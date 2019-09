L'ultimo giorno della seconda settimana di settembre prende il via. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 15 settembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto i segni zodiacali del Toro recuperare dal punto di vista fisico. Per la Bilancia meglio rimanere cauti in amore.

Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo per i segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata.

Previsioni astrologiche del 15 settembre da Ariete a Vergine

Ariete: in amore all'improvviso può manifestarsi un interesse grazie alla Luna che entra nel vostro segno zodiacale e vi regala grande emotività.

Nel lavoro molto dipende da ciò che fate, ma certe situazioni sono già in pista.

Toro: per i sentimenti cercate di fare di più, adesso avete l'opportunità di svolgere mansioni con più facilità. Nel lavoro non sottovalutate proposte ma sarebbe meglio considerare anche possibili cambiamenti. Recupero per il fisico.

Gemelli: a livello amoroso da oggi sarà possibile vivere qualche emozione in più, la seconda parte di settembre porta un miglioramento.

Nel lavoro chi ha avuto un calo economico non recupera immediatamente.

Cancro: per i sentimenti questa domenica vi invita a fare le cose con calma. A livello lavorativo ogni tanto avete bisogno di verificare quello che state facendo. Stanchezza per il fisico.

Leone: in amore la domenica nasce con ottime stelle, potreste valutare seriamente una proposta d'amore. Nel lavoro con questo cielo conviene fare progetti ma senza fare il passo più lungo della gamba.

Bella la giornata per il fisico.

Vergine: a livello oggi si potrsentimentale se ci sono stati contrasti adesso si può recuperare. Nel lavoro, se dovete fare discussioni sarebbe il caso di affrontarle subito.

Previsioni e oroscopo 15 settembre: la giornata dei segni zodiacali da Bilancia a Pesci

BIlancia: in amore oggi occorre essere cauti con le parole. Giornata che può creare qualche disputa. Nel lavoro alcune persone vorrebbero cambiare ma con Mercurio che attraversa il vostro segno zodiacale da ieri non è escluso che arrivi qualche proposta.

Scorpione: per i sentimenti la domenica non porta nessuna novità, nel complesso però non sarà un momento difficile. A livello lavorativo ci sono momenti in cui bisogna pensare solo al lavoro. È meglio evitare conflitti.

Sagittario: per i sentimenti è una domenica valida, che permette anche di superare qualche perplessità. Nel lavoro non tutti vorrebbero vivere alcune situazioni, ma adesso si possono fare richieste più importanti.

Capricorno: in amore periodo di scarsa concentrazione. Ciò che è nato agli inizi del mese non deve però essere cancellato. A livello lavorativo non bisogna prendere tutto in modo serio, non fidatevi di alcuni accordi troppo facili.

Acquario: per i sentimenti inizia un transito molto valido di Mercurio. Buone le idee e le nuove conoscenze. Nel lavoro periodo di forza che regala anche una situazione di maggiore intensità.

Pesci: per i sentimenti buona la giornata, non abbiamo più Venere e Mercurio in opposizione. Nel lavoro c'è un netto incremento della vostra lucidità. Se dovete pensare a un rinnovo è importante iniziare a farlo.