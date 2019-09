Durante la giornata di domenica 29 settembre, la situazione amorosa dei nativi Toro potrebbe essere in declino, mentre Cancro avrà tanto lavoro arretrato da portare a termine. Sarà una giornata a fasi alterne per Leone, mentre Scorpione sarà molto creativo sul posto di lavoro, anche se farebbe meglio a prestare attenzione. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 29 settembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 29 settembre, segno per segno

Ariete: avrete in mentre qualcosa di nuovo da fare in compagnia del partner, come un piccolo viaggio oppure una nuova esperienza.

Ciò vi distrarrà dal lavoro per un po’. Per quanto riguarda i single, preferiranno stringere nuove amicizie. Il lavoro vi riserverà delle soddisfazioni e vi permetterà di ottenere dei guadagni extra. Voto - 8

Toro: la vostra vita sentimentale potrebbe presentare qualche lacuna durante a giornata di domenica. Un litigio con il partner potrebbe mettervi in agitazione, quindi, cercate di non essere offensivi.

I single preferiranno prendersi un giorno libero e rilassarsi un po’. In ambito lavorativo potreste avere qualche mansione da svolgere, ma riuscirete a tenere sotto controllo la situazione. Voto - 6,5

Gemelli: potreste avere qualche litigio di coppia che vi creerà non pochi problemi. Dovrete fare attenzione al vostro carattere se non volete peggiorare la situazione. Le cose non andranno per il verso giusto, quindi, mantenete la calma.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

I single troveranno serenità dopo una relazione fallimentare. Sul posto di lavoro ritroverete la voglia di fare, con molte idee nella mente che non vedrete l'ora di fare. Voto - 6,5

Cancro: inizierete sottotono la giornata per quanto riguarda la sfera sentimentale, ma vi riprenderete alla grande dimostrando il vostro affetto. Attenti agli imprevisti se siete single oppure vivete da soli: una Luna dispettosa potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote.

Avrete molto lavoro arretrato da svolgere considerato che durante le giornate precedenti avete avuto altri impegni. Voto - 7,5

Leone: sarà una giornata fra alti e bassi. Bisognerà stare all'erta da possibili incomprensioni con il partner. Siate chiari e precisi. I single saranno di malumore, a causa di qualche tensione. Sul posto di lavoro andrete particolarmente bene, grazie alla vostra determinazione, ma fate attenzione a possibili imprevisti.

Voto - 7,5

Vergine: ci sarà qualche problema in ambito familiare per motivi che voi ritenete senza senso, ma in realtà non è così. Cercate di essere più comprensivi. I single potrebbero trascorrere più tempo con gli amici. La giornata non inizierà molto bene per quanto riguarda il lavoro, ciò nonostante saprete come riprendervi. Voto - 6,5

Bilancia: avrete voglia di uscire a divertirvi e dedicarvi alle vostre mansioni.

Attenti però a non bruciare le vostre finanze. Se state vivendo una relazione stabile, vivrete un'intesa di coppia perfetta. I single saranno ancora alla ricerca della loro anima gemella. Il lavoro prosegue a gonfie vele, e potrete concedervi una tregua considerati i vari impegni che avete avuto. Voto - 8

Scorpione: sarete brillanti e pronti a dare il massimo nelle situazioni mondane. Ciò nonostante il rischio di incorrere in qualche errore sarà molto alto quindi fate attenzione. I single saranno pigri e non avranno voglia di dedicarsi all'amore. Per quanto riguarda il lavoro sarete particolarmente creativi, ottenendo buoni risultati. Voto - 7,5

Sagittario: durante la giornata di domenica non sarete particolarmente tranquilli, dovrete attendere ancora qualche giorno prima che le cose si sistemino. I single si avvicineranno ad una persona che desidera carezze e coccole. In ambito lavorativo gli impegni vi stanno sommergendo e vi sentirete piuttosto confusi. Fate chiarezza nella vostra mente e risolvete la situazione. Voto - 6

Capricorno: sarete frizzanti e allegri e ciò vi aiuterà a dare il meglio con il partner. In amore non avrete rivali e ritroverete l'armonia con la vostra anima gemella in men che non si dica. I single saranno socievoli e stringeranno in fretta nuove amicizie. Giornata entusiasmante e piena di sorprese in ambito lavorativo, specialmente per chi l'ha trovato da poco. Voto - 8,5

Acquario: la Luna nel vostro segno vi aiuterà ad essere più in sintonia con voi stessi. Sarete pazienti e riuscirete a conquistare il cuore della vostra anima gemella molto facilmente. Al contrario, i single saranno nostalgici e faticheranno ad essere lucidi mentalmente, in quanto offuscati da ricordi di una precedente relazione andata a finire male. Al lavoro avrete grandi aspettative e farete di tutto pur di rispettarle. Voto - 7,5

Pesci: sarete piuttosto critici e questo vi renderà antipatici agli occhi della gente, arrivando spesso a dei litigi, soprattutto per le nuove relazioni di coppia. Al contrario per i single sarà un buon momento per riuscire a trovare l'amore. Periodo altalenante nel lavoro in quanto non vi sentite in forma per affrontate mansioni pesanti. Voto - 5,5