L'Oroscopo del giorno lunedì 9 settembre 2019 porta all'attenzione di tutti voi, semplici curiosi o veri e propri 'divoratori' di Astrologia, un fortunato evento interessante l'Astro della Terra. Ebbene si, questo primo giorno interessante la nuova settimana ci porterà una buona notizia: il transito della Luna in Gemelli, fonte di positività e buone chance soprattutto per quei pochi segni favoriti da tale passaggio.

Ansiosi di scoprire quali potrebbero essere i diretti interessati? Vediamo allora di fare una breve analisi sul prossimo 9 settembre come al solito con l'intento di rilevare i segni fortunati e meno nel periodo indicato. Ad essere direttamente valutati quest'oggi i segni rientranti nella seconda metà zodiacale, sottoposti ad accurata indagine astrale in merito ai comparti dell'amore e del lavoro. Diciamo subito che tra gli amici appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci ben pochi avranno la fortuna di gongolare nel periodo: quali?

Di sicuro lo faranno coloro dell'Acquario, ovviamente super-favoriti dall'arrivo della Luna nel comparto e per questo valutati nel periodo al 'top del giorno'. Altresì, giornata abbastanza facile anche per il Capricorno, in questo caso preventivati con le cinque stelle della buona sorte. Quali saranno, invece, i segni messi alle strette da fluttuazioni astrali negative? Andiamo a scoprirlo subito iniziando a declamare, uno ad uno, le previsioni di lunedì 9 settembre sui sei segni in oggetto. Prima però, come da copione, vi esortiamo a dare uno sguardo alla nuova scaletta con le stelline del giorno.

Classifica stelline 9 settembre 2019

Il prossimo lunedì è pronto a deliziarci con qualche ottima sorpresa a livello astrologico, ovviamente non per tutti. Vogliosi di sapere chi avrà la 'mano vincente' alla ripartenza della nuova settimana? La risposta, come facile intuire, è pronta già all'interno della nuova classifica stelline, nel frangente riguardante il giorno 9 settembre 2019. Come messo in chiaro nella nostra anteprima iniziale, il primo giorno della settimana mostra in primo piano il segno dell'Acquario, giustamente affiancato al vertice della scaletta dall'altrettanto positivo Capricorno.

Allora, visto che abbiamo già tolto il velo dai simboli astrali più fortunati in assoluto, adesso non resta altro che dare piena luce all'intera scaletta. A seguire, il resoconto segno per segno:

: Acquario - Luna nel segno; ★★★★★: Capricorno;

★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★: Scorpione;

★★: Bilancia.

Oroscopo lunedì 9 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - I pianeti vi sorreggeranno ben poco sia oggi che domani, pertanto il periodo richiederà un po' di attenzione in più, specialmente verso quei progetti o attività che avete intrapreso da poco.

Cercate di non dare peso ad eventuali dubbi che possono sorgere quest'oggi: vi farebbero perdere solo del tempo. In amore, non sarà una giornata grandiosa, vi sentirete scarichi di energie e non avrete nessuna voglia di affrontare i compiti quotidiani. Anche i rapporti con l'altra 'metà del cielo' non saranno del tutto idilliaci: cercate di mantenere la calma, lasciate perdere le discussioni ed in serata andate a letto presto...

Single, vi sentirete soli a causa dell'ambiente che frequentate, troppo rigido rispetto alle occasioni offerte dalla realtà quotidiana. Sarete combattuti sul fatto di arrendervi o rimanere prigionieri dei vostri schemi mentali senza alcuna via d'uscita. Le previsioni del giorno invitano a cambiare strategia, starete sicuramente meglio. Nel lavoro, non riuscirete a vedere molto lontano, il vostro sguardo non ne vorrà sapere di spaziare ma si soffermerà sulle cose vicine e lì resterà. Le spese da affrontare ed i compiti da svolgere saranno tanti, allora cercate di rispondere con prontezza alle cose più impellenti, altrimenti il vostro morale scenderà a terra.

Scorpione - Mercurio e Luna poco influenti verso il vostro segno renderanno questa giornata non troppo ideale in amore e nel lavoro. Le vostre capacita' intellettive saranno stimolate a rilento e renderete meno del solito. Potreste ottenere risultati soddisfacenti solo tralasciando gli impegni importanti, ma solo fino a domani. Oggi fate solo quello che non potete evitare. In famiglia si richiede la vostra presenza e sollecitudine: il partner avrà delle esigenze eccessive che vi annoieranno non poco; fate buon viso a cattivo gioco... In alcuni casi la gelosia da parte della dolce sarà inesorabile, per questo a fine serata il litigio diventerà sempre più probabile: evitate di alzare i toni altrimenti vi metterete dalla parte del torto. Single, vi sentirete un po' confusi per la contemporanea presenza di più persone che vi interessano. L'umore sarà per questo meno solare del solito e (forse) sarete lunatici e stizzosi. Invece, chi è ancora indeciso se cercare l'anima gemella o attendere che sia la stessa a farsi viva per prima, potrebbe fare incontri interessanti e alcuni potrebbero essere anche decisivi per il futuro. Nel lavoro, tralasciate gli impegni importanti in tutti i settori fino a domani. Oggi fate solo quello che non potete evitare. In alcune situazioni si richiederà la vostra presenza: siate cauti e fate buon viso a cattivo gioco.

Sagittario - Guardate con sufficiente fiducia al vostro futuro sentimentale, economico e professionale in questo lunedì 9 settembre. Per parecchi di voi Sagittario, oggi e domani dietro l'angolo ci saranno novità positive, solo che non tutti avranno la fortuna o l'opportunità di poterle cogliere in tempo. Sarete nel pieno controllo delle vostre emozioni e se avrete dei problemi in questa giornata, troverete la soluzione per voi meno negativa. In amore, giornata scarna di sorprese: l’intesa con il partner sarà sotto controllo, ma che fatica! Visto che c'è chi sta messo peggio di voi Sagittario, questo lunedì non dovete lamentarvi, ok? Molte coppie invece si riscopriranno più innamorate di prima e pronte ad esaudire i loro desideri: momento adatto per programmare concepimenti o fare progetti di vita. Single, giornata ricca di sorprese con l’amore e la voglia di approcciare in primo piano: una persona a voi molto cara saprà darvi un consiglio su un qualcosa che avete intenzione di fare. Diciamo che non potreste desiderare di meglio. Nel lavoro, grinta e abilità vi porteranno a scegliere le situazioni più vantaggiose. Sarete sicuramente prontissimi a prendere decisioni ed afferrare le occasioni che vi sembreranno particolarmente promettenti. Approfittatene per mettere ordine nelle vostre idee e datevi da fare.

Astrologia del giorno 9 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Le predizioni di lunedì annunciano una bella giornata, con la Luna amica ben disposta ad aiutarvi in questo primo giorno della settimana. Cercate di essere molto concentrati e organizzati soprattutto in amore: potete contare su un'atmosfera dolce e serena e senz'altro vi piacerà dialogare con il partner. Ridere e fantasticare insieme a lui/lei, come se aveste ancora tanto da scoprire l'uno dell'altra, sarebbe la cosa migliore per voi da far in questo periodo. La serata sarà da dedicare solamente a voi due, magari per riscoprire quell'intesa affettiva che avete ultimamente un po' smarrito. Single, sarete spinti da un vento propositivo: il vostro intuito questa volta non sbaglierà anche perché sarete effettivamente ben predisposti ad ascoltare il vostro cuore. In molti vivrete sicuramente un periodo fortunato. Nel lavoro, sarà una giornata molto produttiva sotto vari aspetti. Largo allo spirito d'iniziativa ed al coraggio: vi troverete di fronte ad occasioni importanti, facilissime da captare e da sfruttare.

Acquario ’top del giorno’ - La Luna in aspetto favorevole garantisce fortuna: bene quindi sia sul lavoro, dove avrete la possibilità di iniziare un nuovo progetto, che in amore, grazie a una splendida armonia con la persona amata. In campo sentimentale pertanto, ci siamo finalmente! Tutto diventerà più bello sotto l'influsso della 'musa dei poeti' e ogni speranza sarà presto trasformata in certezza. In tanti sarete pieni di energia e, grazie ad astri sicuramente di parte, il vostro cuore parlerà a chi sapete con romanticismo e tanto affetto. Single, un clima frizzante favorirà gli scambi affettivi, sarete seduttivi ed estroversi come piace tanto a voi: approfittatene. In alcune situazioni invece vi basterà poco per farvi cambiare repentinamente d'umore e farvi diventare facilmente irritabili. Riflettete bene prima di prendere qualsiasi decisione. Nel lavoro invece, sarete soddisfatti dell'andamento della giornata; forse si consoliderà la vostra attuale posizione e la simpatia saprà conquistare tutti. Il momento sarà perfetto per lanciare idee, dare un nuovo impulso all'attività o cercare qualcosa più adatta alle vostre attitudini.

Pesci - L'umore oggi non sara' dei migliori, forse a causa dell'aspetto poco positivo di Venere (opposizione a Nettuno). Probabile qualche malinteso nel corso della normale quotidianità: cercate di concentrarvi su cosa fare e non siate disorganizzati. Le stelle, parlando in generale, sono abbastanza dalla vostra parte spesso favorendo l'attuazione dei progetti in corso. Non farete nessuna fatica a ottenere quello che meritate, però un po' di auto-gestione alle vostre cose, soprattutto quelle più importanti non guasterà di sicuro. Secondo l'oroscopo del giorno 9 settembre intanto, riguardo l'amore, la giornata sarà rilassante e piacevole: chi sta vivendo una relazione seria potrà vedere nella persona vicina un’ancora di salvezza per il futuro. Se single invece, vi saranno momenti in cui nulla sarà più importante che entrare in contatto con sé stessi ed i propri pensieri. Perché lo scenario astrale vi consentirà di tirare un sospiro di sollievo rispetto ai giorni scorsi. Nel lavoro, le stelle vi proporranno diverse opportunità da cogliere al volo. La vostra intraprendenza farà faville e potrete affrontare le situazioni più impegnative senza fare una piega.