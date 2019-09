Durante la settimana che va dal 16 al 22 settembre, ci sarà aria di nervosismo per i nativi Ariete, che potrebbero avere una discussione con il partner, mentre Vergine sarà piuttosto stanca per via del troppo lavoro. Scorpione sarà particolarmente permaloso, mentre Capricorno riceverà una delusione, ma sarà pronto a rimediare ai propri errori. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la settimana dal 16 al 22 settembre 2019.

Previsioni astrologiche dal 16 al 22 settembre segno per segno

Ariete: sarete particolarmente nervosi, al punto da poter arrivare ad una discussione con il vostro partner.

Cercate di darvi una calmata e mettere l'orgoglio da parte per evitare problemi. Lavoro tra alti e bassi, grazie a dei progetti poco convincenti. Voto - 6.

Toro: dedicherete gran parte del vostro tempo durante la settimana in compagnia dei vostri amici oppure del vostro partner. Vi divertirete tanto e non penserete a nulla di negativo. Lavoro al top grazie al vostro buonumore e alla vostra creatività.

Voto - 9.

Gemelli: ultimamente qualunque progetto lavorativo fate, non riuscite più ad ottenere il meritato successo. Cercate di capire dove state sbagliando per tornare a fare degli ottimi guadagni. Relazione di coppia stabile. Voto - 7.

Cancro: sarete particolarmente in sintonia con il vostro partner, regalandovi tanti momenti di passione, che vi daranno inoltre lo spunto per poter piazzare tanti successi lavorativi.

Voto - 9.

Leone: avrete grandi soddisfazioni in ambito lavorativo, grazie alla vostra intraprendenza e la vostra voglia di fare. Amore di coppia al top, anche se non sarà facile trovare del tempo da dedicare alla vostra anima gemella. Voto - 8,5.

Vergine: sarete piuttosto stanchi dopo aver passato il vostro tempo a lavorare la scorsa settimana. Fortunatamente non ci saranno tante mansioni da svolgere, ciò significa che avrete più tempo per riposarvi e dedicarvi alla vostra anima gemella.

Voto - 8.

Bilancia: avete bisogno di lavorare qualche ora extra per poter organizzare qualcosa per il partner o per un vostro amico. Anche se vi porterà via molto tempo, alla fine sarete soddisfatti del risultato. Voto - 7,5.

Scorpione: sarete piuttosto permalosi durante la settimana, tanto da causare spesso litigi e incomprensioni con i colleghi o con il partner. Cercate di darvi una calmata. In compenso, continuerete a lavorare bene, con ottimi guadagni.

Voto - 6,5.

Sagittario: comincerete ad essere più ottimisti, tornando a lavorare bene, piazzando tanti successi lavorativi grazie alla vostra creatività. Anche il partner sarà soddisfatto di voi, e voi non vi risparmierete di essere affettuosi e romantici al massimo. Voto - 8,5.

Capricorno: ci sarà qualche delusione in ambito lavorativo durante la settimana. Ciò nonostante voi sarete pronti a rimediare ai vostri errori, riprovandoci e cercando di non sbagliare.

Qualche incomprensione con il partner, ma nulla che possa compromettere la vostra relazione. Voto - 7.

Acquario: cercherete di fare tutto il possibile pur di rendere felice il vostro partner. Volete recuperare il tempo perso ma sapete che vi basterà regalargli tutto il vostro amore per essere felici. Voto - 8,5.

Pesci: vi sentirete al centro dell'attenzione per tutto il tempo, soprattutto in ambito lavorativo, dove riuscirete ad ottenere tanti successi lavorativi grazie alla vostra grinta. Relazione di coppia al top. Voto - 8,5.