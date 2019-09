L'Oroscopo settimanale dal 9 al 15 settembre 2019 mette in rilievo il probabile andamento riservato ai prossimi sette giorni in calendario. Sotto analisi in questo contesto i soli simboli astrali rappresentanti la prima metà dello zodiaco: in evidenza pertanto Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a dare spazio ai nuovi voti, alle stelline e alle previsioni della settimana?

In questo contesto, parlando ovviamente in merito ai sei segni di cui sopra, l'Astrologia cercherà di dare un'idea su come si presenterà il periodo in analisi; soprattutto, si cercherà di far luce su quali sono i segni migliori del momento. Parlando in merito a quest'ultimi dunque, gli astri sono propensi a regalare grosse soddisfazioni a coloro nativi dei Pesci (voto 9), favoriti nel frangente da una meravigliosa Luna in ingresso nel comparto a partire dalle ore 11:51 di giovedì 11 settembre.

Periodo abbastanza positivo anche per quelli dell'Acquario (voto 8), tallonati a breve distanza da coloro appartenenti a Bilancia (voto 7), Scorpione (voto 7) e Sagittario (voto 7). Invece, per quanto riguarda la zona 'difficile' della scala dei valori settimanale? In questo caso le previsioni della settimana da lunedì 9 a domenica 15 settembre elaborate sull'Astrologia del periodo annunciano sette giornate mediamente sulla sufficienza ai nativi dei Gemelli (voto 6). Purtroppo gli amici appartenenti al predetto segno di Aria saranno rallentati da situazioni astrali poco congeniali al segno.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 7. Il periodo in imminente arrivo si presume possa portare una certa positività generale anche se, ovviamente, non mancheranno alcune giornate molto impegnative verso le quali porsi con una certa concentrazione. Ad esempio? Tanto per dirne una, tipo quella di venerdì (sottotono) o peggio quella relativa a lunedì (ko). In generale diciamo che sarà abbastanza vivibile il frangente sotto analisi.

Dubbi o perplessità? Tranquilli, andiamo a tastare il polso alla scaletta per renderci meglio conto di come state messi in quanto a positività/negatività. Il responso completo:

Top del giorno mercoledì 11 settembre;

mercoledì 11 settembre; ★★★★★ martedì 10, domenica 15;

★★★★ giovedì 12, sabato 14;

★★★ venerdì 13 settembre;

★★ lunedì 9 settembre 2019.

Scorpione: voto 7. Settimana tutto sommato buona, ad eccezione di lunedì e martedì: peccato, proprio alla partenza della settimana non ci voleva proprio: pazienza!

Diciamo che ad essere colpito sarà soprattutto il settore dedicato agli affetti o ai sentimenti in generale, questo purtroppo è quanto fatto trapelare dal vostro cielo nel periodo. Quindi calma e massima fiducia nelle stelle. Vediamo allora di individuare le giornate migliori da usare per le cose di una certa portata, ovviamente tenendo riservate quelle sottolineate come negative viste in apertura.

A seguire le stelle di vostra competenza, giorno per giorno:

Top del giorno venerdì 13 settembre;

venerdì 13 settembre; ★★★★★ giovedì 12, sabato 14;

★★★★ mercoledì 11, domenica 15;

★★★ lunedì 9 settembre;

★★ martedì 10 settembre 2019.

Sagittario: voto 7. Settimana decisamente poco incisiva ma assolutamente non negativa per voi Sagittario. Specialmente in quelle giornate valutate con tre e due stelle (mercoledì e giovedì), si consiglia di tenere gli occhi e le orecchie bene aperti. Per le restanti, le previsioni della settimana annunciano giornate abbastanza favorevoli al segno. Le migliori senz'altro sabato, 'top del giorno' e quelle di venerdì e domenica valutate a cinque stelle. La fine del periodo quindi si preannuncia ottimo per fare o eventualmente disfare cose e situazioni importanti: splendido il weekend. Vediamo di analizzare insieme nei dettagli le stelline giornaliere relative al vostro segno:

Top del giorno sabato 14 settembre;

sabato 14 settembre; ★★★★★ venerdì 13, domenica 15;

★★★★ lunedì 9, martedì 10;

★★★ mercoledì 11 settembre;

★★ giovedì 12 settembre.

Capricorno: voto 6. Sette giornate valutate sulla media sufficienza per voi Capricorno, tuttavia non senza periodi altamente efficienti su cui poter contare. Gli astri del momento per quanto riguarda le giornate di chiusura della settimana, guardano con una certa ansia sia il venerdì (sottotono) che il sabato (ko): pertanto si preannuncia già da ora un inizio weekend poco efficace in quasi ogni settore della vita: tranquilli, vi rifarete con martedì, giovedì e domenica valutati a quattro stelle. Giorni speciali intanto, ottimi da investire in amore e/o nel lavoro, lunedì e mercoledì preventivati al top con cinque stelle. Passiamo pure al responso restituito dall'astrologia al vostro segno:

★★★★★ lunedì 9, mercoledì 11;

★★★★ martedì 10, giovedì 12, domenica 15;

★★★ venerdì 13 settembre;

★★ sabato 14 settembre 2019.

Acquario: voto 8. In base a quanto messo in evidenza dalla vostra carta astrologica, la settimana in arrivo potrà contare su una splendida sequenza di giornate positive, tutte posizionate nella parte iniziale del periodo. Attenti solo al finale, certamente da tenere sotto controllo soprattutto domenica (sottotono) nonché giovedì (ko). Da segnalare la splendida giornata al 'top' del prossimo 9 settembre, sostenuta alla grande dalla Luna in Acquario. A seguire il responso dettagliato con le stelline quotidiane di vostra competenza:

Top del giorno lunedì 9 settembre - Luna nel segno;

lunedì 9 settembre - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 10, mercoledì 11, sabato 14;

★★★★ venerdì 13 settembre;

★★★ domenica 15 settembre;

★★ giovedì 12 settembre.

Pesci: voto 9. Questa settimana è messa in preventivo come ottima, ben disposta a regalare giornate da vivere davvero in grande stile. Presumibilmente saranno ben quattro le giornate fortunate, pronte a regalare soddisfazioni a piene mani a coppie, single, lavoratori e amicizie in generale. Molti nativi, parlando in merito all'amore, potranno contare su una splendida Luna in Pesci in arrivo nel comparto proprio questo giovedì 12 settembre. Tra le altre migliori giornate spiccano senz'altro quelle di martedì, venerdì e domenica; ma con la giornata di mercoledì è prevista decisamente a passo ridotto. Vediamo di approfondire la scala di valori riguardante i sette giorni in calendario:

Top del giorno giovedì 12 settembre - Luna nel segno;

giovedì 12 settembre - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 10, venerdì 13 e domenica 15;

★★★★ lunedì 9 e sabato 14;

★★★ mercoledì 11 settembre.

Classifica settimanale segno per segno

In evidenza in questa ultima parte dell'articolo, come al solito, l'incontro irrinunciabile con l'Astrologia settimanale applicata ai dodici simboli dello zodiaco. Lo scopo è quello di fare chiarezza in merito al periodo in esame indicando il grado di qualità/negatività preventivato ad ogni singolo segno. Metro di misura in grado di dare un'idea generale sulla bontà o meno del momento, ovviamente con una certa facilità, è la nostra classifica della settimana, nel contesto impostata sul lasso temporale che va da lunedì 9 a domenica 15 settembre. In anteprima abbiamo già dato qualche info in merito alle posizioni e relative pagelle, adesso non rimane altro da fare se non andare al riepilogo finale segno per segno. A voi il resoconto astrale:

1° Ariete , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Pesci, voto 9;

3° Vergine e Acquario, voto 8;

4° Bilancia, Scorpione e Sagittario, voto 7;

5° Toro, Cancro, Leone e Capricorno, voto 6;

6° Gemelli, voto 5.

Bene, il 'pensiero delle stelle' espresso quest'oggi dall'oroscopo settimanale dal 9 al 15 settembre, quindi ingegnato sulla seconda settimana del corrente mese è stato finalmente svelato. Come sempre ci teniamo a darvi appuntamento alla prossima: nuove predizioni affiancate dall'immancabile classifica corredata dalle stelline quotidiane vi attendono. Il tutto imperniato sulle giornate comprese tra il 16 e il 22 di settembre.