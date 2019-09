Settembre sta per giungere al termine, ma prima di accogliere definitivamente il nuovo mese, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quest'ultimo weekend del mese e più in particolare per la giornata di domani. Sarà una domenica non priva di agitazioni per l'Ariete, particolarmente polemico e irascibile, al contrario, la Bilancia vivrà finalmente un momento di recupero, che interesserà soprattutto il fisico ed i sentimenti.

Attenzione invece amici della Vergine, potreste dover fare i conti con un ritorno inaspettato. Ecco di seguito l'Oroscopo completo di domenica 29 settembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno, domenica 29 settembre 2019, segno per segno

Ariete: con l’avvicinarsi del mese di ottobre arriva per il segno un momento di recupero, tuttavia la giornata di domenica potrebbe non essere priva di contrattempi.

All’interno dell’ambito familiare e del rapporto di coppia potrebbero nascere futili discussioni, cercate di essere meno polemici e permalosi.

Toro: potreste sentirvi leggermente malinconici, sarà comunque una giornata molto positiva, soprattutto per i sentimenti e anche nuovi incontri sono favoriti. È un momento di cambiamento e rivoluzione per il segno, il duro lavoro dei mesi precedenti verrà ripagato, dovete solo portare un po’ di pazienza.

Gemelli: il lavoro potrebbe creare qualche preoccupazione durante questa giornata, tuttavia presto troverete le soluzioni che state cercando. È un momento di recupero per quanto riguarda i sentimenti, tuttavia delle incertezze potrebbero presentarsi a coloro i quali vivono un rapporto nato da poco o che da tempo non funziona più.

Cancro: sarà bene per i nati sotto questo segno concedersi una domenica di relax.

Qualcuno, infatti, potrebbe aver somatizzato i problemi e le preoccupazioni nate durante le giornate precedenti e ora potrebbe risentire di malesseri allo stomaco o emicrania. Dunque gli astri consigliano di rimandare le polemiche e le discussioni, ma soprattutto di evitare gli sforzi fisici.

Leone: quella di domenica 29 settembre si rivelerà una giornata favorevole per il segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti e i rapporti interpersonali.

Il Leone potrà concedersi un po’ di riposo e dedicarsi agli affetti personali, gli astri consigliano di regalarsi qualche momento di svago e spensieratezza insieme agli amici. In ambito lavorativo sarà bene non prendere decisioni affrettate, con l’arrivo del mese di ottobre si attueranno dei cambiamenti importanti.

Vergine: è un momento vantaggioso per la Vergine soprattutto per quanto riguarda gli affari e le questioni lavorative.

Durante la nuova settimana qualcuno potrebbe ricevere delle belle gratificazioni o firmare un contratto redditizio. Al contrario durante la giornata di domani, domenica 29 settembre, delle preoccupazioni potrebbero nascere a livello sentimentale, in alcuni casi potrebbe trattarsi di un ritorno al passato.

Bilancia: un quadro astrale estremamente positivo proteggerà il segno durante questa giornata e finalmente si potrà godere un momento di serenità e spensieratezza. Le stelle sono positive soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, chi vive in coppia si sentirà romantico e passionale, desideroso di trascorrere qualche momento di solitudine con il partner; al contrario i single potrebbero fare degli incontri significativi per il futuro. Migliora l’aspetto lavorativo.

Scorpione: con l'arrivo del fine settimana i nati sotto questo segno hanno potuto godere di un positivo momento di recupero, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. La giornata di domenica regalerà serenità e belle emozioni anche a coloro i quali sono alla ricerca di una persona da amare. La situazione migliora anche in ambito lavorativo, ma sarà bene però non fare passi azzardati.

Sagittario: durante la giornata di domenica 29 settembre i sentimenti saranno i protagonisti e finalmente potete recuperare dopo un mese scandito da litigi e discussioni, ritrovando l’armonia con il partner. Al contrario non sarà un momento favorevole per fare nuovi incontri, almeno di tipo sentimentale, gli astri consigliano tuttavia di frequentare luoghi che favoriscono i nuovi contatti, potrebbero nascere importanti amicizie.

Capricorno: sarà una giornata positiva per il segno, ma introspettiva. Il Capricorno ha bisogno di guardarsi dentro e trovare delle risposte che solo lui stesso può darsi. Alcune scelte prese durante i mesi precedenti verranno messe alla prova, ma alla fine troverete le certezze di cui avete bisogno.

Acquario: durante questa giornata potrebbero continuare le problematiche nate all’interno del rapporto di coppia, l'Acquario potrebbe necessitare di maggior sicurezza da parte del partner; al contrario i single potrebbero essere favoriti nella ricerca dell’anima gemella. In ambito lavorativo continuano le preoccupazioni, ma con l’arrivo di ottobre potrete prendervi una bella rivincita in tal senso.

Pesci: sarete i preferiti dagli astri, dunque non demoralizzatevi se qualcosa non sembra andare per il verso giusto, con l’arrivo di ottobre arriveranno le gratificazioni che meritate. Quella di domenica sarà una giornata positiva per i sentimenti, potrete vivere delle belle e in alcuni casi inaspettate emozioni.