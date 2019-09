Durante la giornata di domenica 15 settembre, Ariete finalmente riceverà delle belle notizie in ambito sentimentale, mentre Acquario avrà delle responsabilità importanti da gestire al Lavoro. La carriera professionale dei nativi in Pesci continuerà a decollare, mentre Scorpione potrebbe avere qualche incertezza in amore. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 15 settembre 2019.

Previsioni oroscopo domenica 15 settembre segno per segno

Ariete: notizie positive in arrivo per quanto riguarda la vostra relazione di coppia.

Sarete infatti di buonumore, potrete chiarire le rispettive posizioni con il partner e tutto ciò migliorerà notevolmente il vostro affiatamento. Bene anche il lavoro, dove nuovi incontri professionali vi permetteranno di dare sfogo alla vostra creatività. Voto - 9

Toro: alcune situazioni sentimentali in sospeso potrebbero finalmente sbloccarsi, mentre altre invece potrebbero chiudersi inaspettatamente.

Sul lavoro vi converrà occuparvi degli incarichi che sarete sicuri di poter portare a termine, senza sobbarcarvi di ulteriori impegni. Voto - 6,5

Gemelli: se siete ancora innamorati di qualcuno, non è da escludere un possibile ritorno di fiamma. Bel periodo sul fronte professionale, considerando anche i guadagni in crescita. Voto - 7,5

Cancro: potreste avere qualche discussione con la vostra anima gemella nel cercare di organizzare i vostri progetti per il futuro.

Siate collaborativi e ascoltate di più le esigenze del partner. Giornata ricca di idee sul posto di lavoro. Voto - 7

Leone: vi sentirete insoddisfatti della vostra vita sentimentale, e penserete che sia il caso di rivederne alcuni aspetti. Vi converrà fare delle promesse solo se sarete in grado di mantenerle. La sfera lavorativa invece vi vedrà in grado di superare gli ostacoli che si presenteranno nel corso della giornata.

Voto - 7

Vergine: sarete più sereni e avrete le idee chiare. Tutto ciò vi permetterà di rimettervi alla ricerca dell'amore. Le relazioni stabili attraverseranno un ottimo periodo. Alcuni cambiamenti in ambito lavorativo potrebbero confondervi, cercate di rimanere concentrati. Voto - 7,5

Bilancia: molte cose miglioreranno decisamente la vostra relazione di coppia. Vi sentirete più leggeri, innamorati come non mai del vostro partner.

Approfittate di questo momento per renderlo indimenticabile. Sul lavoro, alcuni progetti non procederanno come avevate immaginato, dunque cercate di capire cosa c'è che non va. Voto - 8

Scorpione: sentirete la necessità che il partner sia più deciso con voi, un atteggiamento che vi disturberà non poco e che potrebbe far sorgere qualche discussione. Provate a far capire chiaramente quali sono le vostre intenzioni.

Giornata sottotono sul posto di lavoro; fareste meglio a rivalutare alcuni progetti. Voto - 6

Sagittario: state lottando tanto per cercare di superare una crisi in amore, ma non è ancora arrivato il momento di cantare vittoria. Dovrete riflettere su quale sia la strada migliore da imboccare. Alcune novità sul fronte professionale cambieranno il vostro modo di lavorare che, però, non piacerà affatto al vostro capo. Voto - 6

Capricorno: potreste far valere le vostre ragioni e farvi ascoltare sul serio dal partner durante la giornata di domenica. La vostra relazione ha mostrato i suoi punti deboli; ora dovete scegliere se continuare a portarla avanti oppure no. Sul lavoro dovrete fare attenzione agli imprevisti. Voto - 6,5

Acquario: giornata adatta per rimettersi alla ricerca dell'anima gemella, stavolta però senza commettere errori. Le cose sono destinate ad andare sempre meglio, dunque potrete prendervi tutto il tempo che vi serve. Sul lavoro avrete delle responsabilità in più, ma ne sarete entusiasti. Voto - 7,5

Pesci: se state vivendo una nuova relazione sentimentale, sarete favoriti durante la giornata di domenica. Indubbiamente state affrontando un'esperienza del tutto nuova e perciò non ve la lascerete sfuggire per nulla al mondo. A parte qualche momento di scoraggiamento, la vostra carriera professionale è destinata a decollare. Voto - 9