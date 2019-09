L'Oroscopo della settimana dal 9 al 15 settembre 2019 è arrivato, ben deciso a mettere sul piatto della bilancia le prossime sette giornate. Target di oggi, l'Astrologia applicata alla seconda settimana del presente mese, imperniata direttamente sulle effemeridi del periodo. In campo le predizioni, le pagelle e le stelline da lunedì a domenica relative ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Non solo, a portare in alto la curiosità di voi lettori soprattutto l'attesissima classifica settimanale completa, in questo caso riguardante tutti i dodici simboli zodiacali. Pronti a scoprire il grado di positività attribuito dagli astri al segno presente nel proprio Tema Natale? Bene, iniziamo 'alla grande' svelando i segni migliori scelti tra i sei sotto analisi in questo frangente. Come da titolo iniziale, a gongolare nel periodo sarà di certo l'Ariete (voto 10) meritatamente posizionato al primo posto in scaletta.

A fare da spalla al segno di Fuoco citato poc'anzi toccherà al Cancro (voto 8), un pelino più giù dal migliore in assoluto. In merito ai segni preventivati in periodo negativo invece, le previsioni zodiacali settimanali ingegnate sulle giornate da lunedì 9 a domenica 15 settembre puntano l'attenzione sul segno dei Gemelli (voto 5), valutato quest'oggi il voto dell'insufficienza.

Luna nei segni: transiti della settimana

Pronti a dare il via ad una nuova settimana?

Bene, però prima di passare a leggere d'un fiato le previsioni dell'oroscopo settimanale, è prassi ormai consolidata anticipare i nuovi transiti della Luna all'interno dei settori interessati. Facciamo presente che, nel frangente sotto osservazione, la 'musa dei poeti' cambierà in tutto tre volte settore, in questo caso già in programma per questa settimana. Ad aprire il giro infrasettimanale sarà una dolcissima Luna in Acquario, in arrivo nel segno d'Aria nella tarda serata di questo lunedì 9 settembre, per la precisione dalle ore 23:33.

La cercatissima 'musa dei poeti' osserverà un nuovo stop giovedì 12 settembre alle ore 11:51: la Luna in Pesci è servita! La settimana infine sarà da ritenersi archiviata in quanto giunta al termine con la Luna in Ariete splenderà maestosa nel cielo di domenica 15 settembre. Bene, dopo aver scoperto i transiti lunari andiamo pure a dare spazio alle previsioni zodiacali, ai voti e alle stelline segno per segno.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 10. Anche a voi dell'Ariete finalmente è arrivato il momento che aspettavate da tempo: pronti a gongolare? Certo che sì, anche perché si presume possa essere davvero interessante la prossima settimana e oggi l'Astrologia ha buoni motivi per affermare una tale ipotesi. Intanto, le effemeridi del periodo sono pronte ad assicurare ben quattro giorni totalmente vincenti, sui sette disponibili.

Ecco come sono state distribuite le stelline, giorno per giorno:

Top del giorno domenica 15 settembre - Luna nel segno;

domenica 15 settembre - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 11, giovedì 12 e sabato 14;

★★★★ lunedì 9, martedì 10 e venerdì 13.

Toro: voto 6. Settimana messa in preventivo come decisamente in linea con la sufficienza. Infatti, questo periodo vedrà solo due giornate positive, martedì e venerdì, tutte le altre saranno da navigare a vista. Pronti a scoprire le stelline giornaliere? In questo caso un consiglio: attenti a non far diventare alcuni piccoli conflitti dei veri e propri duelli. Cercate di rinnovare le promesse d’amore: fate dimenticare alla persona amata certi vostri comportamenti. Il riepilogo generale a seguire:

★★★★★ martedì 10 e venerdì 13;

★★★★ lunedì 9, mercoledì 11 e giovedì 12;

★★★ sabato 14 settembre;

★★ domenica 15 settembre.

Gemelli: voto 5. Prenderanno o no la giusta direzione i prossimi sette giorni imminente arrivo? Scopriamolo insieme andando a mettere la spunta della positività al fianco dei giorni valutati buoni. Invece da segnare con il pennarello rosso quelle giornate preventivate in negativo. Iniziamo pertanto a scoprire come sarà la prossima settimana per voi Gemelli. Il resoconto delle stelle quotidiane:

★★★★★ mercoledì 11 settembre;

★★★★ martedì 10, giovedì 12 e venerdì 13;

★★★ lunedì 9 e domenica 15;

★★ sabato 14 settembre.

Cancro: voto 6. L'oroscopo della prossima settimana si prevede abbastanza sotto le attese, almeno riguardo la parte di avvio del periodo. Diciamo che le giornate osserveranno una certa stabilità, intervallando periodi buoni con altri valutati nella routine. In generale, il frangente favorisce le buone strategie: saprete elaborare piani astutamente diabolici e inattaccabili per qualunque situazione. La fortuna non sarà dalla vostra parte comunque, perciò occhio al rischio. Analizziamo più da vicino le stelline riguardanti i prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 9 e domenica 15;

★★★★ giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14;

★★★ martedì 10 settembre;

★★ mercoledì 11 settembre.

Leone: voto 6. Le giornate sotto osservazione in questo momento annunciano a voi del Leone un giovedì e un venerdì decisamente poco gradevoli in quanto a positività. Infatti, giovedì avrà i colori spenti del 'sottotono' mentre il quinto giorno tra i sette analizzati si profila abbastanza complicato. Tra alti e bassi, punte di felicità e momenti di apprensione, questo lasso temporale sarà tutto sommato positivo. Avrete voglia di tenerezza, di stabilità sentimentale! Vediamo cos'altro riserveranno le stelline quotidiane applicate ai singoli giorni:

★★★★★ lunedì 9 e sabato 14;

★★★★ martedì 10, mercoledì 11 e domenica 15;

★★★ giovedì 12 settembre;

★★ venerdì 13 settembre.

Vergine: voto 8. Si prevedono buone le prossime giornate in calendario. Togliendo subito quelle di sabato e domenica, tutte le altre saranno da considerare soddisfacenti. L'oroscopo della settimana 9-15 settembre in merito alle due giornate peggiori invitano alla calma: qualche discussione in famiglia sarà accettabile, ma a lungo andare potrebbero essere sempre più incalzanti. Con bravura e genio, le trasformerete in opportunità. Vediamo il calendario con le stelline giornaliere:

Top del giorno martedì 10 settembre;

martedì 10 settembre; ★★★★★ lunedì 9, giovedì 12 e venerdì 13;

★★★★ mercoledì 11 settembre;

★★★ sabato 14 settembre;

★★ domenica 15 settembre.

