Il weekend che va dal 14 al 15 settembre sarà dominato soprattutto dalle emozioni e dai sentimenti, dall'amore e dal romanticismo più sfrenato, come per i nativi Gemelli e Scorpione. Al contrario il Toro si sentirà piuttosto stanco in seguito ad una settimana pesante. Il Cancro farà attenzione al lavoro e alle proprie finanze, mentre per il Leone arriveranno delle difficoltà da superare sul posto di lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 14 al 15 settembre 2019.

Previsioni oroscopo weekend 14-15 settembre segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana piuttosto tranquillo, salvo qualche piccola gelosia nei confronti del partner che risolverete facilmente. Il lavoro procede bene, trovando inoltre dei momenti di svago. Voto - 7,5

Toro: sarete alquanto stanchi in seguito ad una settimana piuttosto pesante, adesso volete soltanto riposarvi un po’ e non pensare a tutte le faccende lavorative da sbrigare.

Voto - 7

Gemelli: sarà un fine settimana ricco di passione da condividere con il partner. Per quanto riguarda i single, potreste riuscire a trovare la vostra anima gemella grazie alla vostra carica erotica. Voto - 9

Cancro: cercherete di concentrarvi di più sul posto di lavoro per riuscire a consegnare più mansioni possibili e aumentare le vostre finanze. Se necessario, farete anche qualche ora extra.

Voto - 7

Leone: arriverà qualche difficoltà in ambito lavorativo durante il fine settimana. Non riuscirete ad organizzare bene il vostro lavoro, di conseguenza, potreste perdere del tempo prezioso. Voto - 6,5

Vergine: sarete alquanto nervosi, in quanto un vostro collega ultimamente non la smette di provocarvi, impedendovi di lavorare al meglio. Cercate di non dargli retta. Voto - 6,5

Bilancia: il lavoro andrà molto bene durante il fine settimana, grazie alla vostra creatività e voglia di fare.

La stessa cosa non si potrà dire per quanto riguarda l'amore, in quanto non riuscite più ad andare d'accordo con il partner. Voto - 6,5

Scorpione: la vostra relazione di coppia procederà magnificamente, al punto che prenderete in considerazione l'idea di mettere da parte il lavoro per un giorno e concedervi una piccola vacanza. Voto - 8,5

Sagittario: i problemi di coppia con il partner continuano, ciò nonostante siete stanchi di tenere il broncio alla vostra dolce metà ragion, per cui cercherete di fare qualcosa per sistemare le cose una volta per tutte.

Voto - 7,5

Capricorno: vi sentite più fiduciosi, grazie ai continui complimenti da parte dei vostri colleghi. Ciò vi darà lo stimolo necessario per cercare di lavorare al meglio delle vostre aspettative. Voto - 8

Acquario: dovrete obbligatoriamente fare delle spese che però vi permetteranno di risolvere alcuni problemi. Pazienza se le vostre finanze scenderanno. Recupererete. Voto - 7

Pesci: una delusione vi farà riflettere su un'amicizia a cui tenete molto.

Al momento però il vostro morale è a pezzi e fareste meglio a riflettere in un secondo momento. Voto - 6