L'Oroscopo del giorno 16 settembre 2019 è arrivato, pronto come sempre a 'tastare il polso' all'Astrologia, oggi applicata ai segni relativi alla seconda metà dello zodiaco. Curiosi di scoprire come sarà il prossimo 16 settembre? Ebbene, il primo giorno tra i sette prossimi a venire andrà a favore degli amici nativi del Capricorno, come annunciato nel titolo principale. In tutto saranno tre i segni super-fortunati messi in conto al periodo.

Bene, iniziamo di gran carriera a mettere in rilievo già da subito una breve anteprima sull'andamento generale del periodo. Diciamo subito che a tenere su alti livelli il grado d'attenzione di voi lettori sarà la presenza della Luna in Ariete, arrivata nel simbolo di Fuoco questa domenica 15 settembre. Venere intanto rimane stabile nel segno della Bilancia, transito avvenuto questo sabato 14 settembre e perfettamente in grado di favorire programmi e intenti in campo affettivo/sentimentale.

In questo quadro favorevole ai rapporti sentimentali spiccano Capricorno, Bilancia e Acquario, ovviamente ai primi posti della nostra classifica. Invece, le previsioni di lunedì 16 settembre non sono troppo convinte sulla bontà della giornata in oggetto per coloro nativi in Scorpione, al momento valutati con tre stelle relative al 'sottotono'. Andiamo a scoprire maggiori dettagli.

Classifica stelline 16 settembre 2019

In questo contesto la nuova classifica stelline verte sul primo giorno della quarta settimana dell'attuale mese: il 16 settembre 2019.

Come abbiamo visto nelle anticipazioni d'apertura, solo tre i segni classificati al vertice della scaletta di oggi, mentre sono due quelli meritevoli delle quattro stelline. Per gli altri? A seguire, il risultato delle analisi astrali inerenti gli ultimi sei dello zodiaco, espresso come sempre con le stelline a corredo dei segni:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★: Scorpione.

Oroscopo lunedì 16 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Si profila un meraviglioso lunedì per voi Bilancia.

In amore, probabilmente in tanti vedrete 'tutto rosa' con profumati sogni pronti ad avverarsi. Avrete un atteggiamento mentale molto positivo ed ottimista nei riguardi di persone, cose e situazioni. Sarete particolarmente romantici e poetici, vivendo così una giornata idilliaca soprattutto con la persona amata. Single, non avete alcun motivo di essere dubbiosi, ok? Le dichiarazioni di rispetto e la fedeltà che vi dimostreranno le persone intorno a voi saranno del tutto autentiche.

Questo giorno risulterà bilanciato e molto gratificante per i rapporti affettuosi e agevolato in modo determinante da un amico premuroso: le previsioni del giorno perciò spingono affinché vi divertiate senza pensare a cose negative. Nel lavoro, potrete risolvere con un po' di buona volontà una questione lasciata in sospeso, oppure riprendere le fila di una trattativa d'affari. Inizialmente poco chiara e convincente, ma in prospettiva davvero interessante per il vostro futuro.

Scorpione - Si presume possa portare un po' di flemma e tanta farraginosità questo inizio settimana a voi Scorpione. Infatti questo lunedì è stato identificato 'sottotono' in primis nei riguardi della situazioni legate all'amore: date al giorno l'impronta della facilità che si merita, senza forzature o apprensioni di sorta. Seguendo le indicazioni dei nostri oroscopi quotidiani eviterete di cadere in una lieve forma di malinconia o indecisioni varie. Single, in questa giornata troverete pane per i vostri denti! La vostra ostinazione verrà messa a dura prova da una persona che, forse, lo sarà molto più di voi: regolatevi. Più che di caparbietà si tratterà di cocciutaggine nel volervi far cambiare opinione: scintille in vista? Considerate che sarete spesso irremovibili su alcune posizioni, magari facendole passare (erroneamente) per verità. Nel lavoro, in questo periodo avete subito diverse ingiustizie dagli altri. Questa però non sarà proprio la giornata giusta per contraccambiare ai 'favori' ricevuti. Infatti ci saranno questioni molto più importanti da affrontare che andranno assolutamente gestite con la calma e tranquillità.

Sagittario - In programma un discreto lunedì 16 settembre, in parte buono e in altri frangenti abbastanza discutibile. Diciamo che la giornata d'inizio settimana sarà vivibile soprattutto in amore, a patto di stare un pochino più concentrati del solito. Dichiarate subito i vostri veri sentimenti e riversateli con gioia sulla persona amata, così facendo la vostra sincerità sarà veramente spiazzante; questo incrementerà fiducia e carisma nei confronti della dolce metà. Buona la parte relativa al fine pomeriggio inizio sera. Single, alcuni progetti sentimentali saranno in ascesa: riuscirete a programmare quasi tutto in modo da favorire desideri e nuovi incontri. Purtroppo per voi, questo non è stato un buon periodo per gli affari di cuore, ma vedrete che da oggi andrà sicuramente molto meglio... Datevi da fare! Nel lavoro infine, la ruota della fortuna inizierà a girare bene. Finalmente riuscirete a dimostrare ai vostri superiori le vostre doti nascoste.

Astrologia del giorno 16 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno 'top del giorno' - Giornata splendida, in gran parte solare e prodiga di positività e anche favorita da piccoli sprazzi di vera fortuna. In questo caso l'inizio settimana è stato valutato nelle predizioni di lunedì con la posizione relativa alla 'top del giorno', quindi si presume possa essere perfetta. In amore, il cielo vi addolcirà e vi renderà sensibili alle manifestazioni affettive più disparate: sarete più teneri ed espansivi del solito verso coloro ai quali volete bene. Avrete tanta voglia di coccole e passione soprattutto a fine giornata: tranquilli, la persona amata senz'altro vi accontenterà, a patto di saper stimolare la curiosità e la voglia di stare insieme. Single, ottimo momento per consolidare un legame affettivo ma anche per viaggiare o approfondire argomenti nuovi, magari affascinanti, oppure solo per fare nuove interessanti amicizie. Non rimanete a guardare ma agite! Nel lavoro, le stelle amiche porteranno prontezza di riflessi e capacità dialettica. Quest'ultime vi daranno la capacità di valutare in modo vantaggioso alcune scelte da fare. Un'idea vincente infine vi darà modo di raggiungere un obiettivo da tempo desiderato.

Acquario - Una giornata più che perfetta, in diversi campi di applicazione. Parlando di affetti, in campo sentimentale la serata vi catapulterà in un'atmosfera molto romantica, quasi da fiaba. Il partner potrà gioiosamente condividere con voi momenti di profonda passionalità e sarete coinvolti in qualcosa di nuovo, sicuramente stuzzicante dal punto di vista dell'attrazione fisica. Fate tesoro dell'esperienza acquisita in passato e usatela più spesso, magari per rendere il rapporto più interessante oppure per non cadere negli stessi errori. Single, siate aperti e disponibili alle novità e puntate sulle vostre energie per abbracciare eventuali nuove situazioni. Sarete stimolati a fare qualcosa di diverso dal solito, forse in grado di coinvolgere anche un’amicizia 'speciale': chissà, col tempo potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Nel lavoro invece, la fortuna sarà con voi, ma ciò non vorrà dire che vincerete a piene mani o a tutto campo, sia chiaro. Diciamo che vi troverete in un periodo di stabilità e di benessere fisico-mentale con occasioni positive per tutto quello che riguarderà la sfera finanziaria.

Pesci - Questo prossimo inizio settimana per moltissimi di voi Pesci non porterà nulla di insormontabile con cui confrontarsi. Senz'altro lunedì partirà bene, poi nel corso del periodo potrebbe scadere un pochino verso il basso per poi risalire lievemente. In base a tale situazione, come annunciato abbastanza altalenante, l'oroscopo del giorno 16 settembre, riguardo l'amore, invita a muoversi con un pizzico di concentrazione in più del solito. Ci sarà probabilmente occasione di riportare in positivo l'intesa con il partner: buone le prospettive per un ulteriore rafforzamento del legame. Qualcuno potrebbe provare ad ostacolarvi (un familiare o un amico/a): non lasciatevi vincere dall'invidia altrui ma godete l'attimo quando possibile, senza problemi. Se single invece, sarete rapiti da una serie di emozioni contrastanti. Avrete voglia di slanci d'affetto e/o di nuove avventure, ma al contempo vi chiuderete in voi stessi seguendo un istinto di auto-difesa. Cercate di capire cosa desiderate davvero per poi artigliarlo senza titubanze: la vita è adesso! Nel lavoro, per chiudere, la smania di successo non dovrà diventare un'ossessione per voi. Avete già intrapreso la strada giusta per migliorare sia la situazione economica che quella operativa; ora dovete solamente dare tempo al tempo e aspettare.