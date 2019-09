L'Oroscopo di domenica approfondisce il transito di Luna in Capricorno che incrocia le sue energie con Saturno e Plutone già presenti nel segno. I passaggi planetari animano lo zodiaco e creano cambiamenti nell'umore di ciascun segno zodiacale alle prese con l'amore e gli eventi giornalieri. Una nuova fiducia lambisce Leone, Scorpione, Sagittario, Pesci e Acquario nelle previsioni astrali fortunatissime e promettenti anche per gli altri simboli.

Sensazioni nuove nell'oroscopo di domenica

Ariete: l'influenza lunare dal Capricorno produce una certa malinconia e sprigiona pensieri negativi difficili da tenere a bada. Ma cercate di non ritirarvi in solitudine, rischiereste di peggiorare la situazione quando invece potreste aprirvi a un sano divertimento in compagnia di persone a cui tenete molto.

Toro: una sorta di insoddisfazione potrebbe essere procurata da Urano in trigono con Saturno e Luna.

In famiglia potreste accorgervi di non avere ciò che desiderate, ma in fondo capirete che queste sensazioni non sono tanto negative come pensate.

Gemelli: un po' pigri, attenderete gli eventi senza forzare le situazioni. Agirete sotto una confusione emotiva che rischia di sopraffarvi. Da un lato la libertà di un Giove ottimista, dall'altro Venere che vincola con il sentimento questa ribellione.

Cancro: un po' giù di tono a causa di un'opposizione lunare e saturniana, potreste perdere gli stimoli giusti per progredire in maniera positiva.

Venere, Sole, Mercurio e Marte in sinergia filtrano questo pessimismo, ricavandone una nuova carica consapevole, tutta da investire nel quotidiano.

Leone: i transiti planetari spingono all'azione e oserete con successo in ogni campo vitale. Mercurio è alleato nel garantire un sesto senso che diventa pratico e promettente anche per l'amore. Venere insieme a Sole e Marte dalla Vergine, potrebbe concretizzare i sogni sentimentali coronandoli anche con un matrimonio.

Vergine: alcune emozioni sono talmente forti che avrete paura di viverle, poiché troppo difficili da affrontare. Ma trovando la carica giusta, eviterete di tenere tutto dentro e come un'esplosione vulcanica quando meno ve lo aspetterete tutto salirà a galla a rivoluzionare la vita affettiva.

Previsioni astrali fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una Luna alquanto negativa mischia un po' le carte in tavola in campo affettivo e alcune preoccupazioni familiari potrebbero influenzare negativamente un atteggiamento sempre ottimista.

Attenzione a non commettere degli errori che potrebbero provocare crepe insanabili.

Scorpione: accarezzati dalla Luna, libererete forze nascoste e il modo di amare diventerà molto sensuale e magnetico. Eventi imprevisti risulteranno positivi per smuovere alcune situazioni in stallo e sarete voi a trovare le soluzioni giuste.

Sagittario: una nuova forma di libertà pervade una personalità già di per sé molto libera e indipendente.

Siete alla ricerca di nuovi stimoli per esprimere in modo creativo delle verità nascoste. Alcuni colpi di fortuna innescati da Giove potrebbero dare la spinta giusta per scoprire nuove dimensioni.

Capricorno: Luna nel segno apporta un certo rigore al modo di vivere i sentimenti. Tenderete a tenere dentro le sensazioni, quasi celandole per paura che queste possano provocare sofferenze. Ma Plutone filtrerà le emozioni in modo costruttivo.

Acquario: Saturno e Luna dal segno amico del Capricorno, sostengono e appoggiano le imprese quotidiane. Grinta e fantasia non vi abbandoneranno mai e riuscirete a fronteggiare alcune situazioni utilizzando lo sprint vitale giusto.

Pesci: una sensitività perspicace viene approfondita dal doppio influsso di Nettuno e Luna, così l'umore diventa molto intuitivo. Riuscirete a capire lo stato d'animo delle persone che vi circondano e sarete molto d'aiuto a chi è in difficoltà, elargendo i consigli giusti.