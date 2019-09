L'Oroscopo del giorno 30 settembre 2019 mette a disposizione la classifica stelline e le previsioni d'inizio settimana in esclusiva per i sei segni dello zodiaco relativi alla seconda sestina. Ansiosi di conoscere il pensiero delle stelle in merito a come andrà la giornata in amore e nel lavoro? A dare risposta, come giusto che sia, l'Astrologia applicata alla quotidianità, ovviamente improntata sui simboli zodiacali analizzati nel periodo di riferimento.

La giornata sotto la lente in questo frangente preannuncia un ottimo periodo per tre segni, scelti con sapienza tra i seguenti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Secondo quanto estrapolato dalla Carta Astrale saranno gli amici dello Scorpione ad avere la meglio nel primo giorno della nuova settimana. Il generoso segno di Acqua potrà contare sull'ottimo supporto della Luna nel segno, in arrivo nel settore alle ore 11:42 di questo lunedì d'inizio settimana.

Diciamo subito che non avranno problemi difficili da arginare, per questo sono stati entrambi valutati in periodo a cinque stelle coloro appartenenti al Capricorno insieme a quelli dei Pesci. Per quanto concerne i restanti simboli astrali, da considerare in giornata negativa solamente i nati sotto al segno dell'Acquario. Agli amici appartenenti al sensibile segno di Aria, le previsioni di lunedì 30 settembre invitano a stare concentrati e attenti a tutto ciò che potrebbe rendere difficoltoso il cammino quotidiano, evitando di strafare.

A questo punto, prima di passare alle valutazioni segno per segno conviene dare una sbirciata alla scaletta con le stelle del giorno, un condensato parziale sui migliori e peggiori del momento.

Classifica stelline 30 settembre 2019

Vogliosi di conoscere la nuova scaletta giornaliera in esclusiva per i sei segni rientranti nella seconda metà dello zodiaco? Allora, senza alcun tentennamento in merito, passiamo a dare lo spazio che spetta all'attesissima classifica stelline quotidiana, qui improntata sulla giornata di lunedì 30 settembre 2019.

Questo nuovo inizio settimanale, in base a quanto espresso dalle effemeridi, si prevede che possa essere vincente sia in amore che nel lavoro soprattutto per i tre segni già segnalati in anteprima nell'apertura dell'articolo. Pertanto, passiamo pure ad analizzare il responso astrale con le relative stelle impostate sui singoli segni:

Top del giorno : Scorpione - Luna nel segno;

: Scorpione - Luna nel segno; ★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★: Acquario.

Oroscopo lunedì 30: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Si anticipa che questo nuovo lunedì d'inizio settimana non sarà affatto male per voi Bilancia.

Diciamo che l'andazzo generale non permetterà passi falsi e nemmeno distrazioni, dopodiché osservando una corretta concentrazione non avrete di che lamentarvi. In amore, si respirerà un buon clima ed il dilagante ottimismo finirà per contagiare anche voi. Se avete una questione personale da risolvere, non aspettate che sia la persona amata ad agire al posto vostro, muovetevi con tempestività e risolvete il tutto.

Single, dedicate più tempo all'amore ed allo svago e staccate dagli impegni per regalarvi qualche attimo di relax. Ne gioverà anche il vostro carattere, sopratutto se uscirete dal guscio per poter iniziare qualcosa di concreto. Le previsioni del giorno consigliano di aprire il vostro cuore alle novità... Nel lavoro, avrete voglia di conquistare nuovi spazi e sarete più dinamici e grintosi. Questo porterà a un positivo cambiamento ma ad una condizione: che il tutto sia supportato da buone idee.

Scorpione 'top del giorno' - Lunedì giornata favolosa, dedicata positivamente alle cose legate agli affetti o ai sentimenti più veri. Sotto protezione da una bella Luna nel segno, tanti di voi nativi non avranno particolari difficoltà nel risolvere problemi sentimentali anche abbastanza impegnativi. In amore, la presenza della Luna in Scorpione vi renderà energici e pieni di voglia di fare. Anche chi è in coppia di certo non perderà occasione per trascorrere una bella giornata con l’altra metà del cielo. Lasciare al partner l'iniziativa, in taluni casi potrebbe essere un'ottima strategia; così facendo niente lo gratificherà di più e a guadagnarci sareste soprattutto voi... Single, giorno piacevolmente movimentato con la Luna pronta a portare ottimismo e speranza nel futuro: toccherete con mano piccoli ma netti miglioramenti nei rapporti affettivi e sociali, sentendovi piacevolmente al centro dell'attenzione. Nel lavoro, i pianeti vi renderanno particolarmente intuitivi e strateghi. Sarete degli ottimi giocatori di scacchi: non darete a vedere agli avversari quali saranno i vostri obiettivi, ma al momento giusto muoverete le vostre pedine e darete scacco matto vincendo su tutti.

Sagittario - Lunedì quasi tutto il periodo o giù di lì è stato classificato come normale, dunque comportatevi come sempre, magari evitando rischi inutili. In qualche caso sarete un po’ distratti o poco presenti nelle varie situazioni: la colpa? Di certo sarà da addebitare alla troppa poca voglia di interagire con la routine quotidiana, pronta come sempre a movimentare al ribasso vostra giornata. In amore, avrete tutte le intenzioni di appianare una storia che va a rilento e perciò farete ricorso anche alla vostra inventiva, magari per tentare di creare l’atmosfera giusta apprezzata soprattutto dal partner. Giocando d'anticipo su eventuali desideri di quest'ultimo, senz'altro farete una buona impressione. Single, finalmente ci sono per molti di voi nativi buone notizie sul fronte degli affetti e delle amicizie. Le piccole questioni saranno risolte e tutto procederà piuttosto bene: non siate timidi ma perspicaci e curiosi, ok? Nel lavoro, giorno positivo, grazie a Giove in sestile a Venere. Sarete in condizione di buttarvi a capofitto in un'impresa, ma questo richiederà grande abilità e determinazione.

Astrologia del giorno 30 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Una giornata ottima, oseremo dire quasi al limite della perfezione! Pronti a gongolare? Certo che si, anche perché gli astri saranno benevoli con voi non solo questo lunedì ma anche venerdì e soprattutto sabato, la vostra giornata 'top': ve l'abbiamo appena servita su un piatto d'argento, contenti? Diciamo che in questo periodo le predizioni di lunedì sono abbastanza in linea con i vostri desideri, anche se non promettono di certo 'la luna nel pozzo!'. In amore, le vostre esigenze e quelle del partner combaceranno quasi alla perfezione. La sintonia sarà reciproca e affiatata e per questo non potete chiedere di meglio. Single, cercate di far valere le vostre ragioni senza farvi prendere dai sensi di colpa: la ricerca della felicità è essenziale per il vostro equilibrio psicologico e fisico. Giornata perfetta per chi è ancora in cerca di nuove storie: il vostro fascino farà faville e cadranno (quasi) tutti ai vostri piedi. Nel lavoro, grazie ad astri positivi giocherete con grande abilità le vostre carte migliori per ottenere ciò che più desiderate. Non vi mancherà l'occasione per migliorare la vostra posizione finanziaria e maturare l'idea di acquisti importanti.

Acquario - In arrivo un giorno poco efficiente proprio in questa parte della settimana coincidente questa volta con la fine dell'attuale mese. Diciamo che in prevalenza gran parte del periodo avrà un andamento 'sottotono', con possibili momenti dominati da instabilità o malumori generalizzati. Cosa fare quindi? Nulla! Solo stare un po' da parte cercando di non immischiarsi in situazioni potenzialmente a rischio. In campo sentimentale, niente segreti con la persona che amate. Non abbiate titubanze, la chiarezza e la sincerità saranno premiate: invece di brontolare e/o sbruffare, converrebbe dare un po' più di fiducia al partner, magari lasciandovi guidare dai suoi suggerimenti... Single, tristezza e malinconia vi permetteranno di fare valutazioni poco precise riguardo la sfera affettiva. Riuscire a capire dove avete sbagliato sarà un'ottima base di partenza per tentare di risolvere ciò che solo voi sapete. Nel lavoro invece, fate tesoro di quello che avete e apprezzatelo di cuore: c'è chi sta peggio! Se non siete contenti, datevi da fare per cambiare qualcosa senza arrabbiarvi come fate di solito.

Pesci - Partirà e chiuderà molto bene questa parte iniziale della settimana, con un lunedì pronto a spronarvi in qualsiasi occasione. L'invito da parte dell'Astrologia è quello di cercare di essere solo se stessi. Approfittate del momento ideale offerto dagli astri: visto che in tanti avete bisogno di guardare lontano, soprattutto in merito a dei progetti di vita a lungo termine, potrebbe essere questo il momento ideale per appagare quei sogni celati nel cuore da un bel po'. Secondo l'oroscopo del giorno 30 settembre intanto, riguardo l'amore, si presume possa essere un periodo molto positivo in grado di rendere il rapporto con il partner contrassegnato da tanta dolcezza e serena tranquillità. Il sostegno che vi offrirà la persona che amate sarà incondizionato, e questo renderà migliore il percorso di vita in vista anche delle prossime giornate. Se single invece, finalmente potrete cogliere al volo l'occasione per far entrare nella vostra cerchia di amici una persona che sarà riuscita ad affascinarvi non poco. Sarete notati nelle uscite fatte in compagnia, in primis per le vostre doti di simpatia e di comunicativa. Nel lavoro, non vi faranno difetto coraggio e spirito d'iniziativa, perché avrete l'opportunità di fare esperienze positive nei nuovi ambienti.