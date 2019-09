Durante la giornata di lunedì 9 settembre, i nativi Ariete saranno piuttosto perplessi riguardo la loro attuale relazione di coppia, mentre Gemelli farà diversi nuovi incontri. Leone si sentirà allegro e pronto ad affrontare una nuova giornata lavorativa, mentre Acquario cercherà di portare a termine tutte le faccende che ha da svolgere. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di lunedì 9 settembre.

Previsioni oroscopo lunedì 9 settembre segno per segno

Ariete: sarete piuttosto perplessi riguardo la vostra attuale relazione di coppia. Questo potrebbe far innervosire il partner per cui, cercate di non creare litigi. Voto - 6,5.

Toro: relazione di coppia tra alti e bassi. Ultimamente state litigando spesso con il partner, al punto che prenderete in considerazione l'ipotesi di cambiare strada. Voto - 5,5.

Gemelli: farete tanti nuovi incontri grazie ad un’uscita con i vostri amici.

Incontri che potrebbero risultare molto interessanti, al punto che non riuscirete a pensare ad altro. Voto - 7,5.

Cancro: potreste avere qualche difficoltà a gestire il lavoro durante la giornata di sabato. Ultimamente avete tanti impegni da portare a termine e fareste meglio a chiedere aiuto ad un vostro collega. Voto - 6.

Leone: giornata ricca di occasioni per i nativi del segno. Vi sentirete allegri, ma soprattutto determinati a dare il meglio di voi stessi sul posto di lavoro, con ottimi risultati.

Voto - 8,5.

Vergine: sarete sovrappensiero durante la giornata di lunedì. Le troppe mansioni da svolgere e i problemi della vostra vita privata vi impediranno di dare il meglio di voi stessi, rischiando un richiamo da parte del capo. Voto - 6.

Bilancia: grandi successi lavorativi per i nativi del segno. Finalmente arriveranno i risultati tanto attesi che vi metteranno di buon umore e vi spingeranno a dare ancora di più.

Voto - 8,5.

Scorpione: cercherete di dare il massimo sul fronte lavorativo, ciò nonostante non sempre riuscirete a consegnare delle ottime idee. Non scoraggiatevi. Voto - 6,5

Sagittario: sarete carichi di energie, agguerriti sul posto di lavoro, pronti a svolgere la maggior parte delle mansioni lavorative disponibili, causando anche invidia da parte dei colleghi. Voto - 8.

Capricorno: sarete particolarmente impegnati, tanto da non riuscire a stare dietro alle richieste del partner.

Ciò potrebbe causare qualche problema in ambito sentimentale. Quindi, fate attenzione. Voto - 6,5.

Acquario: cercherete di sbrigare tutte le vostre faccende per riuscire a passare del tempo in compagnia del partner. Ciò nonostante fareste meglio a svolgere tali mansioni per bene, se non volete perdere altro tempo. Voto - 6,5.

Pesci: sarete troppo pensierosi e nostalgici durante la giornata di lunedì.

Questo potrebbe influire negativamente sulla vostra attuale relazione di coppia, nonché sul posto di lavoro. Voto - 6.