con costanza. Con la conclusione di questo anno sono in arrivo anche delle grandi novità, che possono rassicurarvi.

Per chi ha un'attività da molto tempo, non mancheranno riscontri favorevoli che miglioreranno il vostro umore. Giornate particolarmente al top saranno quelle comprese nella terza settimana del mese.

A livello sentimentale, sono favoriti gli incontri, sarà possibile quindi iniziare delle relazioni che probabilmente avranno un buon futuro. Come anticipato, vi sentite più passionali e siete alla ricerca di una nuova concretezza, cosa che, con Giove opposto, negli ultimi tempi vi è mancata.

Se nell'ultimo periodo avete subito un tradimento, ora vi sentite pronti a guardare avanti e non voltarvi più verso il passato. Nel mese di novembre l'amore richiederà maggiore attenzione, soprattutto perché ci saranno delle questioni lavorative importanti da affrontare.